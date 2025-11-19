Bundesweite Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kann zum 1. Dezember starten

In Kürze:

Landtag Brandenburg verabschiedet als letztes Landesparlament die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Reform kann zum 1. Dezember 2025 in Kraft treten

in Kraft treten Streit um Abstimmungsverhalten hatte Krise in der BSW-Fraktion Brandenburgs ausgelöst

Das Gesetz zur bundesweiten Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) kann zum 1. Dezember 2025 in Kraft treten. Als Letztes der 16 Landesparlamente hat der brandenburgische Landtag das Vorhaben am Nachmittag des 19. November 2025 in Potsdam verabschiedet. Auch die Änderung des Staatsvertrags für einen verbesserten Jugendschutz speziell in den Internetangeboten der Sender kam nach namentlicher Abstimmung durch.

45 zu 39 Stimmen für Reform

Für den von allen Ministerpräsidenten ausgearbeiteten Staatsvertrag zur ÖRR-Gesamtreform ( PDF ) votierten ankündigungsgemäß die Fraktionen der regierenden SPD und der oppositionellen CDU. Auch der BSW-Abgeordnete Robert Crumbach war dafür. Er bekleidet im rot-lilafarbenen Regierungskabinett um Dietmar Woidke (SPD) zugleich die Rolle des stellvertretenden Ministerpräsidenten und des Finanzministers. Mit Crumbachs Ja reichte es für 45 von diesem Mal nur 84 im Landtag vertretenen Stimmen und damit für den finalen Segen zur Reform von ARD, ZDF und „Deutschlandradio“.

Dagegen hatten 29 anwesende Abgeordnete der AfD und die Mehrheit der insgesamt 14-köpfigen BSW-Fraktion im Einklang mit der jeweiligen Parteilinie mit Nein votiert.

Beim Jugendmedienschutz-Staatsvertrag ( PDF ) zeigte sich genau das gleiche Bild im Abstimmungsverhalten: 45 Stimmen dafür, 39 dagegen, null Enthaltungen.

Der BSW-Landtagsabgeordnete Falk Peschel kündigt am 19.11.2025 die Ablehnung des ÖRR-Reformstaatsvertrags durch die Mehrheit seiner Fraktion an. Das System des ÖRR wolle man aber nicht infrage stellen. Foto: Bildschirmfoto/Landtag Brandenburg

Die BSW-Landesvorsitzende Brandenburgs, Friederike Benda, hatte am 11. November in einer Presseerklärung den BSW-Standpunkt zur ÖRR-Politik bekräftigt. Demnach beinhalte der 6. Medienänderungsstaatsvertrag, bei dem es um den Jugendmedienschutz gehe, „mehr Möglichkeiten für Zensur“. Der 7. Änderungsvertrag mit seinen Gesamtreformideen sei „absolut unzureichend, um die großen Probleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch nur ansatzweise zu lösen“. Insofern lehne das BSW die Zustimmung zu beiden Änderungsverträgen ab.

Streit um Abstimmungsverhalten sorgte für Krise in der BSW-Fraktion

Innerhalb der BSW-Fraktion war vor knapp zwei Wochen ein Streit um das korrekte Abstimmungsverhalten entbrannt. Sollten alle BSW-Abgeordneten in ihrer Rolle als Regierungsfraktionsangehörige zustimmen, obwohl die Gesamtpartei und der Landesverband sich dagegen ausgesprochen hatten? Sollte man vielleicht sogar das potenzielle Scheitern der Koalition riskieren, indem man der Parteilinie treu bliebe?

Unterschiedliche Meinungen zu diesen Fragen sowie generelle Bedenken wegen der angeblichen Dominanz „radikalisierter Positionen“ innerhalb des BSW führten dazu, dass vier BSW-Abgeordnete am 11. November ihren Parteiaustritt erklärten. Sie wollen und dürfen der Brandenburger BSW-Fraktion aber zumindest bis auf Weiteres angehören.

Das enttäuschte Quartett hatte in der vergangenen Woche zudem gemeinsam einen Misstrauensantrag gegen den BSW-Fraktionsvorsitzenden Niels-Olaf Lüders und dessen Stellvertreter Christian Dorst gestellt – wegen angeblich autoritärem Führungsstil.

Bei einem Krisentreffen am vergangenen Freitag wurde Lüders allerdings mit acht von sechs Stimmen im Amt bestätigt. Auch hinter Dorst stand die Mehrheit. Nach Angaben der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ) schlug Crumbach am Sonntag danach ein internes Mediationsverfahren vor, um die koalitionsgefährdenden Streitigkeiten in der Fraktion ad acta legen zu können.

Landtag Niedersachsen stimmte schon am Dienstag für ÖRR-Reformen

Am Vortag hatte der niedersächsische Landtag bereits grünes Licht für drei Medienänderungsstaatsverträge gegeben, darunter ebenfalls die ÖRR-Reform und der Änderungsstaatsvertrag zum Jugendmedienschutz. Die Abgeordneten in Hannover segneten außerdem die Reform des Verfahrens zur Festsetzung des Rundfunkbeitrags ab ( PDF ).

Den Ausschlag gaben in Hannover jedes Mal die Regierungsfraktionen der SPD und der Grünen. Der Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages stimmten darüber hinaus die CDU-Fraktion und ein fraktionsloser Abgeordneter zu. Deren Nein zum Reformstaatsvertrag und zu einem neuen Verfahren zur Festsetzung des Rundfunkbeitrags hatte keine Wirkung. Die AfD-Fraktion stimmte – ebenfalls wirkungslos – durchweg gegen alle Anträge (Video auf „PlenarTV.de“ ).