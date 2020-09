Altmaier: Deutschlands Wirtschaft erholt sich schneller als gedacht

Nach dem historischen Einbruch der Wirtschaftsleistung in der Corona-Krise sieht die Bundesregierung Anzeichen für eine Erholung.

„Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen, aufgrund des Einsatzes aller Beteiligten können wir diese Prognose für das laufende Jahr nunmehr anheben von minus 6,3 Prozent auf minus 5,8 Prozent“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in einer Pressekonferenz am 1. September. Für das kommende Jahr werde demnach wegen des sich abzeichnenden Aufholprozesses ein Plus von 4,4 Prozent erwartet – das Vorkrisenniveau dürfte „allerdings erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden“.

Im zweiten Quartal war die deutsche Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie so stark eingebrochen wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Einbruch im ersten Halbjahr sei massiv und dramatisch gewesen. „Er fiel im Monat April am stärksten aus, mit minus 9,7 Prozent“, allerdings sei die Talsohle bereits durchschritten. Seit Mai verzeichne man eine deutliche Erholung der Wirtschaft bei den Dienstleistungen, beim Handel und in der Industrie.

„Wir rechnen auch für den weiteren Verlauf des Jahres mit einer anhaltenden Erholung“, zeigte sich Altmaier optimistisch. Die Stimmung bei den Unternehmern helle sich auf. Der Ifo-Index steige von Monat zu Monat. Die Kurzarbeit habe in der Spitze bei 5,8 Millionen gelegen. „Das ist deutlich weniger, als in den schlimmsten Szenarien befürchtet. Und seither geht die Kurzarbeit ständig zurück“, sagte der Bundeswirtschaftsminister weiter.

Altmaier glaubt an keinen neuen Lockdown

Die Bundesregierung gehe in ihrer aktuellen Projektion davon aus, dass es „nicht noch einmal zu solch weitreichenden Maßnahmen zur Beschränkung der sozialen Kontakte im öffentlichen Raum zum Schutz von Gesundheit und Leben kommen muss wie in der zweiten Hälfte des März und im April“.