Bundesweite Corona-Demo am Samstag in Stuttgart: „Grundrechte sind nicht verhandelbar“

Unterstützer der Querdenken-Bewegung versammeln sich am 17. Oktober 2020 in Stuttgart, um gegen staatliche Einschränkungen der persönlichen Freiheiten während der Coronavirus-Pandemie zu protestieren. Foto: Thomas Lohnes/Getty Images

Am Samstag des Osterwochenendes ist in Stuttgart eine Corona-Demo der Bürgerinitiative „Querdenken-711“ geplant. Ab Mittwoch gilt in Stuttgart die von Kanzlerin Angela Merkel angeordnete Corona-„Notbremse“. Wird die Kundgebung für Freiheit und Grundrechte genehmigt oder verboten werden?

Der Samstag, 3. April, steht in Stuttgart ganz im Zeichen einer bundesweiten Demonstration für die Grundrechte. Eingeladen hat die Bewegung „Querdenken-711“ unter dem Motto: „Das Jahr der Freiheit und des Friedens – Grundrechte sind nicht verhandelbar“. Aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen für Stuttgart befindet sich die Genehmigung der angemeldeten Veranstaltung noch im Prozess, wie die Epoch Times von einem Pressesprecher der Stadt Stuttgart erfuhr.

Stuttgart verschärft Corona-Maßnahmen

Inwieweit die angemeldete Demonstration unter Verwendung der Corona-Verordnung auf Probleme stoßen könnte, bleibt also abzuwarten. Nach Angaben der Stadt Stuttgart vom Sonntag, 28. März, liege die Landeshauptstadt aktuell und seit mehreren Tagen bei über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in der Sieben-Tage-Inzidenz.

„Aus diesem Grund zieht die Stadt die in der Corona‐Verordnung des Landes vorgesehene ‚Notbremse‘. Ab Mittwoch, 31. März, treten weitere Maßnahmen in Kraft“, heißt es in der Ankündigung. Man verweist auf „Einschränkungen für Bereiche des öffentlichen Lebens“ und darauf, dass diese wieder aufgehoben werden können, sollte „die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen wieder unter 100 liegen“. Bei einer weiteren Verschlechterung der Zahlen könnte es hingegen zu noch weitreichenderen Maßnahmen kommen, „wie beispielsweise nächtlichen Ausgangsbeschränkungen“.

Freigabe der Grundrechte gefordert

Geplant ist ein Aufzug „Ruf der Trommeln“ ab 12 Uhr durch die Innenstadt der baden-württembergischen Hauptstadt und eine Kundgebung ab 16 Uhr auf dem für seine Volksfeste berühmten Cannstatter Wasen am Neckarufer. Auf ihrem Flugblatt wehrt sich die Stuttgarter Bürgerinitiative gegen ein, teils in einigen Medien transportiertes Bashing: „Wir sind Demokraten. Wir sind eine friedliche Bewegung, in der Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz hat.“



„Querdenken-711“ erklärte, man bestehe auf die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes und fordert insbesondere mit der bundesweiten Demonstration die Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona-Verordnung. Sie sehen dadurch gleich mehrere Artikel des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland verletzt und ausgehebelt:

Artikel 1: Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte

Artikel 2: Persönliche Freiheitsrechte

Artikel 4: Glaubens- und Gewissensfreiheit

Artikel 5: Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft

Artikel 6: Ehe – Familie – Kinder

Artikel 8: Versammlungsfreiheit

Artikel 11: Freizügigkeit

Artikel 12: Berufsfreiheit

Artikel 13: Unverletzlichkeit der Wohnung

Für die Kommunikation zur Veranstaltung wird auf den Telegram-Kanal von „Querdenken-711“ und alternativ auf eine Website verwiesen.

Einer Ankündigung im Telegram-Kanal von „Querdenken-711“ zufolge will der deutsche Pianist und Straßenmusiker Arne Schmitt die Veranstaltung durch seinen Auftritt unterstützen. Schmitt war vor einigen Tagen in Leipzig unterwegs: „Der #Lockdown trifft uns alle hart. Ich war vor einigen Tagen mit meinem Piano in den leeren Straßen der Innenstadt von Leipzig unterwegs“, erklärte der Musiker. Er habe dort ohne Publikum und „passend zur Situation das melancholische Lied ‚Mad World‘ von Gary Jules“ gespielt. Arne Schmitt erinnert an die Bedeutung des kulturellen Lebens für die Gesellschaft und mahnt: „Ohne Kunst und Kultur wird’s still.“



