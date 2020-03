Coronavirus Newsticker: Deutsches Kreuzfahrtschiff mit 1200 Passagieren liegt fest – Frankreich schließt 120 Schulen

Seit mehr als dreizehn Wochen grassiert das Coronavirus und verbreitet die neue Lungenkrankheit Covid-19, hier unser Newsticker. Zuerst trat das Virus im chinesischen Wuhan am 1. Dezember auf. Inzwischen hat sich das Virus international ausgebreitet – auch bis nach Deutschland. Mit dem 36-seitigen Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus können Sie sich gründlich über das Thema informieren. Weitere Entwicklungen hier:

Dienstag, 3. März

12:43 Uhr: Spahn gibt am Mittwoch Regierungserklärung zu Corona-Epidemie

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird am Mittwoch im Bundestag eine Regierungserklärung zur Corona-Epidemie abgeben. Dies kündigte der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Dienstag in Berlin an. Auf die Ausbreitung des neuartigen Virus müsse mit „Maß und Mitte“ reagiert werden, sagte Grosse-Brömer. Er habe großes Vertrauen, dass die zuständigen Stellen die richtigen Entscheidungen treffen.

Er halte es für richtig, dass der Bundestag die aktuelle Sitzungswoche wegen der Ausbreitung des Corona-Virus nicht abgesagt habe, fügte Grosse-Brömer hinzu. Zuletzt waren in Berlin drei Corona-Fälle bestätigt worden. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) rief die Abgeordneten zur Wachsamkeit auf.

12:4o Uhr: Rund 120 französische Schulen wegen Coronavirus geschlossen

Wegen des neuartigen Coronavirus bleiben in Frankreich rund 120 Schulen geschlossen. Rund 44.000 Schüler müssten zuhause bleiben, sagte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer am Dienstag im Sender LCI. Besonders betroffen ist das Département Oise nördlich von Paris. Dort waren die meisten der bisher bestätigten 191 Infektionsfälle aufgetreten. Bisher gab es in Frankreich drei Tote durch das Virus.

Zuletzt war eine 89-Jährige mit Vorerkrankungen nach ihrem Tod positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie das Gesundheitsministerium in Paris mitteilte. Die Seniorin stammte aus dem gleichen Ort im Département Oise wie ein infizierter 60-jähriger Lehrer, der zuvor gestorben war. Bei dem dritten Toten handelte es sich um einen 80-jährigen Touristen aus China.

Präsident Emmanuel Macron sagte wegen des Coronavirus eine Reihe von Terminen ab, unter anderem seine Teilnahme am Jahresessen des jüdischen Dachverbandes Crif. Am Dienstag wurde Macron beim Krisenstab des Gesundheitsministeriums erwartet.

Als Reaktion auf das Virus hat Frankreich Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern auf engem Raum untersagt. Zuletzt wurden die Pariser Tourismusmesse sowie die Buchmesse abgesagt.

12:35 Uhr: Deutsches Kreuzfahrtschiff mit 1200 Passagieren liegt wegen Virusverdachts fest

Ein deutsches Kreuzfahrtschiff mit rund 1200 Passagieren an Bord liegt wegen Verdachts auf das neuartige Coronavirus in einem norwegischen Hafen fest. Der Gesundheitszustand von zwei deutschen Gästen an Bord werde vorsorglich überprüft, teilte die Reederei Aida Cruises am Dienstag in Rostock mit. Die beiden Deutschen sollen vor rund einer Woche Kontakt mit einer Person gehabt haben, die mit dem Coronavirus infiziert ist.

„Sie hatten keine Symptome und wirkten gesund“, sagte der Arzt Teis Qvale, der die beiden Passagiere am Montag bei der Entnahme der Proben für den Test getroffen hatte, der Nachrichtenagentur AFP. Beide Passagiere wurden zunächst in ihrer Kabine unter Quarantäne gestellt. Die Testergebnisse sollen am Dienstagnachmittag vorliegen. Die Aida Aura hätte am Montag aus dem Hafen von Haugesund im Südwesten von Norwegen auslaufen sollen.

