Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

Merz: Frieden in Gaza und Geisel-Befreiung „in greifbare Nähe gerückt“

vor 3 Stunden

Mutmaßlicher Synagogen-Attentäter war auf Kaution frei

vor 4 Stunden

Bericht zum Spanien und Portugal Blackout: Stufenweiser Ausfall vieler Anlagen

vor 4 Stunden

Immer mehr verlassen die Schule ohne Abschluss - 62.000 Schüler betroffen

vor 5 Stunden

Nach Drohnenalarm: Flugzeuge starten und landen wieder in München

vor 6 Stunden

US-Rapper „Diddy“ Combs zu mehr als vier Jahren Gefängnis verurteilt

vor 6 Stunden

Straffreie Abgabe von Springmessern wurde kaum genutzt - nicht statistisch erfasst

vor 6 Stunden

Dobrindt will schnelle Asylverfahren und Dauer-Abschiebehaft

vor 14 Stunden

Gaza-Friedensplan: Trump mahnt Hamas zu Zustimmung bis Sonntagabend

vor 14 Stunden

USA bleiben im Shutdown: Experte warnt vor wochenlangem Stillstand

Logo Epoch Times
Regulierung

CDU-Generalsekretär offen für Social-Media-Verbot bis 16

Beschimpfungen, Diskriminierung, Depressionen: Carsten Linnemann will Kinder vor Social Media schützen. Was schlägt er vor?

top-article-image

Carsten Linnemann ist offen für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. (Archivbild)

Foto: Kay Nietfeld/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann schließt ein Verbot sozialer Medien für Kinder und Jugendliche in Deutschland nicht aus.
„Wenn wir das einfach so laufenlassen, käme das einem Verrat an unseren Kindern gleich“, sagte er der „Rheinischen Post“.
„Ich persönlich bin offen für eine Debatte über ein Verbot von Social Media bis zum 16. Lebensjahr.“ Eine gesellschaftliche Debatte darüber sei überfällig.
Mehr dazu
„Wenn ich sehe, was im Netz passiert, dann ist das kein normaler Austausch mehr“, sagte Linnemann. Menschen würden beschimpft, diskreditiert, diskriminiert – dabei gehe es oft unter die Gürtellinie. „Kein Wunder, dass Kinder, die viel im Netz unterwegs sind, zunehmend an Depressionen leiden.“

Was die Bundesregierung vereinbart hat

Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt zu stärken. In den vergangenen Monaten äußerten sich Politiker verschiedener Parteien zu einer Altersgrenze in den sozialen Medien. CSU-Chef Markus Söder lehnt sie ab.
Mehr dazu
Zuletzt hatte Unionsfraktionschef Jens Spahn zu einem möglichen Verbot gesagt: „Wir wägen noch ab. Eine Möglichkeit wäre eine Altersgrenze für Social Media bei 16 Jahren.“
Er sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, Hirnforschern zufolge sprächen die Apps wie Instagram und Tiktok das Belohnungssystem im Hirn in etwa so an wie Heroin. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.