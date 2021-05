Corona-Demonstrationen: Autokorsos und Kundgebung in Berlin – Live ab 20:15 Uhr

Demonstranten gegen Coronavirus-Beschränkungen demonstrieren am 01. August 2020 in Berlin. Foto: Maja Hitij/Getty Images

Die Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Einschränkungen am Wochenende in Berlin sind verboten worden. Am Freitag finden dennoch Autokorsos und eine Kundgebung statt.

In Berlin waren für das kommende Pfingstwochenende zahlreiche Proteste mit zehntausenden Teilnehmern geplant. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurden nach Angaben der Polizei Demonstrationen und Protestzüge gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen mit jeweils bis zu 16.000 Teilnehmern angemeldet. Die Proteste sind nun von der Versammlungsbehörde verboten worden, wie der „Tagesspiegel“ berichtet.

Die Aktionen am Freitag wurden jedoch nicht verboten. Zum Auftakt der „Pfingsten in Berlin“-Demos werden Freitagabend am Theodor-Heuss-Platz Autokorsos eintreffen. Danach ist eine Kundgebung geplant. Zeitgleich soll die Eröffnungsfeier zu „Pfingsten in Berlin“ stattfinden.

Die Epoch Times wird mit einem Livestream ab 20 Uhr vor Ort sein.



„Für Frieden Freiheit und Grundrechte“-Kundgebungen untersagt

Das Demonstrationsverbot am Samstag gelte unter anderem für einen Aufzug aus mehreren Richtungen zur Straße des 17. Juni unter dem Motto „Für Frieden Freiheit und Grundrechte“. Eine weitere Kundgebung, die für Sonntag am S-Bahnhof Tiergarten angemeldet wurde, ist verboten worden. Auch dieser Protest sollte sich gegen die staatlichen Corona-Einschränkungen richten.

Der Grund für die Verbote: Es werde befürchtet, dass sich die Teilnehmer nicht an die geltenden Schutzregeln in der Corona-Pandemie halten würden – wie das auch in der Vergangenheit der Fall gewesen wäre. Dadurch bestehe die Gefahr von Corona-Infektionen unter den Protestteilnehmer. Was wiederum eine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung darstelle.

Anwälte kündigen Rechtsweg an

Die Anwälte Ralf Ludwig und Friedemann Däblitz gehen gegen die Verbote vor. Nach Angaben von Däblitz, geht es dabei um die Versammlungen am Samstag und Sonntag – auf der Straße des 17. Juni und bei der Siegessäule.

Däblitz sagte im Gespräch mit der Epoch Times, dass er die Verbote „rechtlich nicht nachvollziehen kann, da die Infektionslage anhand der Indikatoren – Inzidenz und R-Wert – stark fällt.“

Am Freitag hat das Verwaltungsgericht Berlin das polizeiliche Verbot der Pfingstdemonstrationen bestätigt. (oz)

