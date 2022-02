Bundeskabinett billigt Verlängerung von zwei Bundeswehreinsätzen im Ausland

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Verlängerung von zwei Bundeswehreinsätzen im Ausland beschlossen. Die deutschen Beteiligungen am UN-Einsatz Unmiss im Bürgerkriegsland Südsudan sowie am Nato-Einsatz „Sea Guardian“ im Mittelmeer sollen um jeweils ein Jahr fortgesetzt werden, verlautete aus Regierungskreisen in Berlin. Der Bundestag muss den Verlängerungen noch zustimmen.

Mit bis zu 50 Soldaten soll die Bundeswehr dem Kabinettsbeschluss zufolge die von den Vereinten Nationen geführte Mission „Unmiss“ verstärken. Derzeit sind aber nur etwa ein Dutzend Bundeswehr-Soldaten an der Mission beteiligt.

Aufgabe des Nato-Einsatzes „Sea Guardian“ ist es, im Mittelmeer den Seeraum zu überwachen und Terrorismus zu bekämpfen. Derzeit beteiligen sich keine deutschen Soldaten direkt an dem Einsatz – allerdings leisten zwei Fregatten im Mittelmeer Unterstützung. (afp/dl)