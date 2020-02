Coronavirus-Infizierter machte Urlaub im Tropical Islands – Isolation der Kontaktpersonen „nicht nötig“

Einer der Coronavirus-Infizierten aus Nordrhein-Westfalen hat sich kürzlich im Brandenburger Erlebnisbad Tropical Islands aufgehalten. Der Mann aus dem Kreis Heinsberg hielt sich mit seiner fünfköpfigen Familie als Bade- und Urlaubsgast in dem Krausnicker Indoor-Wasserpark auf. Nach seiner Rückkehr nach Nordrhein-Westfalen ist der leicht Erkrankte positiv auf den Virus getestet worden.

„Unsere bisherigen Prüfungen haben ergeben, dass kein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestanden hat“, teilte das zuständige Gesundheitsamt Dahme-Spreewald am Donnerstag der Deutschen Presseagentur mit. „Augenblicklich tendiert die Ansteckungsgefahr gegen Null.“ Der infizierte Mann war nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom 20. bis zum 23. Februar in dem Freizeit-Resort südlich von Berlin.

Tropical Islands: Keine Isolation der Kontaktpersonen

Wie Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) betonte, hatte der Mann „keine sehr engen Kontakte“ mit anderen Badegästen. Man habe von dem Patienten „sehr genau“ erfahren, mit wem er in Kontakt war. Engeren Kontakt habe es nur zu Mitarbeitern gegeben, zum Beispiel bei der Essensausgabe. Eine Isolation dieser Menschen sei „nicht nötig“. Sie könnten sich aber freiwillig testen lassen. Mit den Tests soll am Freitag begonnen werden, so Nonnemacher. Die 91 Mitarbeiter des Badeparks zeigten demnach keine Symptome – das Virus hat eine Inkubationszeit von teilweise über 24 Tagen.

Amtsärztin Dr. Schumann appelliert: „Mitarbeiter und Besucher des Tropical Islands, die in den kommenden zehn Tagen Krankheitssymptome wie Fieber, Husten oder Schnupfen bekommen, sollten sofort die Kontakte zu anderen Menschen minimieren und umgehend ihren Hausarzt kontaktieren“.

Dahme-Spreewald hat eine Corona-Hotline

In Abstimmung mit dem Dahme-Spreewald Landrat Stephan Loge ist ein Bürgertelefon eingerichtet worden. Für alle Fragen zum Coronavirus hat das Gesundheitsamt Dahme-Spreewald ab sofort eine Hotline für ratsuchende Bürgerinnen und Bürger freigeschaltet. Sie erreichen die fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich zwischen 8 und 22 Uhr telefonisch unter 03375/262146.

Landrat Loge rät angesichts des jüngsten Geschehens weiter zur Besonnenheit: „Natürlich können wir die Situation von morgen nicht vorhersehen. Allerdings hat unser Gesundheitsamt die gegenwärtige Lage im Griff und ordnet in Zusammenarbeit mit den handelnden Akteuren die erforderlichen Maßnahmen an, um gesundheitliche Gefahren abzuwehren“.

Kliniken, Rettungsstellen, der Rettungsdienst und die niedergelassenen Ärzte seien seit geraumer Zeit über die Erkrankung und das erforderliche Vorgehen informiert. „In den Kliniken existieren aktuelle Pandemiepläne, in denen geregelt ist, wie eine hohe Anzahl von Erkrankten mit Infektionskrankheiten versorgt werden kann“, so der Landrat. Bisher gab es insgesamt zwölf Verdachtsfälle im Landkreis Dahme-Spreewald – die sich jedoch alle nicht bestätigten.

Gesundheit der Mitarbeiter und Gäste „an erster Stelle“

Loge steht auch im direkten Austausch mit dem Geschäftsführer des Tropical Islands, Wouter Dekkers. „Wir beobachten die Entwicklung des Coronavirus kontinuierlich. Unsere medizinischen Experten arbeiten eng mit den zuständigen Gesundheitsbehörden zusammen und haben die Präventions- und Kontrollverfahren im Ressort ausgeweitet, um die Sicherheit der Gäste und der Mitarbeiter zu gewährleisten“, erklärt ein Unternehmenssprecher. Die Gesundheit und der Schutz der Mitarbeiter und Gäste stünden „an erster Stelle“ und es sei wichtig, diese „transparent und umfassend“ zu informieren.

Nach bisherigen Informationen der Landesgesundheitsministerien Brandenburg und Nordrhein-Westfalen stand der infizierte Tropical-Islands-Besucher in Kontakt mit dem Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg, das an diesem Montag und Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Sie gelten als die ersten Fälle in NRW – wie sie sich angesteckt haben, ist unklar.

Tropical Island ist ein Freizeit-Resort in einer ursprünglich für ein Transport-Luftschiff gebauten Halle.

