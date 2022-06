Bundestag setzt für 2022 erneut Schuldenbremse aus

Foto: MICHAEL KAPPELER/DDP/AFP via Getty Images

Schuldenuhr in Berlin. Symbolbild. Foto: MICHAEL KAPPELER/DDP/AFP via Getty Images

Der Bund darf weiterhin zusätzliche Kredite aufnehmen. Es liege weiterhin eine "außergewöhnliche Notsituation" vor, heißt die Begründung. Schon in den beiden Vorjahren hatte das Parlament hohe Kredite erlaubt.

Der Bundestag hat am Freitag ein weiteres Mal der Anwendung einer Ausnahmeklausel von der in Artikel 115 des Grundgesetzes verankerten Schuldenbremse mit der erforderlichen absoluten Mehrheit zugestimmt. Dafür stimmten in namentlicher Abstimmung 398 Abgeordnete, es gab 251 Gegenstimmen und 35 Enthaltungen.

Möglich wird damit für das laufende Jahr die von der Regierung veranschlagte Neuverschuldung von 138,9 Milliarden Euro, 115,7 Milliarden mehr als eigentlich zulässig. Die Koalition begründet dies mit einer „außergewöhnlichen Notsituation“ aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges.

Im Anschluss soll der Haushalt für das laufende Jahr vom Bundestag beschlossen werden. Ab 2023 will die Regierung laut Ankündigungen von Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Schuldenbremse wieder regulär einhalten.

Bereits 2020 und 2021 hatte das Parlament wegen der Corona-Pandemie über die Ausnahmeregelung eine deutlich erhöhte Neuverschuldung des Bundes ermöglicht. Die Tilgung der zusätzlichen Schulden soll dem aktuellen Beschluss zufolge nun 2028 beginnen und bis Ende 2058 beendet werden. (afp/dpa/dl)