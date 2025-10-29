Logo Epoch Times

vor 22 Minuten

Alte Gurke statt Goldmünze für über 3.000 Euro gekauft

vor 37 Minuten

Deutsche Bank überrascht mit Rekordgewinn im Sommer

vor 2 Stunden

RWE beginnt Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland

vor 2 Stunden

Pakistan erklärt Friedensgespräche mit Afghanistan für gescheitert

vor 3 Stunden

USA sehen Waffenruhe in Gaza intakt - trotz Eskalation

vor 3 Stunden

Merz besucht Erdogan: Gaza-Konflikt im Mittelpunkt

vor 10 Stunden

Mehr als 60 Tote bei Anti-Drogen-Polizeieinsatz in Rio de Janeiro

vor 11 Stunden

100.000 Robotaxis: Einst Science-Fiction, bald Realität

vor 11 Stunden

Maschinenbauer fürchten neue US-Zölle im Dezember

vor 12 Stunden

Lufthansa: „Renitenter Passagier“ ging im Flugzeug mit Metallgabel auf Passagiere los

Logo Epoch Times
Restaurant mit 200 Sitzplätzen

Bundeswehr-Airbus im Serengeti Tier- und Freizeitpark angekommen

Nach langer Wartezeit ist die ungewöhnliche Reise eines alten Bundeswehr-Fliegers in den Serengeti-Park in Hodenhagen zu Ende gegangen. Die Maschine soll künftig als Restaurant dienen.

top-article-image

Innerhalb von drei Nächten wurde der Flieger zum Safaripark in der Südheide gebracht.

Foto: Philipp Schulze/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Ein ausrangierter Bundeswehr-Airbus ist mit Hilfe eines Schwerlasttransporters im Serengeti-Park in Hodenhagen angekommen.
Die finale, rund zehn Kilometer lange Strecke bis zum Park im Landkreis Heidekreis verlief in der Nacht ohne größere Zwischenfälle, wie die Sprecherin des Serengeti-Parks mitteilte.

An Hunderten Bäumen Äste hochgebunden

Innerhalb von drei Nächten wurde der A310 vom Truppenübungsplatz Lohheide zum Safaripark in der Südheide gebracht. Die Umweltauflagen sahen vor, dass dafür an Hunderten Bäumen Äste hochgebunden werden.
Der A310 mit dem Namen „Kurt Schumacher“ soll nach der fast 50 Kilometer langen Strecke am Donnerstag im Freizeitpark mit zwei Kränen vom Transportgestell gehoben werden.
Um die Überführung des großen Flugzeugs durch ein Naturschutzgebiet gab es jahrelang Streit. Wegen eines neuen Verfahrens zum Tieferlegen des Rumpfes erlaubte die Region Hannover das Vorhaben schließlich.

Tragflächen und Höhenleitwerk waren bereits im Park

Die Transportstrecke führte auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern durch das Landschaftsschutzgebiet. Das Absenken des Rumpfes von 6,80 Metern auf 5,90 Meter sollte Schäden an Bäumen verhindern. Die abmontierten Tragflächen und das Höhenleitwerk wurden bereits zuvor in den Park gebracht.
Bis zum Spätsommer 2026 soll aus dem Flugzeug ein Restaurant mit etwa 200 Sitzplätzen werden ‒ 150 davon im Flieger, die restlichen als Außenplätze auf den Tragflächen.

Rund 1500 freilaufende Wildtiere leben im Serengeti-Park

Der Serengeti-Park Hodenhagen ist ein Tier- und Freizeitpark in der Lüneburger Heide, in dem Besucher auf einer Safari-Strecke rund 1500 freilaufende Wildtiere aus aller Welt erleben können. Neben dem Safaribereich bietet der Park Achterbahnen, Shows und weitere Freizeitattraktionen. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.