China-Spione vor Gericht: 500 Dokumente belegen, dass EU-Infos an Peking weitergegeben wurden

In Kürze:

Ab heute wird gegen Jian G. verhandelt, der interne politische Daten aus der EU und Deutschland nach Peking weitergab.

wird gegen Jian G. verhandelt, der interne politische Daten aus der EU und Deutschland nach Peking weitergab. Mitangeklagt ist eine mutmaßliche Komplizin, die Chinesin Jaqi X.

ist eine mutmaßliche Komplizin, die Chinesin Jaqi X. Auch in anderen Staaten werden seit längerer Zeit zunehmend chinesische Spione verhaftet, die auf politischen Ebenen agieren.

agieren. Besonders prominente Fälle wurden aus den USA, Belgien, Großbritannien und Tschechien bekannt.

In Dresden beginnt heute ein lang vorbereiteter Prozess wegen chinesischer Spionage in Deutschland. Angeklagt ist Jian G. sowie Jaqi X., eine mutmaßliche Komplizin. Jian G. kam zum Studium nach Deutschland und wurde später eingebürgert.

Auch „besonders sensible“ Dokumente nach Peking gegeben

Laut Anklage der Bundesanwaltschaft arbeitete Jian G. schon seit 2002 für einen chinesischen Geheimdienst. Ab 2019 nutzte er seine Position im Büro des Europapolitikers Maximilian Krah (AfD), um Informationen aus dem Europäischen Parlament und interne AfD-Daten zu beschaffen und weiterzugeben.

Er lieferte der kommunistischen Staatsmacht in Peking auch Daten über chinesische Oppositionelle und Dissidenten in Deutschland. Dabei präsentierte er sich in digitalen Netzwerken zum Schein als Kritiker Chinas, um an Personalien und Kontaktkreise zu gelangen. Jian G. soll über 500 Dokumente zusammengetragen haben, darunter auch als „besonders sensible“ eingestufte Papiere und Daten über Spitzenfunktionäre wie Alice Weidel und Tino Chrupalla.

Der AfD-Politiker Maximilian Krah wird von den Behörden als Zeuge geführt, die Ermittlungen richteten sich nicht gegen ihn. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe kündigte Krah sofort die Zusammenarbeit.

Chinesin arbeitete am Flughafen – Infos zu Rüstungsgütern

Mitangeklagt ist eine mutmaßliche Komplizin, die Chinesin Jaqi X. Sie arbeitete für ein Logistikunternehmen, das unter anderem am Flughafen Leipzig/Halle tätig ist. Jaqi X. wird vorgeworfen, mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Sie soll G. wiederholt Daten über Flüge, Fracht und Passagiere übermittelt haben.

Dabei sei es vor allem um den Transport von Rüstungsgütern sowie Personen mit Verbindungen zu einem deutschen Rüstungsunternehmen gegangen. X. wurde im September vergangenen Jahres festgenommen. Sie ist ebenfalls der geheimdienstlichen Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst verdächtig.

Chinesische Spionage ist weithin verbreitet

Jian G. gelangte durch seine Rolle an sehr vertrauliche Daten, sowohl aus dem Führungskreis der AfD als auch der EU. Die gesammelten Informationen besitzen für den chinesischen Geheimdienst eine hohe Relevanz, um politische Entscheidungsprozesse – und Regimekritiker – in Europa zu überwachen.

Bereits 2007 geriet G. in den Fokus der deutschen Geheimdienste, als er sich dem BND als Informant anbot. Dieser informierte umgehend den sächsischen Verfassungsschutz. Offenbar wurde der Mann dort noch bis 2018 als Quelle geführt, obwohl bereits 2015 der Verdacht auf Spionage für China aufkam.

Nach Erhebung der Anklage gegen G. und X. im April 2024 wies Peking die Vorwürfe zurück. Die sogenannte Spionagebedrohung sei frei erfunden und böswillig, erklärte Außenamtssprecher Guo Jiakun damals in Peking. „Wir fordern die deutsche Seite auf, die Verleumdung und Verunglimpfung einzustellen.“

Spionage durch China ist nicht nur aus der Wirtschaft bekannt. Am gleichen Tag, als Jian G. festgenommen wurde, ließ die Bundesanwaltschaft drei weitere mutmaßliche Spione für China in Düsseldorf und Bad Homburg festnehmen. Die beiden Männer und eine Frau sollen in Deutschland im Zusammenhang mit Forschungsprojekten Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben.

