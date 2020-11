CDU-Politiker Merz und Kretschmer nach Kontakt zu Sachsens Minister Schmidt in Quarantäne

Der für den CDU-Bundesvorsitz kandidierende Friedrich Merz hat sich nach einem Besuch im sächsischen Kabinett am Montag (9. November) in Quarantäne begeben. Der 64-Jährige verzichte zum Schutz seiner Umwelt für einige Tage auf Reisen, teilte sein Team mit. Zudem wurden unter anderem Termine in Düsseldorf abgesagt.

Merz war demnach am Freitag bei der sächsischen Landesregierung zu Gast gewesen. Am Sonntag wurde der Landesminister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt (CDU), positiv auf das Coronavirus getestet.

Merz hatte schon einmal eine Corona-Erkrankung überstanden. Im März wurde der Anwärter auf den CDU-Vorsitz positiv auf das Virus getestet.

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich freiwillig in Corona-Quarantäne begeben. Anlass war ein positiver Corona-Test von Thomas Schmidt, zu dem Kretschmer am vergangenen Freitag direkten Kontakt hatte, wie die Staatskanzlei in Dresden am Montag bestätigte.

Ein erster Corona-Schnelltest bei Kretschmer fiel demnach am Sonntag negativ aus. Die Ergebnisse von am Montag genommenen PCR-Tests bei Kretschmer und Mitgliedern seines Kabinetts standen noch aus. (afp)