Vorsitzender der Wahlrechtskommission: Bundestagswahl künftig vermutlich alle fünf Jahre

Der Vorsitzende der Wahlrechtskommission des Bundestags, Johannes Fechner (SPD), rechnet mit einer Verlängerung der Wahlperiode. „Wir wollen frei von dem Druck von anstehenden Wahlen Politik machen können für die Bürgerinnen und Bürger und wollen deshalb die Wahlperiode auf fünf Jahre verlängern“, sagte er am Dienstag dem Radiosender „MRD Aktuell“. Dafür gebe es auch Unterstützung von der Union.

Fechner führt gemeinsam mit der CDU-Politikerin Nina Warken die Wahlrechtskommission, die am Freitag ihren Abschlussbericht an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) übergeben will. Darin empfiehlt das Gremium, den Bundestag künftig alle vier statt fünf Jahre zu wählen. Um dies festzulegen, müsste das Grundgesetz geändert werden.

Das gilt auch für den Vorschlag, das Wahlalter von 18 auf 16 Jahre zu senken, was die Ampelfraktionen befürworten – nicht aber CDU/CSU. Fechner vermutet, dass die Union den Vorschlag ablehnt, weil sie befürchtet, für junge Wähler nicht interessant genug zu sein.

Kein konkretes Ergebnis brachten die Beratungen der Kommission in der Frage, wie der Frauenanteil im Bundestag erhöht werden kann. Hier hätten SPD und Grüne „sehr weitreichende Vorschriften im Auge“ gehabt, sagte Fechner. „Wir hatten viele Ideen, wie wir eine Parität oder zumindest die bessere Beteiligung und Vertretung von Frauen hier im Parlament sichern können.“ Union und FDP seien nicht bereit gewesen, diese Schritte mitzugehen. (afp/red)