12:00 Uhr: Ausgang für Schweizer Armeeangehörige nach Coronavirus-Fall beschränkt

Nach einem Coronavirus-Fall bei einem Armeeangehörigen in der Schweiz hat der Alpenstaat den Ausgangsradius für seine Truppen beschränkt. Dadurch solle die Einsatzbereitschaft der Schweizer Armee sichergestellt bleiben, hieß es in einer Erklärung am Dienstag. Bei einem Armeanghörigen war zuvor bei einem ersten Test das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Der Mann, der an einem Wiederholungskurs der Armee teilnehmen sollte, war zuvor in Mailand in Italien. Sein Zustand sei stabil, teilte die Armee weiter mit.

Drei andere Armeeangehörige, mit denen der Mann das Zimmer geteilt hatte, wurden demnach unter Quarantäne gestellt. Weitere Militärangehörige, die möglicherweise Kontakt zu den Infizierten hatten, wurden zunächst über Nacht unter Quarantäne gestellt. Die Schweiz hatte Ende Februar ihren ersten Coronavirus-Fall gemeldet.

11:20 Uhr: Zahl der Coronavirusfälle in Deutschland auf 188 gestiegen

Die Zahl der bestätigten Coronavirusinfektionen ist in Deutschland bis Dienstagmorgen auf 188 gestiegen. Inzwischen seien insgesamt 13 Bundesländer betroffen, sagte Lars Schaade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, in Berlin. Mit 101 Fällen bildete Nordrhein-Westfalen weiterhin den bundesweiten Schwerpunkt. Die Gefahr hierzulande sei weiter als „mäßig“ einzuschätzen, sagte Schaade.

Er beschrieb den Coronavirus als Virus, das „voraussichtlich nicht wieder verschwinden wird“. Es werde sich eher langfristig etablieren. Ziel muss laut Schaade dennoch die Verlangsamung der Infektionswelle sein. Schaade empfahl Bürgern in stark betroffenen Regionen, ihre Kontakte zu anderen Menschen zu reduzieren und möglichst zu Hause zu bleiben. Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern Heimarbeit ermöglichen, schlug er zudem vor.

Am Montagabend hatten mit Brandenburg, Sachsen und Thüringen mehrere ostdeutsche Bundesländer erste bestätigte Infektionen gemeldet. Nur im Saarland, in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern wurden bislang noch keine Ansteckungen mit dem neuartigen Virus bestätigt.

11:15 Uhr: Weitere Tote in Italien

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen ist in Italien auf mehr als 2000 gestiegen. Mittlerweile sind 52 Infizierte gestorben, teilte der Zivilschutz am Montag in Rom mit. Am Vortag waren es noch 34 Tote. Insgesamt wurden bisher 2036 Menschen positiv getestet.

Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen weltweit auf mehr als 3000 gestiegen. In insgesamt 68 Ländern wurden am Dienstag zudem über 90.000 Infektionen verzeichnet. Vor allem in Südkorea und im Iran steigt die Zahl der Infizierten weiterhin stark an. Die Epidemie erreichte inzwischen auch Millionenstädte wie New York und Moskau, in der EU wird das Risiko für eine Ansteckung nun als „moderat bis hoch“ eingestuft.

11:00 Uhr: Erste Berliner Schulen wegen Corona-Fällen geschlossen In Berlin sind erste Schulen wegen Fällen von Corona-Infektionen vorübergehend geschlossen worden. Am Dienstag blieben die Tore der Emanuel-Lasker-Oberschule im Stadtteil Friedrichshain verriegelt. Grund dafür ist nach Angaben des Gesundheitssenats ein positiv getesteter Fall in Berlin-Marzahn. Der Mann war mit 74 Schülern und weiteren Kollegen auf Skifahrt in Südtirol gewesen. Nach seiner Rückkehr hätten sich Krankheitssymptome gezeigt. Er werde derzeit in einer Klinik in Kaulsdorf behandelt, so die Senatsverwaltung.

