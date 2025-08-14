Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Bundeswehr: „Volkswagen könnte auch Panzer bauen“ – Thyssenkrupp punktet in Marinesparte

vor 35 Minuten

Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London

vor einer Stunde

100 Tage Koalition: Großteil sieht Zusammenarbeit von Union und SPD eher negativ

vor einer Stunde

Neuer Rekordkurs: Bitcoin übersteigt 124.000 Dollar

vor einer Stunde

Umfrage: Deutsche ohne hohe Erwartungen an Treffen zwischen Trump und Putin

vor 2 Stunden

SPD-Landräte wollen Sozialleistungen für Flüchtlinge als Darlehen – ähnlich dem Bafög

vor 2 Stunden

Protestbrief: Forscher fürchten Manipulation der Armutsquote

vor 2 Stunden

Missbrauchsaffäre um Mohamed Al-Fayed: Fast 150 Meldungen bei der Polizei eingegangen

vor 3 Stunden

NGOs: Israelische Vorschriften verhindern Hilfslieferungen in den Gazastreifen

vor 3 Stunden

Waldbrände: Spanien fordert offiziell EU-Hilfe an – Griechenland dämmt Brände vor Patras ein

Logo Epoch Times
11 Bundesländer haben eigene Abschiebehaft-Plätze

Bundesländer wollen Zahl der Abschiebehaftplätze erhöhen

Die meisten Haftplätze für Ausreisepflichtige gibt es in NRW: 175. Andere Bundesländer ziehen nach und erhöhen ihre Kapazitäten. Seit dieser Woche gibt es auch in Thüringen 10 Plätze, zukünftig sollen es 37 Plätze sein.

top-article-image

Ein Wachmeister schließt ein Gefängnistor auf (Symbolbild).

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 3 Min.

Lesedauer: 3 Min.

Mehrere Bundesländer wollen die Zahl ihrer Abschiebehaftplätze aufstocken. Das berichtet die „Welt“. Eine Sprecherin des Flucht- und Integrationsministeriums von Nordrhein-Westfalen sagte demnach, dass es „bundesweit – in allen Bundesländern – einen gestiegenen Bedarf an Haftplätzen gibt, und damit auch in NRW“.
So sei die Zahl der ausreisepflichtigen Personen in der Unterbringung für Ausreisepflichtige in Büren von 2023 auf 2024 um fast 40 Prozent gestiegen. „Ebenso sind die Kapazitäten der anderen Bundesländer regelmäßig ausgeschöpft“, so die Sprecherin.
Zum Stichtag 5. August hätten sich insgesamt 151 Ausreisepflichtige in der Unterbringungseinrichtung Büren gefunden. Das entspreche einer Auslastung von rund 86 Prozent bei einer Haftplatzkapazität von 175 Plätzen.

Abschiebehaftplätze in Deutschland

Nach einer Umfrage der „Welt“ unter den Bundesländern verfügen die derzeit über folgende Zahlen von Abschiebehaftplätzen: Hamburg 21 Plätze in den Abschiebehafteinrichtungen Glückstadt (16) und Darmstadt (5). NRW: 175 Plätze in Büren.
Baden-Württemberg verfügt über 51 Haftplätze in Pforzheim. Niedersachsen: 48 Haftplätze in Hannover. In Bayern gibt es an den Standorten Eichstätt und Hof insgesamt 240 Haftplätze, in Berlin zehn, in Bremen 17, in Sachsen 58, im hessischen Darmstadt 80 Plätze, in Rheinland-Pfalz (Ingelheim) 40 Plätze, in Mecklenburg-Vorpommern 14 in der Abschiebungshaftanstalt von Schleswig-Holstein in Glückstadt.
Mehr dazu

NRW, Bayern, Sachsen-Anhalt

Nordrhein-Westfalen plant die Einrichtung weiterer Haftplätze in einer neuen Einrichtung in Mönchengladbach. Bayern will das am neuen Standort Passau tun, Sachsen-Anhalt in Volkstedt. In Volkstedt sollen in dem Bundesland, das bislang keine eigene Abschiebehafteinrichtung hat, 30 Haftplätze entstehen.
Im bayerischen Passau sind im Rahmen eines Neubauvorhabens 100 Haftplätze für abzuschiebende Männer geplant. „Ein zusätzliches Unterkunftsgebäude mit weiteren 100 Haftplätzen kann variabel entweder für den Vollzug von Untersuchungs- und Strafhaft oder von Abschiebungshaft genutzt werden“, sagte ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums.

Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein

Das Innenministerium Brandenburgs teilte mit: „Der voraussichtliche Bedarf hinsichtlich der erforderlichen Größe beziehungsweise Kapazität sowie konzeptionelle Fragen für eine Abschiebungshaft-Einrichtung in Brandenburg werden derzeit geprüft.“
Rheinland-Pfalz will seine eigenen Kapazitäten künftig selbst nutzen und nicht länger auch anderen Ländern zur Verfügung stellen.
Mehr dazu
Ein Sprecher des Justizministeriums in Schleswig-Holstein sagte: „Eine Ausweitung ist in der Form geplant, dass in der Einrichtung in Glückstadt die maximalen Kapazitäten von 60 Unterbringungsplätzen zur Verfügung stehen sollen. Diese können genutzt werden, wenn der entsprechende Personalaufwuchs erfolgt ist.“

Thüringen hat erstmals 10 Plätze

Aktuell verfügen elf der 16 Bundesländer über eigene Abschiebehaft-Einrichtungen. Seit dieser Woche gibt es auch in Thüringen zehn Plätze, zukünftig sollen es 37 Plätze sein.
Bundesweit gibt es damit zwölf dieser Einrichtungen – Bayern betreibt zwei – mit insgesamt knapp 790 Haftplätzen. Hamburg, das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern wollen weiterhin Abschiebehaftplätze in anderen Bundesländern nutzen. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.