Frankfurt am Main: Corona-Ausbruch im Gefängnis

In einem Gefängnis in Frankfurt am Main hat es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Insgesamt 26 Gefangene und zwei Bedienstete der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankfurt IV im Stadtteil Preungesheim seien positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, teilte das hessische Justizministerium am Mittwoch (4. November) mit. Ein Gefangener sei am Montag wegen leichter Erkältungssymptome vorsorglich auf das neuartige Virus getestet worden, der positiv ausgefallen sei.

Vorsorglich seien alle auf der selben Station untergebrachten Gefangenen und Bediensteten getestet worden. Die Tests von 25 weiteren Gefangenen sowie zwei Bediensteten sei positiv ausgefallen. (afp/sza)