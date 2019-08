Politik » Deutschland CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer will Klimaschutz durch große Steuerreform befördern

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will den Klimaschutz durch eine umfassende Steuerreform im Energiesektor voranbringen. Sie will etwa neue steuerliche Anreize für den Einsatz klimaschonender Technologien und für die Gebäudesanierung schaffen, wie sie in der "Welt am Sonntag" erläutert.