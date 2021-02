Corona-Kundgebung in Berlin – „In Solidarität zu unseren Bauern“ und „Deutschland unterstützt Österreich!“

Unter dem Motto „Deutschland unterstützt seine Nachbarn in Österreich!“ und „In Solidarität zu unseren Bauern und zu allen Völkern, die für Freiheit kämpfen“ finden am Sonntag unterschiedliche Versammlungen in Berlin statt.

Dazu gehören Autokorsos und Kundgebungen in der Hauptstadt an den auch Bauern mit ihren Traktoren teilnehmen.

„Wir stehen auf gegen die Arroganz und Ignoranz unserer Regierung gegenüber unseren Landwirten, unseren Kindern, Selbstständigen und allen Bürgern, die sich durch die Lockdowns 2020/ 2021 übergangen fühlen“, heißt es in einem Aufruf zu den Veranstaltungen.

Epoch Times ist vor Ort und berichtet ab 18:00 Uhr LIVE einen Aufzug der mit einer Abschlusskundgebung an der Siegessäule endet:

Wien: Trotz Ausgangssperre und Versammlungsverbot – Tausende von Corona-Maßnahmen-Kritiker ziehen durch die österreichische Hauptstadt

Nachdem nahezu alle für das Wochenende angemeldeten Corona-Kundgebungen in Österreich verboten wurden, hat die Polizei auch eine von der FPÖ angemeldete Ersatzdemonstration gegen das Versammlungsverbot untersagt.

Es sei davon auszugehen, dass bei der für Sonntag in Wien geplanten FPÖ-Veranstaltung wie bei den Kundgebungen in den vergangenen Wochen keine Rücksicht auf die geltenden Corona-Maßnahmen genommen würde, hieß es am Samstag in einer Erklärung der Polizei. Auch ein Autokorso wurde untersagt.

Trotz den Versammlungsverboten sind Tausende von Menschen auf den Straßen unterwegs, um ihrer Kritik an den aktuellen Corona-Maßnahmen Ausdruck zu verleihen. Epoch Times ist vor Ort und wird einen Livestream schalten.

Auf Telegram wird von Wallfahrten gesprochen, die die Menschen durchführen. Aufgerufen wird zu einer überkonfessionellen Prozession.

Im Aufruf heißt es: „Wir alle, Mitglieder der verschiedensten Glaubensgemeinschaften, nehmen das uns im österreichischen Staatsgrundgesetz garantierte Grundrecht der Religionsausübung in Anspruch, indem wir mit unserer überkonfessionellen Prozession die Wahrung unserer weiteren Grundrechte, wie das Recht auf Versammlungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit, einfordern.“

Und weiter: „Denn wir sind nicht gewillt, den derzeit betriebenen Demokratieabbau hinzunehmen, der nicht der Gesundheit, sondern der Spaltung der Gesellschaft dient. Wir rufen alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die unseren Rechtsstaat schützen wollen, dazu auf, sich unserer Prozession anzuschließen.“

Die Polizei kontrollierte erste Busse an der Westeinfahrt Wien, die Identitäten der Reisenden wurden festgestellt. (ks/er)