Bremen verbietet rechtsextremistischen Verein „Phalanx 18“

Das Land Bremen hat den rechtsextremistischen Verein „Phalanx 18“ verboten. Drei Wohnungen in der Hansestadt und eine Wohnung in Niedersachsen wurden am Mittwochmorgen durchsucht, wie die Innenbehörde mitteilte.

Der Verein sei aufgelöst worden, weil er sich „gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung“ richte.

„Phalanx 18“ sei der nationalsozialistischen Ideologie verhaftet und habe versucht, sie mit aggressiv-kämpferischen Mitteln durchzusetzen, erklärte die Behörde. Der Verein sei unter anderem an gezielten Provokationen beteiligt gewesen.

Er habe umfangreich für rechtsextremistische Musik und verbotene Veranstaltungen geworben. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. (afp)