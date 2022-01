CDU-Bundesvorstand beschließt Parteiausschluss von Max Otte

Paukenschlag in der CDU: Der Vorsitzende der WerteUnion, Professor Max Otte, hat die Nominierung der AfD für das Amt des Bundespräsidenten angenommen. Die CDU-Führung entschied am Dienstag einstimmig, ihn aus der Partei auszuschließen.

Der CDU-Bundesvorstand hat den Parteiausschluss des Vorsitzenden der WerteUnion, Max Otte, wegen dessen Kandidatur auf Vorschlag der AfD für das Amt des Bundespräsidenten beschlossen. Der Beschluss sei einstimmig gefallen, hieß es am Dienstagabend aus Teilnehmerkreisen. Mit dem Beschluss sei Otte bereits ausgeschlossen.

Otte habe mit der Kandidatur auf Vorschlag der AfD auch gegen Parteitagsbeschlüsse aus dem Jahr 2018 verstoßen, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Demnach waren bei einer digitalen Sitzung des Bundesvorstands auch der Vorsitzende des Kreisverbands Köln, dem Otte angehört, sowie der CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen zugeschaltet.

Der Bundesvorstand bezieht sich dabei auf Paragraf 11 des CDU-Statuts. Dort heißt es, „in dringenden und schwerwiegenden Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern“, könne die Partei ein Mitglied „bis zur rechtskräftigen Entscheidung der zuständigen Parteigerichte ausschließen“. Ein solcher Beschluss gilt demnach „gleichzeitig als Antrag auf Einleitung eines Ausschlussverfahrens“.

Die AfD-Spitze hatte den CDU-Politiker und Vorsitzenden der WerteUnion, Max Otte, zuvor offiziell als ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten präsentiert.

Livestream: Max Otte nimmt AfD-Nominierung an

„Heute ein guter Tag für die Demokratie in Deutschland, denn wir haben eine Alternative zu beiden linken Kandidaten um das Amt des Bundespräsidenten“, sagte AfD-Chef Tino Chrupalla am Dienstag in Berlin. Fraktionschefin Alice Weidel kritisierte, dass die Union selbst auf einen Kandidaten verzichtet.

Otte sagte bei dem gemeinsamen Auftritt mit Chrupalla und Weidel, er sehe seine Nominierung als eine „große Ehre“ und nehme diese an. Das Amt des Bundespräsidenten sehe er als Möglichkeit, darauf hinzuweisen, „dass wir über unsere Freiheitsrechte nachdenken müssen“, etwa in der Corona-Pandemie. Zudem seien ihm soziale Themen wichtig.

Keinen Widerspruch zur CDU-Mitgliedschaft

Einen Widerspruch zu seiner CDU-Mitgliedschaft sehe er nicht, fuhr Otte fort. Es gehe um „das höchste Staatsamt, das über den Parteien steht“. Dies sei „keine Zusammenarbeit“ mit der AfD und damit kein Widerspruch zur CDU-Beschlusslage. „Es ist eine individuelle Entscheidung, ob ich diesen Vorschlag annehme oder nicht.“

Er kündigte an, mit den Themen Soziales sowie Bürger- und Grundrechte zu kandidieren. „Ich sehe die AfD klar auf dem Boden des Grundgesetzes“, sagte er dem „Spiegel“. Deswegen, so Otte, „wäre ein CDU-Ausschlussverfahren gegen mich nicht nur nicht nachvollziehbar, sondern auch unvereinbar mit den demokratischen Grundsätzen“.

Für seine Entscheidungsfindung hätten die Warnungen der CDU „keine Rolle gespielt“. Gleichzeitig signalisierte er, es im Falle eines Parteiordnungsverfahrens darauf ankommen zu lassen. „Freiwillig werde ich aus der CDU nicht austreten.“

CDU will „noch am heutigen Tag handeln“

Noch-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte Otte zuvor zum sofortigen Verlassen der Partei aufgefordert. Die CDU wolle sich noch am Dienstagabend mit einem Parteiausschluss befassen.

„Wir fordern auch ganz ausdrücklich Herrn Otte auf, die CDU zu verlassen“, sagte Paul Ziemiak. Wer nicht unverzüglich ausschließe, sich durch AfD-Vertreter wählen zu lassen, „verletzt das Wertefundament der CDU in einem so erheblichen Maße, dass er keinen Platz in der CDU mehr haben kann“. Sein Nachfolger als neuer Generalsekretär der CDU wird Mario Czaja.

Die CDU setzte Otte eine Frist bis 17.30 Uhr, um die Nominierung durch die AfD zurückzuweisen. Da er diese aber dann annahm, befasst sich der Bundesvorstand ab 18.00 Uhr mit dem Fall und einem möglichen Parteiausschluss.

Die Personalie trifft die CDU mitten in einer Übergangsphase. Am Samstag war Friedrich Merz bei einem Online-Parteitag zum Nachfolger des Parteichefs Armin Laschet gewählt worden. Wegen einer aus rechtlichen Gründen noch nötigen Briefwahl wird Merz sein Amt voraussichtlich erst Ende Januar antreten können.

Laschet und Merz demonstrierten im Fall Otte nun Einigkeit. Bei einer Fraktionssitzung der Union sagte Laschet laut Teilnehmern, die CDU müsse „noch am heutigen Tag handeln“. Dabei habe Laschet die Satzung der CDU zitiert, wonach „in dringenden und schwerwiegenden Fällen“ ein Mitglied ausgeschlossen werden könne, hieß es. Otte erfülle für Laschet „diesen Tatbestand“.

Merz sagte in der Sitzung den Angaben zufolge, die CDU werde Otte am Dienstagabend zeigen, „dass wir sehr schnell und sehr eindeutig handeln“. Der designierte Parteichef kündigte demnach „einen sehr harten und klaren Schnitt“ an.

SPD, Union, Grüne und FDP nominieren Steinmeier

Die Wahl des Bundespräsidenten findet am 13. Februar statt. SPD, CDU/CSU, Grüne und FDP unterstützen eine zweite Amtszeit des Sozialdemokraten Frank-Walter Steinmeier. Die Linkspartei hat den Arzt und Sozialarbeiter Gerhard Trabert nominiert.

„Wir sind es nicht nur unseren Wählern schuldig, eine Wahlalternative zu dem SPD-Bundespräsidenten zu stellen“, sagte AfD-Fraktionschefin Weidel. „Dass die CDU keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat, zeigt, dass sie noch nicht in ihre Oppositionsrolle hineingefunden hat.“ (dpa/dts/afp/red)