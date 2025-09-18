Logo Epoch Times

Tendenz steigend

Bundesagentur zahlt Kindergeld für 17,6 Millionen Kinder aus

17,6 Millionen Kinder haben 2024 über die Bundesagentur für Arbeit Kindergeld erhalten – insgesamt 54 Milliarden Euro. Zusätzlich erhielten 1,33 Millionen Familien den Kinderzuschlag.

top-article-image

Kindergeld und Kinderzuschlag unterscheiden sich.

Foto: Jens Büttner/ZB/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Für 17,62 Millionen Kinder hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) im vergangenen Jahr Kindergeld ausgezahlt. Die Familien von 1,33 Millionen Kindern haben zudem Kinderzuschlag erhalten, wie die Behörde mitteilte. Dieser ist für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen vorgesehen.
Demnach gab die BA 2024 insgesamt 54,54 Milliarden Euro für Kindergeld und 2,96 Milliarden Euro für den Kinderzuschlag aus.
Den Angaben des Statistischen Bundesamts zufolge hat sich die Zahl der Kindergeldempfänger in den vergangenen Jahren regelmäßig erhöht.
2010 wurde demnach Kindergeld für 14,5 Millionen Kinder ausgezahlt. 2020 waren es 16,3 Millionen, 2023 schließlich 17,5 Millionen. Das Kindergeld liegt derzeit bei 255 Euro monatlich.

Kinderzuschlag bis 279 Euro

Den Kinderzuschlag von maximal 297 monatlich können Eltern zusätzlich zum Kindergeld beantragen, er wird für sechs Monate gezahlt. Danach muss erneut ein Antrag gestellt werden.
„Der Kinderzuschlag unterstützt Eltern mit geringem und mittlerem Einkommen, die genug für sich selbst – aber nicht genug für die gesamte Familie – verdienen“, erklärte Vorstandsmitglied Vanessa Ahuja. Mehr als die Hälfte aller Anträge gingen bei der BA demnach digital ein.
Anspruch auf Kinderzuschlag haben Familien, bei denen das Bruttoeinkommen im Monat bei 900 Euro für Paare und bei 600 Euro für Alleinerziehende liegt. Das Kindergeld und der Kinderzuschlag werden am selben Tag im Monat überwiesen.
Wie die BA mitteilte, habe der „zunehmende Bekanntheitsgrad“ in den vergangenen Jahren zu einer höheren Nachfrage von Familien mit kleinem Einkommen geführt. Wurde der Kinderzuschlag 2019 für durchschnittlich 270.000 Kinder gezahlt, waren es 2024 schon rund 1,3 Millionen Kinder. (afp/red)

