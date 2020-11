Bundesratspräsident für Länderverordnungen zu Corona-Maßnahmen: „Soviel Föderalismus wie möglich, soviel Zentralismus wie nötig“

US-Präsident Donald Trump sprach in der Wahlnacht am 3. November über Wahlbetrug, „ein Betrug am amerikanischen Volk“. Das ließ viele Beobachter aufhorchen, Kritiker empören. Doch was ist an den Anschuldigungen des amtierenden Präsidenten dran? Gibt es womöglich Beweise für Unregelmäßigkeiten? Mehr»