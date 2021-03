CDU-Stadtverband nominiert Merz für Bundestagswahl

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will wieder in den Bundestag. Laut eines Berichts der „Westfalenpost“ nominierte der Arnsberger CDU-Stadtverband Merz am Montagabend (1. März) einstimmig als Kandidat für den Hochsauerlandkreis. Der CDU-Politiker bestätigte der Zeitung das Ergebnis.

Damit läuft das Rennen um den Wahlkreis bei den Christdemokraten auf eine Kampfkandidatur hinaus: Patrick Sensburg, seit 2009 im Bundestag und als Abgeordneter Nachfolger von Merz, will „auf jeden Fall“ erneut kandidieren, wie er am Montag der „Westfalenpost“ sagte.

Er habe bereits im Januar seine Bereitschaft erklärt, bei der Bundestagswahl im September wieder für den Hochsauerlandkreis anzutreten – und Merz habe zugesagt, ihn dabei zu unterstützen, sagte Sensburg der Zeitung. Die Entscheidung über den CDU-Kandidaten soll bei einem Kreisparteitag im April fallen. (dts)

