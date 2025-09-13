Logo Epoch Times

vor 21 Minuten

Polen und Rumänien zwei Stunden in Alarmbereitschaft wegen Drohnen

vor 2 Stunden

Gaza-Friedensdemo in Berlin: Polizei spricht von 12.000 Teilnehmern

vor 2 Stunden

Vingegaard nach Klettersieg vor erstem Vuelta-Triumph

vor 2 Stunden

21 Verletzte bei Explosion in einer Bar in Madrid

vor 2 Stunden

Drei Tore in der Nachspielzeit: Spektakel in Wolfsburg

vor 3 Stunden

London: Rund 110.000 Menschen demonstrieren gegen Einwanderung und die Labour-Regierung

vor 6 Stunden

Unbekannte schießen in Niedersachsen auf E-Scooter-Fahrer - Mann schwer verletzt

vor 6 Stunden

Brand an Stellwerk - Bahnstrecke Hannover-Berlin betroffen

vor 6 Stunden

Trump stellt Bedingungen für Sanktionen gegen Russland

vor 7 Stunden

Israelische Armee: Mehr als 250.000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen

Logo Epoch Times
Radtke: „Mehr Wohneigentum ermöglichen“

CDU-Sozialflügel regt Steuervorteile für Bau von Werkswohnungen an

„Bürokratie und Auflagen haben Baukosten gegenüber vor zehn Jahren verdoppelt“, sagt Dennis Radtke, Chef des CDU-Sozialflügels. Er plädiert für mehr betriebliche Wohnungen.

top-article-image

In Deutschland werden zu wenige neue Wohnungen gebaut. Hohe Kosten und strenge Auflagen erschweren den Ausbau, kritisiert die Wohnungswirtschaft.

Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Um der Wohnungsnot zu begegnen, mahnt der Chef des CDU-Sozialflügels „eine Renaissance des betrieblichen Wohnens“ mithilfe der schwarz-roten Bundesregierung an.
„Unternehmen sollten steuerlich angereizt werden, Werkswohnungen für ihre Beschäftigten anzubieten“, sagte der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.
Unternehmer hatten wiederholt davor gewarnt, die Wohnungsknappheit in Deutschland drohe inzwischen die Gewinnung von Fachkräften und somit die Wirtschaft zu schwächen.
Mehr dazu
„Die Misere am Wohnungs- und Mietmarkt ist die eigentliche neue soziale Frage“, so Radtke. Wenn die Parteien der Mitte hier nicht endlich lieferten, zahle das ein „auf Parteien und Politiker, die es mit unserer Demokratie nicht gut meinen“.

Mehr Wohneigentum ermöglichen

Grundsätzlich müsse es ein Ziel sein, „wieder mehr Menschen den Erwerb von Wohneigentum zu ermöglichen“, sagte Radtke. „Modelle wie das Mietkaufmodell in Österreich – erst mieten, dann per Raten abbezahlen – wären auch in Deutschland wichtig“, so der CDA-Vorsitzende.
Bauen müsse insgesamt wieder günstiger werden. „Wir brauchen eine Offensive für Eigenheime. Bürokratie und Auflagen haben Baukosten gegenüber vor zehn Jahren verdoppelt. Heute können nur noch Spitzenverdiener oder Erben Grundstücke kaufen und ein Haus bauen“, sagte Radtke. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.