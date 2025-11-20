Bundesregierung stellt erste Strategie für Weltraumsicherheit vor - zunächst 35 Milliarden Euro eingeplant

Die Bundesregierung hat die erste nationale Weltraumsicherheitsstrategie verabschiedet. Sie umfasst Raumfahrtprojekte mit internationalen Partnern, den Ausbau von Satellitennetzwerken und Maßnahmen für verantwortliches Staatenverhalten im Weltraum. Das teilten das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt gestern mit.

Die Strategie legt fest, „wie wir uns im All besser schützen und verteidigen sowie gesamtstaatlich resilienter aufstellen können“, erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius.

Im Mittelpunkt stehen der Schutz von Satelliten und ihrer Infrastruktur sowie die Fähigkeit, militärische Operationen im Weltraum durchzuführen.

Allein das Verteidigungsministerium werde „für den Bereich Weltraum in den nächsten Jahren rund 35 Milliarden Euro investieren“, kündigte Pistorius (SPD) an. Ziel ist „der Aufbau einer gesamtstaatlichen Weltraumsicherheitsarchitektur“.

Ein eigenes Netz von Satelliten

Pistorius nannte bei einem Pressestatement in Berlin keine Details zu den geplanten Ausgaben: „Dies sollte nicht öffentlich diskutiert werden“.

Als Beispiel für ein Vorhaben nannte er, „ein anderes Netz von Satelliten auf den Weg zu bringen“ – kleinere Satelliten in niedriger Flughöhe, die leichter wartbar seien. Dafür werde „eine ganze Menge Geld draufgehen“. Investiert werde zudem in Softwarelösungen zum Schutz von Satelliten.

„Die Bundeswehr bildet dabei das Rückgrat der nationalen Weltraumsicherheitsarchitektur“, so der Verteidigungsminister. Weltraumsysteme seien „mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Lebens“, etwa für Kommunikation und Navigation. Auch Unternehmen und die Bundeswehr seien auf diese Dienste angewiesen.

„Ein Ausfall oder eine Störung hätten gravierende Auswirkungen auf unsere Sicherheit und unseren Alltag“, so Pistorius. „Wir erleben bereits heute, dass zum Beispiel Russland regelmäßig das GPS-Signal im Ostseeraum stört.“

Kooperation mit NATO und EU

„Der Weltraum ist längst auch Austragungsort militärischer Konflikte oder wirtschaftlichen Wettbewerbs“, sagte Außenminister Wadephul. Das zeige unter anderem der Ukraine-Krieg. „Von Kommunikation über die Steuerung von Marschflugkörpern oder Drohnen, bis hin zur Ausbeutung strategisch wichtiger Rohstoffe: Das Rennen um die Vorherrschaft im All ist in vollem Gange.“

Deshalb müsse Deutschland auch im Weltraum seine Interessen schützen. „Dafür müssen wir unsere Weltraumsicherheitsarchitektur weiter ausbauen“, sagte Wadephul.

„Auch dabei gelten für uns die Prinzipien des Völkerrechts, das wir auch mit Blick auf den Weltraum weiterentwickeln wollen. Dafür setzen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern auch in den Vereinten Nationen ein.“

Der Aufbau der Weltraumsicherheitsarchitektur soll gemeinsam mit zivilen und militärischen Akteuren erfolgen. Außerdem soll die Zusammenarbeit mit Partnern sowie innerhalb der NATO und der EU weiter verstärkt werden. Das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt entwickelten die Strategie gemeinsam mit anderen Ressorts, darunter dem Forschungsministerium. Sie soll nun „zügig“ umgesetzt werden.

(Mit Material der Agenturen)