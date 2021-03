Corona-Intensivpatienten überwiegend mit „Migrationshintergrund“ – RKI-Chef Wieler: „Es ist ein Tabu“

Medienberichten aus mehreren deutschsprachigen Ländern zufolge ist der Anteil an Corona-Patienten, die auf die Intensivstation müssen, unter Menschen mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich hoch. RKI-Chef Lothar Wieler meint, es handele sich um ein Tabuthema.

Offizielle Zahlen gibt es nicht, Gerüchten, aber auch Schätzungen von Praktikern zufolge soll unter den Corona-Patienten in deutschen Krankenhäusern der Anteil an Erkrankten mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich hoch sein. Auch der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, gibt an, über diese Angaben im Bilde zu sein.

In der „Bild“-Zeitung heißt es, über Thomas Voshaar sei auch die Bundesregierung über den Umstand in Kenntnis gesetzt worden, wonach mancherorts Auffälligkeiten vorhanden wären. Im November des Vorjahres erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ), „kulturelle Gepflogenheiten“ könnten „die Ausbreitung des Virus erleichtern“.

Das Blatt zitiert aus einer Schaltkonferenz zwischen Wieler und mehreren Chefärzten, unter anderem Thomas Voshaar von der Lungenklinik Moers – einer westlich des Rheins gelegenen 100.000-Einwohner-Stadt in unmittelbarer Nähe zu den stark von Einwanderung geprägten Ruhr-Metropolen Duisburg, Essen und Gelsenkirchen.

Auch in Österreich und der Schweiz hoher Anteil an Intensivpatienten mit Migrationshintergrund

Voshaar hatte unter Berufung auf eine telefonische Umfrage unter Chefärzten Zahlen aus Intensivstationen erhoben und diese zeigten „sehr deutlich, dass es offensichtlich eine Gruppe gibt, die die Politik mit Corona-Warnungen überhaupt nicht erreicht“ – bei diesen handele es sich um Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund.

Der Lungenklinik-Chefarzt erklärte bezogen auf Erhebungen der Monate November 2020 bis Januar 2021, nach seiner Erhebung hätten „immer über 90 Prozent der intubierten, schwerst kranken Patienten einen Migrationshintergrund“ gehabt. Intern habe man von „Kommunikationsbarriere“ gesprochen. In der Schweiz hatte es zuvor Erhebungen gegeben, denen zufolge 70 Prozent der Intensivpatienten aus Einwanderercommunitys stammten, in Österreich sprach Intensivmediziner Burkhard Gustorff von der Klinik Ottakring – einem Wiener Stadtbezirk mit hohem Einwandereranteil – gegenüber der „Presse“ von 60 Prozent.

Vermeintlich aus Angst vor einer möglichen Rassismus-Debatte, so schlussfolgert „Bild“ aus den Ausführungen Voshaars, habe man jedoch die Informationen, die Spahn erhalten hätte, nicht an die Kanzlerin weitergeleitet.

RKI-Chef hält Thema für Tabu

Wieler spricht von „Parallelgesellschaften“ und davon, dass er „das genauso gehört“ habe, die Frage des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund in deutschen Intensivstationen jedoch ein „Tabu“ sei.

Bereits in seinem Interview mit der „FAZ“ vom November hatte Minister Spahn deutlich gemacht, dass ein „Zusammenhang zwischen der Verbreitung des Virus und der Zugehörigkeit zu einer Religion“ nicht bestehe – was auch in Anbetracht eines komplexen Geflechts an religiösen Distanz- und Hygienevorschriften im Islam als nachvollziehbar erscheint.

Allerdings hatten auch in den vergangenen Monaten mehrfach Berichte den Weg in die Medien gefunden, wonach Clan-mäßige Strukturen innerhalb türkischer oder arabischer Einwanderergruppen durch Verhaltensweisen auffällig geworden seien, die geltenden Corona-Regeln zuwiderliefen. Am häufigsten geschah dies im Kontext von Hochzeiten oder Begräbnissen, die zum Teil Polizeieinsätze ausgelöst hatten. In mindestens einem Fall war eine Frau verstorben, die sich zuvor mutmaßlich im Rahmen eines solchen Ereignisses mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Roma-Reinheitsregeln: Krankheitsschicksale zwischen Scylla und Charybdis

In anderen Einwanderercommunitys, beispielsweise unter osteuropäischen Einwanderern aus der Sinti- und Roma-Gruppe, ließe sich ein hoher Anteil an Intensivpatienten ebenfalls mit kulturellen Eigenheiten erklären. Auch dort gelten strikte und komplexe Regeln bezüglich der Reinheit, gleichzeitig gibt es Tabus bezüglich schwerer ansteckender Erkrankungen und des Todes.

Sinti und Roma neigen deshalb daher dazu, Krankenhausaufenthalte so weit wie möglich zu vermeiden, allerdings wird in Fällen schwerer oder potenzieller tödlicher Krankheit der Weg in die klinische Betreuung einem möglichen Ableben im häuslichen Umfeld vorgezogen. Die Folge ist, dass der Grad der individuellen und kassenfinanzierten medizinischen Versorgung in der Community geringer ist als in vielen anderen – im Gegenzug aber erst Fälle mit schwerem und möglicherweise tödlichem Verlauf in die stationäre Behandlung finden.