In den USA schaffte es eine Spionin bis ins Büro der Gouverneurin New Yorks

Auch in anderen Staaten werden seit längerer Zeit zunehmend chinesische Spione verhaftet. Ein besonders auffälliger Fall ist aus den USA bekannt geworden, wo Linda Sun (40), bekannt als Wen Sun, bis zur stellvertretenden Stabschefin der Gouverneurin des US-Bundesstaates New York aufsteigen konnte. Fast zwölf Jahre lang arbeitete sie für die Regierung in Albany – und vor allem für Peking.

Sie blockierte unter anderem unliebsame Anfragen zu und von Taiwan sowie zu Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang oder stellte nicht autorisierte Einladungsschreiben des Gouverneurs mit falschen Angaben zu Einreisedokumenten aus. Diese Einladungen ermöglichten es chinesischen Beamten, illegal in die USA einzureisen und sich mit Regierungsvertretern zu treffen. Sun soll dafür die Unterschrift von Kathy Hochul, der heutigen Gouverneurin, gefälscht haben.

In der Anklage heißt es auch, dass Sun im März 2020 einen chinesischen Konsulatsbeamten „heimlich“ zu einer privaten Telefonkonferenz der New Yorker Regierung während der COVID-19-Pandemie hinzufügte. Sie warnte den KPC-Vertreter: „Halten Sie Ihr Telefon stumm.“ Der Beamte schrieb Sun, der Anruf sei „sehr nützlich“ gewesen.

Ihr Lohn: „beträchtliche finanzielle und andere Zuwendungen“ aus Peking, darunter Transaktionen in Millionenhöhe für die Geschäfte ihres Mannes in China oder Reisevergünstigungen. Das Paar soll Geld gewaschen haben, um unter anderem eine Villa in New York im Wert von 3,6 Millionen US-Dollar, eine Eigentumswohnung auf Hawaii im Wert von 1,9 Millionen US-Dollar und mehrere Luxusautos, darunter einen Ferrari, zu kaufen.

Hochul sagte am 4. September 2024, dass Regierungen auf allen Ebenen „sicherlich“ wachsamer sein sollten. Sun sei weit vor der Zeit mit ihr in eine Position mit „Verbindung zur asiatischen Gemeinschaft und zu globalen Handelsfragen“ gebracht worden. „Chinagate“ bei belgischem EU-Abgeordnetem

Zurück zu Europa. Im Dezember 2023 wurde Belgien vom „Chinagate“ erschüttert – Agenten des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit hatten den belgischen Europaabgeordneten Frank Creyelman jahrelang für ihre Zwecke instrumentalisiert. Creyelman war damals Abgeordneter im belgischen Parlament und Vorsitzender des Ausschusses für militärische Beschaffung – der auch Waffenlieferungen an die Ukraine oder Bestellungen für das belgische Militär behandelte.

Großbritannien erhob im April Anklage gegen einen parlamentarischen Forschungsassistenten, der früher für einen hochrangigen Abgeordneten der regierenden Konservativen Partei gearbeitet hatte. Zusammen mit einem anderen Mann soll er Peking mit juristischen Informationen versorgt haben.

In Tschechien wies der Geheimdienst in seinem Jahresbericht 2023 ausdrücklich auf falsche LinkedIn-Identitäten des chinesischen Regimes hin. Peking nutze diese Identitäten, um an tschechische Akademiker heranzukommen und sich als Vertreter fiktiver Beratungs- oder Headhunting-Firmen in Hongkong und Singapur auszugeben.

Dem tschechischen Geheimdienst zufolge hat die KPCh neben Politikern auch einflussreiche Persönlichkeiten ins Visier genommen. Gezielt sei versucht wurden, Kritiker zum Schweigen zu bringen und gleichzeitig die Propaganda der KP zu fördern. Die Hauptzielgruppen, die von der Partei als „fünf Gifte“ bezeichnet werden, sind Falun-Gong-Praktizierende, Uiguren, Tibeter, Unterstützer der taiwanischen Unabhängigkeit und Befürworter der Demokratie in China.

„Wann immer die Chinesen von einer Veranstaltung in der Tschechischen Republik erfahren, die negative Kommentare über China enthalten könnte, beginnen sie mit systematischen Schritten, um sensible Informationen über den Ort, den Inhalt und die Teilnehmer der Veranstaltung zu erhalten“, heißt es in dem Bericht.