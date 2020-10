Bürger sorgen sich nicht um Corona-Infektion – aber: „Die meisten Deutschen haben das Regel-Wirrwarr satt“

Der aktuelle ARD-Deutschlandtrend lässt erkennen, dass die Deutschen mehrheitlich keine Infektion mit Corona in der eigenen Familie befürchten. Die Vielzahl an Regeln in den Bundesländern erregt Unmut. Gerichtsurteile sorgen nun für weitere Unsicherheiten.

Wenige Tage nach dem Bund-Länder-Gipfel über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise lässt der ARD-Deutschlandtrend erkennen, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht davon ausgeht, selbst infiziert oder im familiären Umfeld von der Seuche heimgesucht zu werden. Gleichzeitig hält man dezentrale Lösungsansätze im Bereich der Corona-Maßnahmen nicht für zielführend. Die meisten Deutschen würden sich mehr zentrale Vorgaben wünschen, wenn es um Regeln zum Umgang mit der Pandemie geht.

Fast 70 Prozent für einheitliche Regeln

Nur 30 Prozent der Befragten vertraten gegenüber Infratest-dimap die Auffassung, unterschiedliche und regional angepasste Corona-Regeln wären der richtige Ansatz, um mit der Seuche zu leben. Demgegenüber plädierten 68 Prozent für einheitliche Regelungen, die dann in ganz Deutschland gelten sollen.

Die „Bild“-Zeitung erklärt den Wunsch nach einer Abkehr vom Föderalismus in dieser Frage damit, dass die Bürger die Vielzahl unterschiedlicher Bestimmungen als verwirrend empfänden. Das „Regel-Wirrwarr“, das nach dem Bund-Länder-Gipfel ausgeprägter sei als je zuvor, drohe der Akzeptanz der Corona-Maßnahmen insgesamt zu schaden. „Die meisten Deutschen haben das Regel-Wirrwarr satt!“, so „Bild“.

Größte Risikogruppe am wenigsten besorgt

Die Angst, dass man sich selbst mit dem Virus infizieren oder ein enger Angehöriger betroffen sein könnte, ist hingegen überschaubar. Mit 37 Prozent ist eine deutliche Minderheit besorgt, dass sie selbst oder Familienmitglieder an COVID-19 erkranken könnten. Allerdings ist der Anteil derjenigen, die sehr große Angst vor einer Infektion haben, in den vergangenen zwei Wochen um drei Prozent auf elf gestiegen. Bei 26 Prozent ist die Angst groß, bei 38 Prozent weniger groß und 24 Prozent halten es für nahezu ausgeschlossen, sich mit Corona zu infizieren.

Die Sorge um eine Ansteckung ist bei Befragten aus einer der Haupt-Risikogruppen, nämlich den über 65-Jährigen, dabei am geringsten ausgeprägt. Hier befürchten nur 29 Prozent, sie könnten sich infizieren. Demgegenüber äußert jeder zweite Befragte bis 40 Jahre Sorge, selbst am Virus zu erkranken oder einen Fall innerhalb der Familie zu erleben.

Neuer Rekord an positiv auf Corona Getesteten

Mit 7.976 positiv Getesteten hatte Deutschland am gestrigen Freitag (16. Oktober) einen neuen Tagesrekord an Corona-Fällen zu verzeichnen. Der bisherige Höchstwert waren 6.933 am 27. März. Der Sieben-Tages-Schnitt an Todesfällen von Corona-Infizierten lag mit 21 jedoch deutlich unter dem Höchstwert von 239 am 18. April. Zudem betrug die Gesamtanzahl der durchgeführten Corona-Tests in der damaligen Kalenderwoche 331.902, während sie sich in der Vorwoche auf 1.167.428 belief.

Unterdessen verkompliziert die Spruchpraxis der Gerichte den Regelbestand im Land zusätzlich. Wie berichtet, hat das Verwaltungsgericht Berlin gestern elf Gastwirten Recht gegeben, die gegen eine Sperrstundenregelung geklagt hatten. Diese hätte eine landeseinheitliche Sperrstunde von 23 Uhr vorgesehen. Nun dürfen sie ihr Lokal geöffnet halten – nach 23 Uhr aber keinen Alkohol mehr ausschenken.

Beherbergungsverbote „unverhältnismäßig“

Die als besonders umstritten geltenden Beherbergungsverbote für Touristen aus Risikogebieten wurden am Freitag in Baden-Württemberg von Gerichten zu Fall gebracht. Es handele sich um einen „unverhältnismäßigen“ und deshalb verfassungswidrigen Eingriff in die Grundrechte, entschieden die Gerichte und ließen nicht einmal eine Anfechtung zu.

Das OVG Berlin-Brandenburg gab zwei Eilanträgen gegen das Beherbergungsverbot statt. Hingegen erklärte ein Gericht in Schleswig-Holstein die dortige Regelung für zulässig. Bayern und Hessen wollen nun von sich aus ihre Reiserestriktionen abschaffen.

Fallen Adresslisten als Nächstes?

Als Nächstes könnten die Adresslisten fallen, mittels derer Gaststätten verpflichtet werden, die Identität ihrer Gäste zu erfassen und deren Daten aufzubewahren. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schrieb in einem Gutachten, das „Bild“ zugespielt wurde, von fehlenden Rechtsgrundlagen in den entsprechenden Corona-Verordnungen. Zwar sei die Erhebung als solche unbedenklich, allerdings fehle es an Regelungen zur Gewährleistung der Sicherheit der Daten.