Auch die private Berlin Metropolitan School blieb am Dienstag geschlossen. Zwar gebe es keinen konkreten Fall, man wisse aber von einer Person in der Schule, die Kontakt zu einer weiteren Person hatte, die mit dem Corona-Virus infiziert sei. Daher habe man die Schule vorsorglich geschlossen, berichten Medien. Falls die Schule mehrere Tage geschlossen sein müsse, würden die Schüler über die Internetseite der Schule mit Aufgaben versorgt werden.

09:45 Uhr: Twitter ruft Mitarbeiter wegen Coronavirus weltweit zum Homeoffice auf

Das US-Onlinenetzwerk Twitter hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus seine Mitarbeiter dazu aufgerufen, von Zuhause aus zu arbeiten. „Wir ermutigen alle Mitarbeiter weltweit dringend dazu, wenn es ihnen möglich ist“, schrieb Twitter-Personalchefin Jennifer Christie am Montag. Ziel des Appells ist demnach, die Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung der Lungenerkrankung Covid-19, die durch das Coronavirus ausgelöst werden kann, „für uns zu verringern – und die Welt um uns herum“.

Verpflichtend ist die Arbeit von Zuhause aus laut Christie für die Twitter-Mitarbeiter in den besonders betroffenen Ländern Südkorea und Japan sowie in Hongkong. Bereits in der vergangenen Woche hatte Twitter angekündigt, dass als Vorsichtsmaßnahme alle nicht unbedingt notwendigen Geschäftsreisen und Veranstaltungen ausfallen sollten.

Montag, 2. März

23:55 Uhr: Zwei weitere Fälle in Berlin, 13 in Bayern – erste Infizierte in Sachsen, Thüringen, Brandenburg

In mehreren Bundesländern sind erste Fälle des neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Insgesamt stieg die Zahl der erfassten Fälle damit auf rund 170.

Noch keine Meldungen gab es lediglich aus dem Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Damit gibt es in fast allen Bundesländern registrierte Sars-CoV-2-Infektionen – mit mehr als 90 Fällen mit Abstand die meisten in Nordrhein-Westfalen.

In Bayern hat sich die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus erneut erhöht. In dem Freistaat seien 13 weitere Coronavirus-Fälle nachgewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium in München am Montag mit. Damit stieg die Zahl der seit Donnerstag bestätigten Fälle in Bayern auf insgesamt 21.

In Berlin empfahl die Senatsverwaltung für Gesundheit wegen eines weiteren bestätigten Corona-Falls die Schließung einer Schule im Stadtteil Friedrichshain. Grund dafür sei eine nachgewiesene Coronavirus-Infektion bei einem Mann, der zuvor mit zwei Gruppen aus 74 Schülerinnen und Schülern sowie 6 Lehrkräften auf Skifahrt in Südtirol gewesen sei. Nach der Fahrt habe der Mann Krankheitssymptome gezeigt. „Bis zur Abklärung der als Kontaktpersonen eingestuften Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fahrten ist es daher angebracht, den Schulbetrieb zu unterbrechen“, teilte die Senatsverwaltung mit. Auch der zweite neue Fall in Berlin steht nach bisherigen Erkenntnissen nicht in Verbindung mit dem ersten nachweislich erkrankten Berliner, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montagabend mit.

Wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ unter Berufung auf einen Sprecher des Gesundheitsamts in Potsdam berichtete, wurde das Coronavirus erstmals auch in Brandenburg nachgewiesen. Der Patient sei „häuslich isoliert“ und stabil.

Ein erster Coronavirus-Fall wurde am Montagabend auch aus Thüringen gemeldet. Ein 57-jähriger Mann aus dem Saale-Orla-Kreis sei positiv auf den Erreger getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Erfurt im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Mann werde im Krankenhaus behandelt.

