Deutschland Empfehlung des BSI

Bundesamt: Nach IT-Panne normalisiert sich Lage

Ein fehlerhaftes Software-Update für Windows-Computer hatte weltweit in vielen Lebensbereichen zu Problemen geführt. Manche Unternehmen haben noch mit den Folgen zu kämpfen, so das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.