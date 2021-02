Bundesregierung plant Sonderbeauftragten für Impfstoffproduktion – RKI-Chef gegen Lockerungen

Glasflaschen in der Produktion in einer Anlage zum Abfüllen von Medikamenten gegen Bakterien und Viren, Antibiotika und Impfstoffen. Foto: iStock

Im Corona-Ticker: Die neuen Entwicklungen rund um die Corona-Maßnahmen, -Politik und Impfung. Ein Überblick.

10:07 Uhr: RKI-Chef gegen Lockerungen

RKI-Chef Lothar Wieler sieht Deutschland an einem möglichen „Wendepunkt“ – und plädiert gegen Lockerungen. Die Corona-Neuinfektionszahlen in Deutschland würden nicht mehr wie in den letzten Wochen sinken, sondern eher stagnieren, in einigen Regionen stiegen sie sogar, sagte Wieler am Freitag in Beisein des Bundesgesundheitsministers vor Journalisten in Berlin.

Ob dies an den Virus-Mutationen liege, wisse man jedoch noch nicht.

Die zuerst in Großbritannien entdeckte Virus-Variante B117 breite sich allerdings „rasant“ aus. „B117 ist noch ansteckender und wahrscheinlich auch gefährlicher“, sagte Wieler.

Man müsse sich darauf einstellen, dass die Bekämpfung der Pandemie dadurch schwieriger werde. Erneut rief der RKI-Chef dazu auf, auf Reisen zu verzichten – und auf Lockerungen.

„Jede unbedachte Lockerung beschleunigt das Virus und wirft uns zurück“, so Wieler. Er erwarte wegen der Virus-Mutationen in den nächsten Wochen auch mehr Ausbrüche unter jungen Leuten.

10:00 Uhr: Für weitere 2,3 Millionen Grundschüler beginnt am Montag Präsenzunterricht

Die meisten der insgesamt rund 2,8 Millionen Grundschüler in Deutschland können ab Montag wieder in die Schule gehen. Für mehr als 2,3 Millionen Grundschüler in elf Bundesländern beginnt in der kommenden Woche nach den coronabedingten Schulschließungen der Präsenzunterricht, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte.

Neben Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen wird zwei Tage nach den anderen Ländern auch Mecklenburg-Vorpommern die Grundschulen wieder öffnen.

Im März wollen dann Hamburg und Sachsen-Anhalt den eingeschränkten Schulbetrieb wieder aufnehmen, die Grundschulen in Bremen sollen in voller Klassenstärke zurückkehren.

Sachsen hatte bereits Anfang der Woche seine Grundschulen geöffnet, eine Schulpflicht besteht für die rund 145.000 Schüler im Freistaat jedoch nicht. Die Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. Seit Januar durften zudem in Niedersachsen unter anderen die 279.000 Grundschüler wieder in geteilten Klassen unterrichtet werden.

9:50 Uhr: Spahn: 1. April als Impfstart in Arztpraxen nicht sicher

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Berichte zurückgewiesen, wonach zum 1. April der Impfstart in Arztpraxen geplant sei. Das habe er „nie“ als Start festgesetzt, sagte Spahn am Freitag vor Journalisten in Berlin. Der Zeitpunkt werde in Abstimmung mit den Ländern und den Ärzten gefunden, „dann wenn ausreichend Impfdosen da sind“, sagte Spahn.

„Ich kann jetzt nicht ein fixes Datum nennen“, sagte der Gesundheitsminister. Bis Ende nächster Woche werde Deutschland 10 Millionen Impfdosen erhalten haben. Nach neuesten Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen wurden bis Donnerstag insgesamt 4,7 Millionen Impfungen in Deutschland durchgeführt, darunter 3,1 Millionen Erstimpfungen und 1,6 Millionen Zweitimpfungen. (dts)

8:37 Uhr: Bundesregierung plant Sonderbeauftragten für Impfstoffproduktion

Die Bundesregierung beruft einen Sonderbeauftragten für die Produktion von Corona-Impfstoff. Damit will sie die stockende Versorgung Deutschlands beschleunigen, berichtet der „Spiegel“.

Der neue Beauftragte soll vor allem Ansprechpartner für die Hersteller sein und ihnen dabei helfen, ihre Produktion zu steigern.

Zu seinen Aufgaben zählt, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen genügend Rohstoffe bekommen und die Lieferketten nicht ins Stocken geraten. Er soll seinen neuen Job möglichst zum 1. März antreten und wird Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) unterstellt sein, schreibt das Magazin.

+++18. Februar+++

18:30 Uhr: Lindner: Schon kommende Woche Öffnungsperspektive vorstellen

FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner hat Bund und Länder aufgefordert, bereits in der kommenden Woche eine Öffnungsperspektive etwa für den Handel vorzustellen.

Lindner verwies auf ein „deutlich rückläufiges Infektionsgeschehen“.