„Unter den 35 Personen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die gemeinsam mit einer Person aus der Region Hannover, bei der mittlerweile eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert wurde, von Italien nach Deutschland gereist sind hat sich ein Verdachtsfall bestätigt.“, kam die Nachricht aus Sachsen. Kontaktpersonen werden ermittelt, weitere Tests würden „durch den Landkreis am morgigen Vormittag durchgeführt“, hieß es weiter in der Pressemitteilung vom Montag. Die betroffene Person befände sich in häuslicher Quarantäne.

Auch im Stadtkreis Heilbronn wurde am Montag ein weiterer Corona-Fall gemeldet. Die 51-jährige Patientin sei nach einer privaten Reise in die Lombardei positiv getestet worden und sei aktuell in häuslicher Isolation, teilte das baden-württembergische Ministerium für Soziales und Integration mit.

22:20 Uhr: Zahl der Toten in Italien auf 52 gestiegen

Die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Epidemie in Italien ist auf 52 gestiegen. Seit Sonntag seien 18 weitere Infizierte gestorben, teilte der italienische Zivilschutz am Montag mit. Behördenchef Angelo Borrelli verwies darauf, dass es sich bei den meisten Toten um ältere Patienten oder solche mit Vorerkrankungen handele. Auch die Zahl der Infektionen stieg weiter an. Laut Zivilschutz gibt es nun 2036 registrierte Fälle, nach 1694 Fällen am Vorabend.

Italien ist der bislang größte Infektionsherd des neuartigen Coronavirus in Europa. Möglicherweise sei der Erreger schon seit Mitte Januar im Land, und offenbar sei er seitdem mutiert, hatte der Leiter des Biomedizinischen Forschungsinstituts, Massimo Galli, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP gesagt.

22:00 Uhr: Internationale Handwerksmesse abgesagt

Die Internationale Handwerksmesse (IHM) in München wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Montagabend in München mit. Sie folgten damit einer Empfehlung des bayerischen Coronavirus-Krisenstabs.

Die IHM ist mit alljährlich 1000 Ausstellern aus 60 Ländern und mehr als 100.000 Besuchern die wichtigste Leistungsschau des Handwerks in Deutschland.

Die IHM hätte vom 11. bis 15. März stattfinden sollen. Ursprünglich wollte die Gesellschaft für Handwerksmessen die Traditionsveranstaltung nicht streichen, auch wenn sie mit weniger Besuchern rechneten und bereits erste Aussteller abgesagt hatten. Anstelle einer Absage waren verstärkte Hygienemaßnahmen geplant. Staatsregierung und Behörden haben jedoch Bedenken. In dem Krisenstab arbeiten unter anderem Gesundheits- und Innenministerium, Polizei und Katastrophenschutz mit.

„Angesichts der Verbreitung des Coronavirus ist die Absage der Internationalen Handwerksmesse als Großveranstaltung mit 1000 Ausstellern und über 100.000 erwarteten Besuchern sowie einer entsprechend hohen Anzahl an persönlichen Kontakten unumgänglich“, sagte Dieter Dohr, der Geschäftsführer der Gesellschaft für Handwerksmessen.

Abgesehen von der wirtschaftlichen Bedeutung ist die IHM Pflichttermin für viele Politiker. Für Münchner Hotellerie und Gastronomie bedeutet die Absage entgangene Einnahmen in Millionenhöhe. In den vergangenen Wochen wurden bereits in mehreren Ländern international bekannte Messen abgesagt, darunter die Tourismusmesse ITB in Berlin, der Genfer Automobilsalon und der World Mobile Congress für Handys und andere mobile Geräte in Barcelona.

19:20 Uhr: Mindestens drei Tote in Frankreich

In Frankreich ist die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus auf mindestens drei gestiegen: Eine rund 80 Jahre alte Frau aus dem Ort Crépy-en-Valois rund 70 Kilometer nordöstlich von Paris starb an den Folgen der Infektionskrankheit, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus übereinstimmenden Quellen erfuhr. In dem Ort hatte auch ein 60-jähriger Lehrer gearbeitet, der vergangene Woche gestorben war. Zuvor war bereits ein 80-jähriger chinesischer Tourist in Paris gestorben.

