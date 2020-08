Corona-Demonstration Berlin: Bereits vor Beginn wussten einige, dass die Veranstaltung abgebrochen werden soll

Ein äußerst merkwürdiger Zufall wollte es, dass einige Teilnehmer bei ihrer Suche im Internet über Informationen über ihre Demo zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule bereits vor der Eröffnung der Veranstaltung lesen konnten, dass die Veranstaltung abgebrochen wurde... Mit Bilderstrecke zur Corona-Demonstration am 1. August in Berlin.

„Die [Anm. d. R.: die Teilnehmer der Demonstration] müsste man alle festhalten und zwangsimpfen“, sagte ein verständnisloser Passant, der die vorbeiziehenden Menschen am Straßenrand beobachtete. Er hatte dabei den Sinn dieser Veranstaltung leider überhaupt nicht verstanden.

Angenommen, es würden sich pro Tag in Deutschland durchschnittlich 24 Menschen ein Bein brechen – die genaue Statistik ist nicht bekannt aber als Beispiel reicht dieser Vergleich völlig aus – dann würde niemand auf die Idee kommen, gegen Beinbrüche zu demonstrieren.

Bei der gestrigen Großdemonstration „gegen Corona“ lag der Fall jedoch etwas anders. Über eine Million Menschen war zur Kundgebung auf die Straße des 17. Juli gekommen, um ihren Unmut über die Folgen und Auswirkungen der Corona-Pandemie kund zu tun.

Kein Einziger von denen, mit denen ich sprach, leugnete, das Menschen an Corona oder den Folgen dieser Erkrankung gestorben war.

Stattdessen demonstrierten sie dagegen, das die Corona-Maßnahmen nun eine „Neue Normalität“ sein sollen und sich einige Politiker dafür aussprechen dies auch nach dem Abklingen der Pandemie weiter beizubehalten.

Recht auf freie Meinungsäußerung in Corona-Zeiten

Und, obwohl viele der Teilnehmer erschüttert waren, als ihnen vor Ort bewusst wurde, dass ihnen nun durch diese „Corona-Verortnungen“ ihr Recht auf freie Meinungsäußerung genommen wird, mussten sie doch anerkennen, dass der Polizist auf der Bühne die Wahrheit sagte, als er über das Mikrofon sinngemäß verkündete: „Diese Demonstration wird aufgelöst, weil Sie gegen die Corona-Auflagen verstoßen haben“.

Dies soll wahrscheinlich nun die „Neue Normalität“ in unserem Land sein, denn man kann nun alle unbequemen und unliebsamen Ereignisse durch „Verstöße gegen die Corona-Auflagen“ beliebig unterbinden.

Dabei war den Demonstranten wahrscheinlich im Vorfeld nicht klar, dass sie am Nachmittag des 1.08.2020 am eigenen Leib erfahren mussten wie recht sie doch mit ihren Befürchtungen hatten.

Doch eventuell hätten sie den Ausgang und die zwangsweise Beendigung ihrer freien Meinungsäußerung durch die Polizei schon vorher wissen können.

Bereits vor Beginn wussten einige, dass die Veranstaltung abgebrochen werden soll

Bevor die Reden der Teilnehmer überhaupt begonnen hatten, wussten einige Hauptmedien schon zu berichten, dass Stunden später diese Veranstaltung abgebrochen wird.

Bevor die Reden der Teilnehmer überhaupt begonnen hatten, wussten einige Hauptmedien schon zu berichten, dass Stunden später diese Veranstaltung abgebrochen wird.

Merkwürdig, äußerst merkwürdig.

Sollte irgend jemand immer noch nicht begriffen haben, wogegen diese Demonstranten gestern demonstriert haben, so braucht er sich nur die Folgen der Pandemie etwas genauer zu betrachten.

Bilderstrecke