Er erklärte laut FDP nach Beratungen der Bundestagsfraktion mit Vertretern des Handels: „Der Handel braucht jetzt Liquidität und eine Öffnungsperspektive – und keine Durchhalteparolen.

Um eine Insolvenzwelle noch abzuwenden, müssen jetzt Öffnungen regional differenziert und mit den anspruchsvollen Hygienekonzepten des Handels beginnen.“ Es brauche einen bundesweit einheitlichen und verlässlichen Fahrplan für einen geordneten Weg aus dem Lockdown.

Der Lockdown mit der Schließung etwa der Gastronomie und vieler Einzelhandelsgeschäfte war zuletzt von Bund und Ländern noch einmal bis zum 7. März verlängert worden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am 3. März beraten, wie es weitergeht.

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Genth, erklärte laut FDP, der Einzelhandel brauche eine realistische und zeitnahe Ausstiegsperspektive aus dem Lockdown. „Mit den entsprechenden Hygienekonzepten sind Pandemiebekämpfung und geöffnete Geschäfte kein Widerspruch. Das zeigen die Erfahrungen vor dem Lockdown sowie die unauffälligen Erkrankungszahlen im geöffneten Lebensmittelhandel.“

Zudem belege eine Studie der Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik sowie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dass unter den Beschäftigten der Branche kein erhöhtes Infektionsgeschehen drohe. „Das gilt folglich erst Recht für die Kunden, die sich für viel kürzere Zeit in den Geschäften aufhalten.“

Es gebe keinen sachlichen Grund, den Handel nicht nach einem transparenten Stufenplan wieder zu öffnen, so Genth. „Dabei müssen die ersten Öffnungsschritte auch bei Inzidenzen höher als 50 oder 35 möglich sein. Die politischen Entscheidungsträger müssen dringend die Unklarheiten über mögliche Öffnungsperspektiven beseitigen.“

12:56 Uhr: Kölner Oberbürgermeisterin spricht sich für „No Covid“-Strategie aus

Henriette Reker hat sich für einen konsequenteren Lockdown ausgesprochen: „In dieser Phase der Pandemie halte ich einen kurzen konsequenteren Lockdown für zielführend, wenn es darum geht, dass wir die coronabedingten Einschränkungen damit möglichst schnell und nachhaltig lockern können“, sagte sie dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwochausgabe, 17. Februar).

Es habe dem Land geschadet, „dass wir – damit meine ich Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen – oftmals zu zögerlich waren“.

Reker äußerte, sie hätte sich „bereits mehrfach zur ‚No-Covid-Strategie‘ bekannt, die einen Strategiewechsel vorsieht“. Die parteilose Politikerin plädierte dafür, den Kommunen einen größeren Spielraum bei den Beschränkungen einzuräumen. Die Stadt habe gute Erfahrungen damit gemacht, kurzfristig auf Veränderungen zu reagieren und „nicht erst auf Vorgaben von Bund oder Land zu warten“.

12:38 Uhr: In Sachsen bleiben über 60 Prozent der AstraZeneca-Impftermine frei



In Sachsen bleiben Impftermine, bei denen das Präparat von AstraZeneca gespritzt werden soll, unbesetzt. Insgesamt wurden bisher 4.000 Termine innerhalb dieser Woche über das Buchungssystem zur Verfügung gestellt, davon waren am Mittwoch noch 2.500 Termine in den meisten Impfzentren buchbar, teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Sachsen mit.

Das bedeutet, 62,5 Prozent der Termine blieben ungenutzt. Das betrifft aber offenbar hauptsächlich ländliche Gebiete.

In Dresden, Leipzig und Zwickau seien auch alle Termine mit dem Impfstoff von AstraZeneca vergeben, hieß es. In knapp 50 Fällen sollen in Sachsen Termine nicht wahrgenommen worden sein, oder es wurde versucht, einen anderen Impfstoff im Impfzentrum zu erhalten.

„Im letzteren Fall hat der impfende Arzt das letzte Wort“, so das DRK. In einzelnen Impfzentren sei aufgefallen, dass die durch Ärzte durchgeführten Tauglichkeitsgespräche länger dauern, wenn der Impfstoff AstraZeneca verimpft werden soll.

„Auch gab es bereits einen Pflegedienst, der abgelehnt hat, seine Mitarbeiter mit diesem Impfstoff impfen zu lassen“, hieß es. In Einzelfällen komme es auch bei der Verimpfung von Restdosen des Impfstoffes zu Diskussionen bei den kurzfristig eingeladenen Personengruppen der höchsten Priorität, so das DRK.

In Sachsen wurden bisher 1.281 Impfdosen von AstraZeneca gespritzt. 36.000 Impfdosen wurden aber schon angeliefert, und weitere 50.400 sollen laut Plan am Freitag in Sachsen ankommen, elf Tage später noch einmal 72.000.

11:38 Uhr: Lauterbach lässt sich mit AstraZeneca impfen

Der SPD-Gesundheitsexperte und Mediziner Karl Lauterbach wird Ende der kommenden Woche als Impfarzt in einem Leverkusener Impfzentrum arbeiten und dabei den Impfstoff von AstraZeneca verabreicht bekommen.

