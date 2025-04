CDU-Anhänger unzufrieden wie selten: Teile der Basis fordern Ende der „Brandmauer“

Hinter den Kulissen der Unionsparteien scheint es kurz vor Abschluss der Koalitionsgespräche schwer zu brodeln. Die Mitglieder an der Basis sind offenbar höchst unzufrieden mit den Entscheidungen ihrer Parteispitze nach der Bundestagswahl.

Die „Welt“ berichtet von einer internen Videokonferenz vom Abend des 2. April 2025, bei der sich der CDU-Mitgliederbeauftragte Philipp Amthor und die CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann anscheinend viel Schelte von weniger prominenten Parteimitgliedern anhören mussten.

Teile der CDU-Basis gegen „Brandmauer“

Ursprünglich sei geplant gewesen, über den Stand der Dinge bei den Koalitionsverhandlungen zu referieren, so die „Welt“ (Bezahlschranke). Stattdessen hätten Amthor und Hoppermann online eine Welle der Enttäuschung, der Wut und des Spotts über sich ergehen lassen müssen, die sich in erster Linie im Begleitchat der rund 700 Teilnehmer bahngebrochen haben.

Die Rolle rückwärts bei der Staatsverschuldung, die vielen Zugeständnisse gegenüber dem Wahlverlierer SPD und die aus Sicht mancher Teilnehmer dünne Argumentationslinie für die im Hauruck-Verfahren durchgepeitschten Grundgesetzänderungen hätten dazu geführt, dass einige verärgerte Christdemokraten einen sofortigen Abbruch der Koalitionsverhandlungen verlangt hätten.

Basis fordert Mitgliederentscheid

Die CDU-Spitze solle lieber über eine Minderheitsregierung und das Ende des Unvereinbarkeitsbeschlusses gegenüber der AfD nachdenken, hätten mehrere Chatter zum Ausdruck gebracht. „Die Brandmauer ist zur Gefängnismauer geworden“, zitiert die „Welt“ die Überzeugung eines Teilnehmers.

Sogar der Wunsch nach einem Mitgliederentscheid vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags sei am Mittwochabend laut geworden. Immerhin werde die SPD das genauso handhaben und nutze diesen Umstand, um in den Verhandlungen immer weiter Druck auf die Unterhändler der Union aufbauen zu können. Das solle die CDU mit gleicher Münze quittieren.

Lesen Sie auch Union will Informationsfreiheitsgesetz abschaffen – Journalistenverband: Gefahr für Demokratie

CDU-Bundesvorstandsvertreter Amthor sei gar nichts anders übrig geblieben, als den Vertrauensverlust einzugestehen, so die „Welt“. Dieser Vertrauensverlust sei inzwischen „an allen Ecken und Enden“ bei den Mitgliedern und Unterstützern der CDU zu erfahren.

Dabei habe man sich mit dem Ja zu neuen Billionenschulden doch nur bemüht, „eine solide Grundlage“ für die Bundeswehrfinanzierung herzustellen, wie Amthor betont habe – wobei die Schuldenbremse seiner Darstellung nach „im Kern“ erhalten geblieben sei. Diese Aussage des CDU-Mitgliederbeauftragten habe im Chat noch mehr Ärger hervorgerufen.

Umfrage: Nur Unionswähler vertrauen mehrheitlich den Argumenten von Merz

Die Darstellung der Online-Diskussion durch die „Welt“ entspricht allerdings nicht ganz dem Lagebild des aktuellen „Deutschlandtrends“ der ARD. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hatte herausgefunden, dass die Unionsanhänger CDU-Chef Friedrich Merz die Gründe für seine Schuldenbremse-Kehrtwende nach der Wahl mehrheitlich abnehmen.

Unter allen Wählern hätten dagegen 68 Prozent den Merz-Argumenten von einer plötzlich geänderten Weltlage, die ein Umdenken erforderlich gemacht habe, keinen Glauben mehr geschenkt.

Lesen Sie auch Umfrage: Mehrheit glaubt Merz’ Schuldenbegründung nicht

Die Enttäuschung über die Diskrepanz zwischen den Merzschen Versprechen vor der Wahl und seinen Taten danach könnten dazu beigetragen haben, dass die Union auch in Wahlumfragen immer weiter verliert.

Machten die Bürger am Wahltag noch zu 28,6 Prozent ihr Kreuzchen bei den Schwarzen, maß der ARD-„Deutschlandtrend“ zuletzt nur noch 26 Prozent, die erneut dazu bereit wären. Die AfD liegt in der Sonntagsfrage mit einem neuen Infratest-Rekordwert von 24 Prozent in Schlagdistanz. Bei der Bundestagswahl hatte die blaue Partei 20,8 Prozent eingefahren.

Größter CDU-Kreisverband fordert Einhaltung der Wahlversprechen

Der mit 1.350 Angehörigen bundesweit stärkste Kreisverband der Jungen Union in Köln und die übrigen Kölner CDU-Mitglieder kündigten auf X an, während ihres Parteitags am 5. April eine Kurskorrektur einzufordern – im Sinne jenes Politikwechsels, der vor der Wahl versprochen worden sei.

Man blicke „mit großer Beunruhigung und wachsendem Unmut“ auf das „politische Desaster“ in Berlin, das die CDU-Unterstützer an der Basis nun als „Lügner“ erscheinen lasse, so der Tenor des Kölner Briefs an den Parteivorsitzenden Merz.

Austrittswelle in Kühlungsborn

Erst vor einer Woche war bekannt geworden, dass große Teile des CDU-Stadtverbands im Ostseebad Kühlungsborn sich nicht mehr mit der Marschrichtung der Bundespartei identifizieren können.

Der CDU-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern bestätigte gegenüber der Epoch Times die Absicht von 15 teilweise hochrangigen Stadtverbandsmitgliedern. Man sehe jedoch keine Gefahr für die Handlungsfähigkeit der Partei. Schon am 22. April solle es eine Versammlung geben, um die vakanten Positionen neu zu besetzen.

Auch Philipp Amthor hatte in seiner Funktion als Generalsekretär des mecklenburg-vorpommerischen CDU-Landesverbands im ZDF zwar Verständnis, aber auch Kritik für die austrittswilligen Kühlungsborner übrig. Er halte es für „besonders unglücklich, … vor laufenden Koalitionsverhandlungen auszutreten, während die Ergebnisse noch gar nicht feststehen“. Er verstehe den Unmut in Teilen der Partei. Dennoch wolle man weiter für einen „Politikwechsel“ arbeiten.