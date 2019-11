Bürger von Hannover und Mainz wählen in Stichwahlen neue Oberbürgermeister

In Hannover und Mainz werden am Sonntag (08.00 Uhr) in Stichwahlen neue Oberbürgermeister gewählt. In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover fällt die Entscheidung zwischen den Kandidaten Eckhard Scholz (CDU) und Belit Onay (Grüne).

In der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz haben die Bürger die Wahl zwischen Amtsinhaber Michael Ebling (SPD) und dem von CDU, ÖDP und Freien Wählern unterstützten Nino Haase (parteilos).

In beiden Städten hatte kein Kandidat in der ersten Runde der Wahl am 27. Oktober eine absolute Mehrheit erreicht. Die beiden bestplatzierten Bewerber treten deshalb in einer Stichwahl gegeneinander an. Insbesondere die Wahl in Hannover erregt Aufmerksamkeit, weil die SPD erstmals seit 1946 nicht mehr den Rathauschef stellen wird. (afp)