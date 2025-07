Streit über die Richterwahl

Richterstreit: CDU will in Koalition „hinter den Kulissen“ zu einer Lösung kommen

Die CDU will sich weiterhin nicht drängen lassen, was die Wahl zum Bundesverfassungsgericht angeht. „Die Mär, man habe sich von Extremisten beeinflussen lassen, weise ich strikt zurück", sagt CDU-Generalsekretär Linnemann. Die Linke fordert als Gegenleistung für ihre Unterstützung ein Vorschlagsrecht für Richter am Bundesverfassungsgericht.