CDU-Spitze setzt Vorstandsklausur in Hamburg fort

Die CDU-Führung hat am Samstag ihre Vorstandklausur in Hamburg fortgesetzt. Im Mittelpunkt der Beratungen am zweiten und letzten Tag des Treffens soll das neue Grundsatzprogramm stehen, das der Parteitag im Dezember verabschieden soll. In den vergangenen Monaten hatte die Partei dazu Vorschläge der Basis gesammelt; am Samstag wollen die Vorstandsmitglieder die verschiedenen Themenschwerpunkte in Arbeitsgruppen beraten. Am frühen Nachmittag will Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor die Presse treten.

Am Freitagabend hatte die Vorstandsklausur mit Beratungen zur Außen- und Sicherheitspolitik begonnen. Als Gast begrüßte die CDU-Spitze Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Weitere Themen der Beratungen dürften die schwierige Regierungsbildung in Thüringen und die Forderung der Schwesterpartei CSU nach einer Kabinettsumbildung sein. Die Klausurtagung findet in Hamburg statt, weil dort Ende Februar die einzigen regulären Landtagswahlen in diesem Jahr stattfinden. (afp)