„Ich werde mich dort, wie alle Mitglieder des Impfzentrums, natürlich mit AstraZeneca impfen lassen“, sagte er dem „Tagesspiegel“ (Freitagausgabe, 19. Februar). „Wir wollen ein klares Bekenntnis zu AstraZeneca abgeben, das ist ein sicherer und guter Impfstoff.“

Lauterbach spricht sich trotz der weit verbreiteten Skepsis gegen den Impfstoff dagegen aus, die Impfreihenfolge zu ändern oder nicht sofort verwendete Dosen nur an Freiwillige zu verimpfen.

9:33 Uhr: Grüne fordern zwei Schnelltests pro Woche für alle

Die Grünen fordern zwei Schnelltests pro Woche für alle. Schnelltests seien ein „sehr wichtiges Geländer, was wir jetzt dringend brauchen in großer Anzahl“, sagte der Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen, am Donnerstag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv. Er halte nichts davon, Schnelltests nur in Apotheken oder bei Ärzten einzusetzen.

Vielmehr brauche man sie vor allem zur Selbstanwendung. Jeder Bürger müsse zwei Schnelltests zur Selbstanwendung pro Woche bekommen, weitere Tests müssten kostengünstig bereitgestellt werden. So könne man die Pandemie und die Mutationen „wirkungsvoll“ bekämpfen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor angekündigt, dass man sich ab 1. März kostenlos auf Corona testen lassen kann. Kommunen sollen vor Ort Testzentren oder Apotheken mit solchen Angeboten beauftragen, die Kosten übernimmt der Bund.

9:30 Uhr: Sozialverband VdK fordert finanzielle Hilfe für Familien mit behinderten Kindern

Der Sozialverband VdK hat mehr finanzielle Hilfe für Familien mit behinderten Kindern in der Corona-Pandemie gefordert. „Für Kinder mit Behinderungen sind die wichtigen gewohnten Tagesabläufe weggebrochen und müssen von ihren Eltern zu Hause aufgefangen werden“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Die Eltern könnten aufgrund dieser Verantwortung keiner „geregelten Erwerbstätigkeit“ mehr nachgehen.

„Aus diesem Grund setzen wir uns für eine Lohnersatzleistung ein, die es Eltern erlaubt, ihre Kinder ohne finanzielle Probleme zu Hause zu versorgen“, ergänzte Bentele.

Sie verwies zugleich auf die Schwierigkeiten von berufstätigen Menschen mit Behinderung, die in der Pandemie ihre Arbeit verloren haben. Im Januar seien mehr als 180.000 Betroffene arbeitslos gewesen. Bund und Länder müssten daher Qualifizierungs- und Vermittlungsprogramme auflegen.

8:41 Uhr: FDP-Fraktionsvize fordert Impfung für Merkel und Steinmeier

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer hat eine baldige Impfung von Bundespräsident und Kanzlerin vorgeschlagen, um das Vertrauen der Bürger in die Corona-Schutzimpfungen zu stärken.

„Es wäre sicherlich ein sehr positives Signal, wenn sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeitnah öffentlich impfen lassen würden. Das wirkt vertrauensbildend“, sagte Theurer der „Bild“-Zeitung (Donnerstag, 18. Februar).

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war am Mittwoch Zweifeln am Impfstoff von AstraZeneca entgegengetreten. „Ein sicherer und wirksamer zugelassener Impfstoff schützt“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin.

Das gelte für alle drei bisher in der Europäischen Union zugelassenen Präparate. Der AstraZeneca-Impfstoff hat eine geringere Wirksamkeit als die Mittel von Biontech/Pfizer und Moderna – bezogen darauf, wie viele Geimpfte in Studien im Vergleich zu Nicht-Geimpften erkranken.

Corona-Lockdown zwingt ein Drittel der Betriebe zu Kurzarbeit

Der aktuelle Corona-Lockdown hat laut einem Zeitungsbericht zu Kurzarbeit in rund einem Drittel der Unternehmen in Deutschland geführt. Im Januar beantragten 31 Prozent der Betriebe die staatlichen Lohnzuschüsse für Kurzarbeit, wie nach Angaben der „Augsburger Allgemeinen“ vom Donnerstag (18. Februar) eine Umfrage des Münchner ifo-Instituts ergab. Im Dezember waren es noch 28 Prozent gewesen.

Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Branchen. In der Gastronomie beschäftigten laut ifo-Institut im Januar 86 Prozent aller Unternehmen Mitarbeiter in Kurzarbeit, im Einzelhandel und der Automobilindustrie war es die Hälfte. Am höchsten war demnach die Rate der Betriebe mit Kurzarbeit bei Reisebüros und Reisevermittlern mit 90 Prozent. Am besten standen die Branchen der Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer da, die keine derartige staatliche Hilfe in Anspruch nahmen. (afp/dpa/dts/aa)

