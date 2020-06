Bundeselternrat fordert digitale Lehrer-Fortbildung in den Ferien

Der Bundeselternrat fordert, dass sich Lehrer angesichts der Corona-Pandemie in den Ferien digital fortbilden und sich an Förderangeboten für schwächere Schüler beteiligen. „Die Weiterbildung in den Sommerferien ist aus unserer Sicht unumgänglich, um Präsenzunterricht, wenn nötig, durch qualifizierten Fernunterricht zu ergänzen“, sagte der Vorsitzende des Bundeselternrats, Stephan Wassmuth, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Das sei auch im ureigenen Interesse der Lehrer, die mit diesen Fertigkeiten durch das nächste Jahr kommen müssten. „Es muss auch eine Selbstverständlichkeit sein, dass Lehrer sich in den Ferien für Förderangebote für schwächere Schüler engagieren“, so Wassmuth. Er sei fest überzeugt, dass „sehr viele“ Lehrer dazu bereit seien. „Die Situation ist nun einmal eine, wie wir sie noch nie hatten.“

Der Deutsche Philologenverband lehnte es unterdessen ab, dass Lehrer zum Abhalten von Ferienkursen verpflichtet würden. „Wir sind für freiwillige Angebote“, sagte die Vorsitzende des Philologenverbandes, Susanne Lin-Klitzing, dem RND. „Dafür wäre es hilfreich, wenn die Länder aufhören würden, einem Teil der Lehrer vor den Sommerferien zu kündigen und sie erst hinterher wieder einzustellen.“ Lin-Klitzing schlug zudem vor: „Wie wäre es zum Beispiel, jetzt fertig ausgebildete Referendare nicht erst nach den Sommerferien einzustellen, sondern schon zu Beginn?“

Sommerkurse lösten das Problem ohnehin nur bedingt. „Wir brauchen ausreichend Lehrer, um gute Förderangebote über das ganze Jahr sicherzustellen.“ An Gymnasien hätten viele Lehrer in den vergangenen Monaten über das normale Maß hinaus Dienst getan um die Abiturprüfungen sicherzustellen und die Schüler im Präsenz- und Fernunterricht zu betreuen. „Deshalb steht ihnen auch die unterrichtsfreie Zeit der Sommerferien für Urlaub und Vorbereitung auf das neue Schuljahr zu“, so Lin-Klitzing. Zur Frage nach Fortbildungen im digitalen Unterrichten sagte die Verbandschefin: „Das Problem ist nicht, dass Lehrer nicht bereit wären, sich digital fortbilden zu lassen.“ Das Problem sei, dass es oft am Fortbildungsangebot fehle. „Dieses sollte es über das ganz Jahr geben, –dann können Lehrer selbst entscheiden, wann sie teilnehmen wollen.“ (dts)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]