Andere französische Medien sprechen sogar von einem Anstieg auf vier Tote. Der Fernsehsender BFM-TV und die Zeitung „Le Parisien“ berufen sich dabei auf den Bürgermeister des Nachbarortes Compiègne, Philippe Marini. Er sagte, die beiden neuen Opfer seien „betagte Personen, die unter mehreren anderen Krankheiten litten“. Laut „Le Parisien“ waren beide in einem Krankenhaus in Compiègne behandelt worden.

Die Regierung in Paris hat die Angaben noch nicht bestätigt. Sie sprach zuletzt von 130 Infektionen, darunter zwei Todesfälle.

18:30 Uhr: Berlin, Paris und London unterstützen Iran gegen Coronavirus

Deutschland, Frankreich und Großbritannien unterstützen den Iran im Kampf gegen das Coronavirus. Ein Flugzeug bringe in einer Eilsendung noch am Montag Ausrüstung für Labortests sowie weitere Ausstattung für Schutzanzüge und Handschuhe in den Iran, teilte das Auswärtige Amt am Montag in Berlin mit. Zudem sagten die drei Staaten etwa fünf Millionen Euro als „dringende zusätzliche finanzielle Hilfe“ zu.

Das Geld wird den Angaben zufolge über die Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder andere UN-Organisationen zur Verfügung gestellt. Im Iran sind bereits rund 1500 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Bislang starben mindestens 66 Menschen. Zudem wird eine hohe Dunkelziffer an Ansteckungen befürchtet.

Von US-Präsident Donald Trump angebotene Hilfen lehnte der Iran am Montag ab. Bei den Äußerungen Trumps vom Wochenende handele es sich um „Propaganda“, teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran laut der amtlichen Nachrichtenagentur Irna mit.

15:30 Uhr: Sitz der Vereinten Nationen in Genf schließt wegen Coronavirus seine Türen

Der Sitz der Vereinten Nationen in Genf schließt wegen der Coronavirus-Epidemie seine Türen für Besucher. Der Palais des Nations, der jedes Jahr von 100.000 Menschen besucht wird, bietet als „Vorsichtsmaßnahme“ vorerst keine Führungen mehr an, wie eine UN-Sprecherin am Montag mitteilte. Die Maßnahme gilt zunächst bis zum 13. März.

Die UNO prüft den Angaben zufolge auch, ob in den kommenden Tagen geplante Veranstaltungen in Genf stattfinden können. Grundlage sind demnach die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Möglicherweise müssten Veranstaltungen verschoben werden, „um die Gesundheit der Teilnehmer zu gewährleisten“, sagte die UN-Sprecherin.

Die Schweizer Regierung hatte wegen der Coronavirus-Epidemie am Freitag alle Großveranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern untersagt. Bislang wurden in der Schweiz 25 Ansteckungsfälle nachgewiesen. Am Montag hatte der Kanton Tessin an der Grenze zu Italien einen weiteren Fall bekanntgegeben. Es handelt sich demnach um einen Rentner, der in einer Privatklinik in Lugano behandelt wird.

14:30 Uhr: Spahn plant „Kommunikationsoffensive“ zu Coronavirus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant eine Informationskampagne zur aktuellen Coronavirus-Epidemie. Man wolle in eine „verstärkte Kommunikationsoffensive“ gehen, sagte Spahn am Montagvormittag in Berlin. Hier seien verschiedene Kanäle vorgesehen.

Eine Anzeigenkampagne in Tageszeitungen sei bereits angelaufen, so der Gesundheitsminister. Kampagnen für die sozialen Medien und die Produktion von Werbespots für das Radio sollen demnach neben Informations-Hotlines ergänzend wirken.

