CDU debattiert über Mitgliederbefragung zu Laschet-Nachfolge

Die Bundes-CDU bereitet sich für eine Zukunft in der Opposition unter einer neuen Führung vor. Mehrere prominente Christdemokraten sprachen sich am Freitag dafür aus, die Basis in die Entscheidung über die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet einzubinden. „Ich finde es richtig, dass wir über Mitgliederbeteiligung sprechen“, sagte der Abgeordnete Friedrich Merz, der selbst als Anwärter für den Parteivorsitz gilt, im ZDF.

„Es wird einen Neuanfang geben in der CDU und einen neu gewählten Vorstand“, sagte Merz. „Bis dahin ist Armin Laschet im Amt.“ Merz ließ offen, ob der den CDU-Vorsitz anstrebt. Er schloss aber aus, sich nach zwei vergeblichen Anläufen auf den Parteivorsitz erneut einer Kampfabstimmung auf einem Bundesparteitag zu stellen.

Er verwies aber darauf, dass die CDU-Satzung eine Mitgliederbefragung zu Personalentscheidungen zulasse: Die Partei müsse sich „für die Zukunft andere Prozesse überlegen“, wie sie wichtige Personalentscheidungen treffe.

CSU drängte zur Eile

Die Schwesterpartei CSU drängte die CDU zur Eile. „Ich erwarte, dass diese Neuaufstellung zügig stattfindet und in diesem Jahr noch abgeschlossen wird“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem „Münchner Merkur“ (Samstagsausgabe). „Es ist die richtige Entscheidung von Armin Laschet, den Weg freizumachen für eine Neuaufstellung an der Spitze.“

CDU-Chef Laschet hatte am Donnerstag seinen Rückzug angedeutet. Am Montag will er den Parteigremien einen Vorschlag zur Einberufung eines Sonderparteitags unterbreiten, auf dem seine Nachfolge geklärt werden dürfte. Auch Laschet sprach sich für eine stärkere Einbindung der Basis aus – ließ aber offen, in welcher Form.

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) plädierte für eine nicht bindende Mitgliederbefragung – am Ende müsse aber ein Bundesparteitag über den Führungsposten entscheiden, sagte Linnemann den Sendern RTL und n-tv. Die Bereitschaft Laschets zum Rückzug von der Parteispitze bezeichnete der Abgeordnete als „richtig“: „Das war ja auch brutal – auch menschlich gar nicht mehr auszuhalten, welchen Druck es da gab.“

Eine „breite Legitimationsbasis“ schaffen

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte der „Rheinischen Post“, die Union müsse nun „rasch gemeinsam und im Konsens mit unserer Basis auf einem Parteitag die Weichen neu stellen“. Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Karl-Josef Laumann, drängte auf einen zügigen Wechsel an der Parteispitze. „Und zügig heißt: Wir sollten sie noch in diesem Jahr abschließen“, sagte er der „Welt“.

Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor forderte im Sender Phoenix, bei der personellen Neuaufstellung auf die Wünsche der Mitglieder zu hören, um der Führung eine „breite Legitimationsbasis“ zu verschaffen. Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß forderte in der „Welt“ eine transparente Neuaufstellung „unter Einbeziehung der Mitglieder“.

„Ampel“-Sondierer wollen keine Pressekonferenz geben

Während die Union über die personelle Neuaufstellung debattieren, führen SPD, Grüne und FDP ihre Ampel-Sondierungen fort. Eine Pressekonferenz sollte es nach den Gesprächsrunden nächste Woche jedoch nicht geben.

„Am Montag wird es über Ankunft-Bilder hinaus keine Pressesituation vor Ort geben“, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Dabei ist das erste Treffen der Woche auf satte zehn Stunden angelegt, von 9 bis 19 Uhr soll in einem Veranstaltunsgebäude an der Messe Berlin verhandelt werden.

Am Dienstag ist ein „nur“ vierstündiges Treffen von 9 bis 13 Uhr am gleichen Ort angesetzt. Bereits am Donnerstag hatten die Generalsekretäre der drei Parteien angekündigt, keine Nachtsitzungen zu veranstalten. Die Pressekonferenzen nach den ersten Vorsondierungen waren ohnehin wenig ergiebig.

Offenbar haben sich SPD, Grüne und FDP ein regelrechtes Schweigegelübde auferlegt: selbst manche Spitzenpolitiker aus den eigenen Reihen wissen nach eigenen Angaben nicht, was genau in den Treffen besprochen wird. (afp/dts/dl)