Gustorff: Hochzeiten und Familienfeiern nur ein Teil der Erklärung

Nicht immer sind jedoch kulturelle Eigentümlichkeiten wie stark frequentiere Hochzeiten und Begräbnisse oder Tabuvorstellungen um Krankheit und Tod die entscheidenden Faktoren für eine hohe Anzahl an Corona-Intensivpatienten mit Migrationshintergrund.

Burkhard Gustorff wies insbesondere mit Blick auf die zweite Corona-Welle im Herbst darauf hin, dass zwar Reiserückkehrer aus stark betroffenen Risikogebieten wie Balkanländern oder der Türkei, wo oft abgesagte Familienfeiern nachgeholt wurden, eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt hätten.

Dennoch gebe es auch strukturelle und deutlich schwieriger handhabbare Faktoren wie beengte Wohnverhältnisse oder niedrige Einkommen. Diese würden beispielsweise Risikofaktoren verstärken, die durch ungesunde Ernährung begünstigt werden – etwa Übergewicht oder Diabetes. Gustorff dazu: „Der typische Intensivpatient ist zwischen 50 und 70, zu 60 Prozent männlich und weist einen der bekannten Risikofaktoren auf, die zu einem schweren Verlauf dieser Krankheit beitragen können.“

Sprachbarrieren würden die Vorbeugung und Behandlung deutlich erschweren.

Wieler will über Imame die „Parallelgesellschaften“ erreichen

Ungeachtet des Umstandes, dass es keine offiziellen Zahlen zu der Problematik gibt, und dass kulturelle Eigenheiten in den vermeintlich überdurchschnittlich betroffenen Communitys eine größere Rolle spielen als religiöse, möchte Wieler vor allem auf religiöse Autoritäten zurückgreifen, um die gefährdeten Gruppen zu erreichen.

Wieler erklärt bezüglich der von ihm ausgemachten „Parallelgesellschaften“ gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Wenn man dort etwas ausrichten will, klappt das nur mit beinharter Sozialarbeit in den Moscheen. Und da kommen wir nicht rein. Und das ist Mist. Diese Gruppe besteht aus vier Millionen Menschen in Deutschland. Das entspricht einem Anteil von 4,8 Prozent. Auf den Intensivstationen liegen aber deutlich über 50 Prozent aus dieser Gruppe.“

Man müsse, so Wieler weiter, „über Imame auf diese Religionsgruppe eingehen“. Das Ganze habe „für Berlin riesige Auswirkungen“, führt der RKI-Chef weiter aus – und lässt auf diese Weise erkennen, dass auch seine Erfahrungswerte vor allem aus urbanen Ballungsgebieten herrühren.

Fatih Zingal: „Schlagzeilen machen Migranten zu Sündenböcken“

Die Migrationsstaatssekretärin von NRW, Serap Güler, macht gegenüber „Bild“ ebenfalls sprachliche Barrieren für die Verbreitung von Corona in Einwanderergruppen verantwortlich. Allerdings müssten bis dato jedermann die Corona-Regeln klar sein und wo diese immer noch nicht verinnerlicht worden wären, würden „nur noch ordnungspolitische Maßnahmen wie zum Beispiel Bußgelder und nicht migrantenspezifische Angebote“ helfen.

Der vor allem auf Anliegen der türkischen Einwanderercommunity spezialisierte Solinger Rechtsanwalt Fatih Zingal übt auf Instagram scharfe Kritik an der Art und Weise, in der Wieler und die „Bild“-Zeitung das Thema kommuniziert hatten. Auf Instagram befürchtet Zingal, Schlagzeilen wie jene in dem Blatt könnten dazu beitragen, Einwanderer zum Sündenbock zu stempeln.

Er schreibt: „‚HOHER ANTEIL VON INTENSIVPATIENTEN MIT MIGRATIONSHINTERGRUND lautet die Schlagzeile der „Bild“. Weiter im Text heißt es dann: ‚Die Bundesregierung ist offenbar damit gescheitert, ihre Corona-Strategie auch jenen Menschen verständlich zu machen, die nur wenig oder gar kein Deutsch sprechen.

Ja, rechtlich gesehen kann und darf man das so schreiben. Aber ist das auch ethisch gesehen in Ordnung? Da kann und darf man unterschiedlicher Auffassung sein. Man sollte sich dann aber auf keinen Fall wundern, wenn hasserfüllte Rechtsradikale sich aufgrund solcher Schlagzeilen berufen fühlen, das ‚Problem‘ selbst lösen zu wollen und ihr Unwesen in Städten wie #Hanau, #Solingen oder #Mölln treiben.

Ist das weit hergeholt? Kann man selbstverständlich so sehen. Schließlich herrscht Meinungsfreiheit. Man kann aber eben auch sagen, dass die Kausalkette von Morden à la #Hanau und #Solingen Ihren Ursprung genau in solchen Schlagzeilen hat. Wenn man immer wieder eine vermeintlich homogene Gruppe für alle möglichen Probleme verantwortlich macht und diese medial anprangert, dann geht die Saat des Hasses zuweilen auf.“

