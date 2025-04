Deutschland Deutschlands Verteidigung

Historisches Schuldenpaket: Welche Anschaffungen für die Bundeswehr zu erwarten sind

Das vor zwei Wochen beschlossene Schuldenpaket in Höhe von 500 Milliarden Euro beinhaltet auch neue Investitionen in und für die Bundeswehr. Was genau bei der Anschaffung Priorität haben soll, dazu äußerte sich nun Generalinspekteur Carsten Breuer.