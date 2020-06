Bundesrechnungshof gegen Corona-Nachtragshaushalt: „Nehmt die Mittel aus der Flüchtlingsreserve“

Um das jüngst beschlossene Konjunkturpaket gegen die Folgen der Corona-Krise zu finanzieren, soll der Bundestag am Donnerstag einem weiteren Nachtragshaushalt zustimmen. Der Bundesrechnungshof hält dies für eine Missachtung des Sinns und Zwecks der Schuldenbremse.

Noch in dieser Woche will Bundesfinanzminister Olaf Scholz seinen Nachtragshaushalt durch den Bundestag bringen, der 62,5 Milliarden Euro umfasst und der Finanzierung des jüngst geschnürten Corona-Hilfspakets dienen soll. Angesichts der Mehrheit der Regierungskoalition und des Ausbleibens grundsätzlichen Widerstandes aus der Opposition erscheint die Abstimmung als Formsache. Am Donnerstag (2.7.) soll sie stattfinden. Nun erhält Scholz allerdings unverhofften Gegenwind – aus dem Bundesrechnungshof.

Bundesrechnungshof warnt vor neuerlichem Nachtragshaushalt

Dort ist man wenig begeistert darüber, dass die mittlerweile im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgesetzt werden soll. Wie die „Welt“ berichtet, ist das Kontrollgremium der Überzeugung, dass die Ausweitung der Nettokreditaufnahme des Bundes auf 218,5 Milliarden Euro allein im Jahr 2020 nicht erforderlich sei, um Konjunkturprogramme im Zeichen der Corona-Krise zu finanzieren. Bereits im März hatte der Bundestag grünes Licht für ein Corona-Hilfspaket im Gegenwert von 156 Milliarden gegeben, die mithilfe eines Nachtragshaushalts finanziert werden sollte.

Es sei nicht nachvollziehbar, heißt es aus dem in Bonn ansässigen Gremium, dass nun erneut Kredite aufgenommen werden. Immerhin – so der Rechnungshof – sei man 2009 und 2010, damals noch ohne Schuldenbremse, mit einer Neuverschuldung von 78 Milliarden Euro zur Bekämpfung der damaligen Weltfinanzkrise ausgekommen. Außerdem könnte die Bundesregierung die Neuverschuldung in Grenzen halten, indem sie zumindest teilweise auf die aus Haushaltsüberschüssen der Jahre 2015 bis 2019 angesparte „Asyl- und Flüchtlingsrücklage“ in Höhe von 48,2 Milliarden Euro zurückgreife. Die Bundesregierung will diese jedoch für den Bundeshaushalt 2021 halten.

„Wesentliche Verfassungsgrundsätze missachtet“

Die Bundesregierung sieht sich im Recht: Artikel 115 des Grundgesetzes erlaube eine Aussetzung der 2011 beschlossenen Schuldenbremse „im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen“. Dass eine solche vorliegt, stellt auch der Bundesrechnungshof nicht in Abrede.

In einer Stellungnahme zur Anhörung vom heutigen Montag (29.6.) im Haushaltsausschuss heißt es, die „Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets mag in Teilen dazu geeignet sein, die gesamtwirtschaftliche Erholung zu fördern“. Ob sich jedoch eine Nettokreditaufnahme in der geplanten Höhe mit der Schuldenbremse vereinbaren lasse, sei fraglich. Zudem lasse der zweite Nachtragshaushaltsentwurf wesentliche Verfassungsgrundsätze wie Jährlichkeit, Fälligkeit, Wahrheit und Klarheit vermissen.

Unions-Haushaltssprecher Eckhardt Rehberg reagiert gegenüber der „Welt“ leicht verstimmt auf die Kritik aus Bonn. Er meint: „Angesichts solch schwerwiegender Vorwürfe muss der Bundesrechnungshof dann aber auch sagen, mit welchem Geld er die Unternehmen in der Krise unterstützen und die Sozialkassen stabilisieren will.“

Corona-Krise auch anders zu bewältigen?

Auf den Verweis auf die Flüchtlingsreserve geht er dabei nicht ein. Stattdessen betont er, dass es helfen könnte, eine neuerliche Aussetzung der Schuldenbremse im nächsten Jahr zu verhindern, indem man den Nachtragshaushalt noch in diesem Jahr auf den Weg bringt.

Grünen-Haushaltssprecher Sven-Christian Kindler sieht den Bundestag befugt, in Sachen Auslegung der Schuldenbremse zum Richter in eigener Sache zu werden – auch bezüglich der Höhe: „Am Ende entscheidet über die Auslegung die Mehrheit im Bundestag.“

Immerhin gebe es bis dato noch nicht einmal eine Rechtsprechung zu dieser Frage. Zudem sei klar, „dass in dieser historisch tiefen Wirtschaftskrise der Staat mit einem sehr großen Kreditprogramm reagieren muss, um Schlimmeres zu verhindern“.

„Lieber auf Umsatzsteuersenkung verzichten“

Der Bundesrechnungshof sieht hingegen nicht nur eine Verpflichtung des Bundes, andere Deckungsmöglichkeiten zu suchen und deshalb vorhandene Ressourcen wie die Flüchtlingsreserve zu nutzen. Immerhin sei diese Rücklage gerade zum Ausgleich nicht geplanter Mehrbelastungen gebildet worden. Außerdem könne man auf die „ökonomisch umstrittene temporäre Absenkung der Umsatzsteuer“ verzichten und die Länder stärker an den Kosten beteiligen.

„Die konsequente Anwendung der Schuldenregel ist auch deswegen zielführend, weil sie dazu zwingt, rechtzeitig Überlegungen für das Setzen von Prioritäten sowie eine nachhaltige Konsolidierung der Bundesfinanzen anzustellen“, betont der Bundesrechnungshof.