Unterdessen kritisierte der Charité-Virologe Christian Drosten die Debatte rund um die Viruserkrankung – vor allem im Internet. In den sozialen Medien sehe man „viel Drama“ rund um die Fallsterblichkeit, sagte Drosten. Dort finde eine „Überbetonung“ des Risikos statt. Er sehe hier „keine richtigen Fakten oder Zahlen“. Diese liege „aktuell bei 0,3 bis 0,7 Prozent“. Jedoch sei die Krankheit „im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem“. Man sorge sich aktuell „um die Gesellschaft, nicht um das Ego“, sagte der Virologe. Dabei gehe es um die Geschwindigkeit der Ausbreitung, der sogenannten Reproduktionsrate. Drei Personen infizierten sich aktuell ungefähr an einem Infizierten, so Drosten. Ziel sei es nun, diese Rate unter 1,0 zu drücken.

13:49 Uhr: Portugal meldet ersten Coronavirus-Fall

Die Coronavirus-Epidemie hat auch Portugal erreicht. Ein 60-jähriger Mann, der in Norditalien im Urlaub war, habe sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, teilte Gesundheitsministerin Marta Temido am Montag mit. Er liegt demnach in einem Krankenhaus in Porto im Norden des Landes. In dem Krankenhaus wird nach Angaben der Ministerin auch ein 33-jähriger Mann behandelt, der bisher aber nur als Verdachtsfall gilt.

Bei dem 33-Jährigen war ein erster Virus-Test positiv ausgefallen, der nun noch durch einen zweiten Test bestätigt werden muss. Bei ihm wird vermutet, dass er sich bei einer Reise nach Valencia im Osten Spaniens infiziert, wo es ebenfalls Ansteckungsfälle gibt.

13:40 Uhr: Zahl der Toten im Iran steigt auf 66

Im Iran ist die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Epidemie nach offiziellen Angaben auf 66 gestiegen. Wie Vize-Gesundheitsminister Aliresa Raisi am Montag in Teheran mitteilte, wurden seit dem Vortag zwölf weitere Todesfälle gemeldet. Zudem seien 523 neue Ansteckungsfälle festgestellt worden. Damit seien mittlerweile 1501 Menschen im Iran mit dem Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 infiziert.

In keinem anderen Land außerhalb Chinas sind bislang so viele Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Sollten die offiziellen Zahlen zutreffen, wäre die Sterblichkeitsrate im Iran extrem hoch. Befürchtet wird daher eine hohe Dunkelziffer an Ansteckungen.

13:00 Uhr: Pariser Louvre bleibt geschlossen und Pariser Buchmesse „Livre Paris“ abgesagt

Der Pariser Louvre bleibt aus Angst der Mitarbeiter vor dem Coronavirus vorerst geschlossen: Die Angestellten des meistbesuchten Museums der Welt legten am Montag den zweiten Tag in Folge die Arbeit nieder, wie ein Mitglied der Gewerkschaft CGT mitteilte. Die Louvre-Leitung rief Touristen mit gebuchten Tickets auf, per E-Mail eine Erstattung zu beantragen. Vor dem Museum warteten dutzende Menschen im Regen vergeblich auf Eintritt.

In Frankreich haben Angestellte ein sogenanntes Rückzugsrecht von ihrer Arbeit, wenn eine „schwere und unmittelbare Gefahr für ihr Leben oder ihre Gesundheit“ besteht. Von diesem Recht machten die Louvre-Mitarbeiter wie schon am Sonntag Gebrauch.

Das französische Gesundheitsministerium erklärte dagegen, die Schließung des Louvre oder eines Freizeitparks wie Disneyland seien aus Sicht der Regierung „nicht erforderlich“. Dort seien Menschen nicht eng zusammengedrängt, sodass die Übertragungsgefahr nicht groß sei.

Die französischen Behörden hatten am Wochenende alle Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern bis auf Weiteres untersagt. Betroffen waren unter anderem die Pariser Landwirtschafts-Ausstellung und die Immobilienmesse Mipim im südfranzösischen Cannes. Auch der Pariser Halbmarathon am Sonntag mit rund 44.000 erwarteten Läufern wurde abgesagt. Fußballspiele sollen dagegen weiterhin stattfinden.

