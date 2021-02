Bundestag: Fragestunde und bundesweiter Stufenplan zur Pandemiebewältigung

In dieser Woche berät der Bundestag vom 10. bis 12. Februar über verschiedenste Themen. Der heutige Mittwoch begann mit der Befragung der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Svenja Schulze (SPD).

Für die anschließende Fragestunde wurden 92 Fragen eingereicht, hier der Wortlaut der Fragen vom 10.2.2021.

Um 17:10 Uhr wird über einen bundesweiter Stufenplan zur Pandemiebewältigung, Epoch Times sendet dazu wieder einen LIVESTREAM.

Einige der Fragen

Lisa Badum (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): „Plant die Bundesregierung, noch einmal Änderungen an den Auszahlungsvorgaben der Corona-November-/-Dezemberhilfen für die Brauereigaststätten vorzunehmen, wodurch die Mischbetriebsregelung abgeändert wird und Brauereigaststätten an vergleichbare Gaststättenvorgaben angepasst wird, nachdem deutlich wurde, dass die bereits erlassenen Änderungen der Bundesregierung die Branche weiterhin in drohenden Existenznöten belassen?“

Lars Herrmann (fraktionslos): „Mit wie vielen Todesfällen rechnet die Bundesregierung aufgrund nicht durchgeführter Impfungen gegen das SARS-CoV-2-Virus wegen des ‚Ruckeln bei der größten Impfkampagne der Geschichte‘, und warum wurde nach Kenntnis der Bundesregierung erst beim Impfgipfel am 1. Februar 2021 ein einheitliches Lagebild für einen nationalen Impfplan erstellt, obwohl seit Weihnachten 2020 die Impfungen in Deutschland begonnen haben?“

Judith Skudelny (FDP): „Ist die Bundesregierung der Ansicht, dass eine weitere Aussetzung der Insolvenzantragspflicht über den 30. April 2021 hinweg ein potenzielles Mittel zur Unterstützung der pandemiebedingt eingetrübten Wirtschaftslage ist?“ Dr. Rainer Kraft (AfD): „Wer ist nach Kenntnis der Bundesregierung haftbar zu machen, wenn die finanziellen Rückstellungen der Betreiber von Windenergieanlagen für den Rückbau nicht ausreichen?“ Martina Renner (DIE LINKE.): „Haben die Bundesregierung oder ihr nachgeordnete Stellen konkrete gefährdungsrelevante Erkenntnisse oder Hinweise über Angriffe auf Firmensitze oder Betriebsstätten von Impfstoffherstellern, auf Impfzentren oder auf Transport- und Lagerstätten, und werden Angriffe auf die genannten Ziele durch die Bundesbehörden gesondert erfasst?“ Befragung der Bundesregierung Es antwortete die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Svenja Schulze (SPD).  Antworten auf die Fragen  Für Mittwoch wurde folgende Tagesordnung veröffentlicht 13:00 Sitzungseröffnung 13:00 Befragung der Bundesregierung 14:05 Fragestunde

Drucksache 19/26439 15:05 Aktuelle Stunde zu den jüngsten Entwicklungen in Russland 16:15 Sitzungsunterbrechung bis 16.30 Uhr 16:30 Westbalkanregelung 17:10 Bundesweiter Stufenplan zur Pandemiebewältigung 17:50 Sitzungsende