CDU in Sachsen-Anhalt verschiebt Wahl Haseloffs zum Spitzenkandidaten

Angesichts der neuen Corona-Maßnahmen hat die CDU in Sachsen-Anhalt die für die kommende Woche geplante Wahl von Ministerpräsident Reiner Haseloff zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Landesvertreterversammlungen zur Aufstellung der Landeslisten für Landtag und Bundestag finden nicht wie zuletzt geplant am 8. November statt, wie die Partei am Donnerstag in Magdeburg nach einer Telefonkonferenz ihres geschäftsführenden Landesvorstands mitteilte. Über einen neuen Termin soll demnach kurzfristig entschieden werden.

Auch eine für die kommende Woche geplante zweitägige Klausurtagung mit dem erweiterten CDU-Landesvorstand und den Kreisvorsitzenden wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Bereits am Montag hatte die CDU ihren für den 30. Januar geplanten Landesparteitag mit Vorstandswahl auf den 2. Oktober 2021 verschoben. Die geplante Wahl Haseloffs zum Spitzenkandidaten wollte sie zunächst aber vom 21. auf den 8. November vorziehen.

In Sachsen-Anhalt soll am 6. Juni kommenden Jahres ein neuer Landtag gewählt werden. Die CDU führt dort derzeit ein Dreierbündnis mit SPD und Grünen an. Die SPD verschob einen für den 7. November geplanten Programmparteitag bereits am Montag auf das kommende Jahr. Sowohl SPD als auch Grüne wählten ihre jeweiligen Fraktionschefinnen Katja Pähle und Cornelia Lüddemann schon früher zu ihren Spitzenkandidatinnen für die Landtagswahl. (afp)