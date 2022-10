Die Sitzungswoche im Bundestag beginnt am Mittwoch, dem 19. Oktober, mit der einstündigen Regierungsbefragung, in der sich der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing (FDP), den Fragen der Abgeordneten stellt. Es folgt eine allgemeine Fragestunde und dann eine Aktuelle Stunde zu dem Thema „Uneinigkeit in der Regierungskoalition – Konsequente Ausweitung des Energieangebotes“, die die AfD-Fraktion einberufen hat.

Weitere Themen sind heute ein Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, zwei Anträge zur Unterstützung für Studenten und Fachschüler in der Krise, ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung eines „Chancen-Aufenthaltsrechts“, sowie ein Antrag der AfD zu Leistungen für Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber.

Tagesordnung der heutigen Sitzung:

13:00 Uhr: Befragung der Bundesregierung

14:05 Uhr: Allgemeine Fragestunde

15:05 Uhr: Aktuelle Stunde – Ausweitung des Energieangebotes

16:05 Uhr: Sitzungsunterbrechung

16:30 Uhr: Krankenhauspflegeentlastungsgesetz

17:15 Uhr: Unterstützung für Studierende und Fachschüler

18:00 Uhr: Änderung des Aufenthaltsrechts

18:45 Uhr: Leistungen für Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber

19:30 Uhr: Sitzungsende

Am Donnerstag startet sie Sitzungen bereits am Morgen und gehen bis in die späten Abendstunden, auch am Freitag finden noch einige Sitzungen statt. (sk/dbt)