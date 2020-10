Corona-Lage in Frankfurt: Kritische Warnstufe bald erreicht – Stadt will Maßnahmen verschärfen

Frankfurt kündigt neue Corona-Regeln an. Die Zahl der positiv Getesteten stieg am Montag auf 3.729 an. Laut lokalen Medien in Hessen könnte Frankfurt bald den kritischen Inzidenz-Wert von 50 (Stufe 4) überschreiten.

Mit 48,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Frankfurt in den letzten sieben Tagen befindet sich die Stadt Frankfurt kurz vor der 4. Warnstufe des Präventions- und Eskalationskonzeptes des Landes Hessen.



Stadtrat Stefan Majer erklärte der „Frankfurter Rundschau“, dass der Fokus in den vergangenen Wochen auf lokalen Corona-Ausbrüchen lag. Vor allem hat eine Gemeinschaftsunterkunft von osteuropäischen EU-Bürgern in Gallus für erhöhte Zahlen gesorgt, dort wurden insgesamt 116 Bewohner positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

Mittlerweile sind aber die meisten Infektionen auf das Alltagsleben in der Großstadt zurückzuführen, daher seine „nun andere Maßnahmen erforderlich.“ Dazu tagt der Krisenstab der Stadt Frankfurt am heutigen Dienstag und wird – möglicherweise – die neue Eskalationsstufe und die dazu geeigneten Maßnahmen beschließen. Anschließend sollen die neuen Corona-Regeln für Frankfurt in einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

„Neben den lokalen Maßnahmen für Frankfurt werden wir die Beschlüsse aus der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder aus der letzten Woche konsequent umsetzen,“ sagte Stadtrat Stefan Majer. Hierzu zählen vor allem Beschränkungen hinsichtlich der Teilnehmerzahl bei privaten Feierlichkeiten.

Die Pressekonferenz ist nach aktuellem Stand für den 6. Oktober um 14.00 Uhr geplant.