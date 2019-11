Bundeshaushaltsdebatte live: Merkel warnt vor Hass und Hetze

+++ Newsticker +++

Merkel warnt vor Hass und Hetze

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor einer Verrohung der öffentlichen Debatte in Deutschland gewarnt. „In unserer Gesellschaft gibt es Fraktionen, die uns unruhig stimmen müssen“, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag.

Hass und Hetze drohten die Gesellschaft zu verändern: „Dagegen werden und müssen wir uns stellen in diesem Hause, denn sonst ist diese Gesellschaft nicht mehr das, was sie mal war“, warnte die Kanzlerin.

Merkel widersprach Behauptungen, wonach in Deutschland keine wirkliche Meinungsfreiheit herrsche. „Die Meinungsfreiheit ist gegeben“, sagte sie. Diese Freiheit habe allerdings Grenzen, „und die beginnen da, wo gehetzt wird, wo Hass verbreitet wird, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird“.

Wer seine Meinung sage, der müsse „damit leben, dass es Widerspruch gibt“, sagte Merkel. „Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif, dass alle zustimmen.“

Erschüttert zeigte sich Merkel über den Anschlag auf die Synagoge in Halle und den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Dies habe in der Gesellschaft große Unsicherheit ausgelöst. „Viele fragen sich: Was ist in unserer Gesellschaft los?“, sagte Merkel.

Merkel setzt sich für Fortsetzung von Groko ein

„Wir haben sehr viel angefangen, aber vieles muss noch weitergemacht werden“, sagte die Kanzlerin am Mittwoch zum Abschluss ihrer Rede in der Haushaltsdebatte des Bundestags. „Deshalb finde ich: Wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten“, sagte sie weiter.

Ihre „persönliche Meinung“ sei: „Ich bin dabei, schön wenn Sie’s auch sind“, fuhr Merkel fort. Mit ihren Äußerungen spielte die Kanzlerin auf die Debatte in der SPD über die Fortsetzung der großen Koalition an. Bei den Sozialdemokraten gibt es eine lebhafte Diskussion über die Frage, ob das Bündnis mit der Union fortgesetzt wird.

Bis Freitag noch können die SPD-Mitglieder über die künftige Parteiführung abstimmen. Das Ergebnis der Urwahl könnte bereits eine Richtungsentscheidung in der Frage der weiteren Regierungsbeteiligung bringen.

Gauland: Selbst wenn Deutschland nicht mehr existiert, hat das keinen Einfluss aufs Klima

Im Bundestag hat am Mittwoch die diesjährige Generaldebatte zum Bundeshaushalt begonnen, die die Opposition traditionell zur Abrechnung mit der Bundesregierung nutzt. Zu Beginn der Aussprache kritisierte der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland die große Koalition wegen des geplanten Klimapakets.

Die Regierung setze mit der Klimawende die Energieversorgung Deutschlands aufs Spiel und beschreite nach dem Atomausstieg und der Aufnahme von Flüchtlingen erneut einen „deutschen Sonderweg“.

„Wo Begriffe wie Klimaleugner kursieren, hat sich die Vernunft verabschiedet“, fügte Gauland hinzu. Kritik übte er auch an der Abschaffung der Automobilindustrie. Selbst wenn es Deutschland nicht mehr gebe, hätte das keinen Einfluss auf das Klima. Dafür aber setzte die Bundesregierung Milliarden Steuergelder ein und die gesamte deutsche Wirtschaft aufs Spiel.

Die Generaldebatte bildet das Zentrum der Beratung des Bundeshaushaltes, den das Plenum am Freitag verabschieden soll. Der diesjährige Etat hat ein Volumen von 362 Milliarden Euro, zum siebten Mal in Folge sieht er für den Bund einen Verzicht auf die Aufnahme neuer Schulden vor.

Debatte im Bundestag beginnt um 9 Uhr

Zum Höhepunkt der Haushaltswoche im Bundestag wird heute eine Konfrontation von Koalition und Opposition zum Kurs der Regierung erwartet. Anlass der Debatte ist der Haushalt des Kanzleramts.

Traditionell nutzen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Fraktionsvorsitzenden und zahlreiche Abgeordnete die Debatte für eine allgemeine Positionsbestimmung. Erwartet wird, dass die Opposition die weitere Handlungsfähigkeit der großen Koalition zur Halbzeit ihres Bestehens in Frage stellt.

Redner des Regierungsbündnisses dürften auf erreichte Kompromisse und Gesetze etwa in der Klimapolitik oder zur Grundrente verweisen. Die Debatte soll gut vier Stunden dauern.(dpa)