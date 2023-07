Bundeskabinett legt 9. Juni 2024 als Termin für Europawahl fest

Am 9. Juni kommenden Jahres werden in Deutschland die deutschen Abgeordneten im Europaparlament gewählt.

Die Wahlberechtigten in Deutschland können am 9. Juni kommenden Jahres die deutschen Abgeordneten im Europaparlament neu bestimmen. Das Bundeskabinett setzte diesen Termin am Mittwoch in Berlin für die Europawahl in Deutschland fest, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte. Er fügte hinzu: „Die Regierung hofft, dass möglichst viele Wahlberechtigte an diesem Tag ihr Wahlrecht nutzen, um ein Bekenntnis für die europäische Integration und die Demokratie in Europa abzulegen.“

Das Europaparlament wird alle fünf Jahre neu gewählt. Deutschland stellt dort derzeit 96 der 705 Abgeordneten. Die Wahl findet nicht in allen 27 Mitgliedsstaaten der EU am gleichen Tag statt: Grund ist, dass es in manchen Ländern Tradition hat, dass Parlamentswahlen nicht an einem Sonntag stattfinden, sondern an einem anderen Wochentag. In Deutschland fällt der Wahltermin im kommenden Jahr wie gewohnt auf einen Sonntag. (afp)