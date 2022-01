CDU-Vorsitz in Rheinland-Pfalz: Zwei Bewerber für Nachfolge von Klöckner

In Rheinland-Pfalz bewerben sich zwei Kandidaten als Nachfolger von Julia Klöckner um den Landesvorsitz der CDU. Neben dem Fraktionschef im Mainzer Landtag, Christian Baldauf, sei auch der pensionierte Lehrer Andreas Kettern nominiert worden, teilte die Partei am Dienstag mit. Klöckner hatte nach der Bundestagswahl im Herbst bekannt gegeben, nicht mehr anzutreten.

Baldauf, der unter anderem vom Bezirksverband Rheinhessen-Pfalz nominiert wurde, ist seit 2018 zum zweiten Mal Fraktionschef im Landtag. Im vergangenen Jahr war er CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl, die CDU unterlag aber der SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Der vom Gemeindeverband Rhein-Selz nominierte Kettern ist laut Mitteilung zweiter Vorsitzender der CDU in Guntersblum.

Beide Bewerber sollen sich in den kommenden Wochen den Parteimitgliedern vor allem in digitalen Formaten vorstellen, wie Generalsekretär Jan Zimmer ankündigte. Die Mitglieder würden bei der Entscheidung beteiligt. Rechtlich bindend werde dann die Entscheidung des Landesparteitags am 26. März in Wittlich sein. (afp/dl)