Am Montag wurde auch die internationale Pariser Buchmesse „Livre Paris“ abgesagt, die vom 20. bis zum 23. März stattfinden sollte. Dazu wurden mehr als 160.000 Menschen aus mehr als 50 Ländern erwartet. Frankreich zählte nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher 130 Infizierte. Zwei davon starben, darunter ein 80-jähriger Tourist aus China.

12:24 Uhr: Von der Leyen: Corona-Infektionsrisiko in der EU „hoch“

Die EU hält das Risiko für eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus in Europa nun für „hoch“. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) habe das Risikoniveau von „mittel auf hoch“ gesetzt, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in Brüssel. „Mit anderen Worten: Das Virus breitet sich weiter aus.“

11:54 Uhr: Südkorea fordert wegen Coronavirus Mordermittlungen gegen Sekte Shincheonji

Südkoreas Hauptstadt Seoul fordert vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus im Land strafrechtliche Ermittlungen gegen die Sekte Shincheonji. Ein entsprechender Antrag auf Ermittlungen, unter anderem wegen Mordes, sei an die Staatsanwaltschaft übergeben worden, teilte die Stadtverwaltung von Seoul mit. Gefordert werden Ermittlungen gegen zwölf Anführer der Sekte, darunter Gründer Lee Man Hee. Dieser entschuldigte sich am Montag für die Ausbreitung des Virus.

11:50 Uhr: Indonesien bestätigt erste Coronavirus-Fälle

Indonesien hat am Montag erste Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bekanntgegeben. Eine 64-jährige Frau und ihre 31-jährige Tochter seien in einem Krankenhaus der Hauptstadt Jakarta positiv auf das Virus getestet worden, teilte Gesundheitsminister Terawan Agus Putranto mit. Beide Patientinnen sind seinen Angaben zufolge nicht schwer erkrankt. Indonesiens Regierung hatte zuvor Warnungen von US-Experten vor möglichen unentdeckten Fälle im viertbevölkerungsreichsten Land der Welt zurückgewiesen.

Im Februar hatten die Autoren einer US-Studie hinterfragt, warum in dem südostasiatischen Inselstaat mit seinen mehr als 260 Millionen Einwohnern und engen Verbindungen zu China bisher keine Coronavirus-Fälle festgestellt wurden. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt, dass Länder mit einem schwachen Gesundheitssystem nicht die Infrastruktur haben, um Verdachtsfälle auf das Coronavirus zu testen.

Die beiden nun erkrankten Frauen in Indonesien hatten nach offiziellen Angaben möglicherweise engen Kontakt zu einem Japaner, bei dem das Virus im Nachbarland Malaysia nachgewiesen wurde.

11:15 Uhr: New York meldet ersten Coronavirus-Fall

Die Coronavirus-Epidemie hat New York erreicht: Gouverneur Andrew Cuomo gab den ersten Infektionsfall in der US-Ostküstenmetropole am Sonntag (Ortszeit) bekannt. Die Patientin sei eine Frau Ende 30, die sich auf einer Reise in den Iran angesteckt habe, erklärte Cuomo. Sie sei nicht schwer erkrankt und stehe derzeit unter häuslicher Quarantäne. Auch die Bundesstaaten Florida und Rhode Island meldeten erste Fälle.

Kurz zuvor hatten die US-Behörden einen zweiten Todesfall durch das neuartige Coronavirus bekanntgegeben. Beide Todesfälle waren im Kreis King im Westküstenstaat Washington, zu dem auch die Großstadt Seattle gehört. Am Samstag hatten die US-Behörden den ersten Todesfall bekanntgegeben, in beiden Fällen waren Patienten Vorerkrankt.

In den USA wurden bis Samstag 69 bestätigte Coronavirus-Falle gemeldet, die meisten davon in Kalifornien. Bei mehreren Patienten ist der Infektionsweg unklar. Sie waren nicht im Ausland und hatten auch keinen Kontakt zu anderen bekannten Infizierten. Dies deutet darauf hin, dass sich das Virus bereits in der Bevölkerung verbreitet. Weitere Todesfälle seien wahrscheinlich, sagte Präsident Donald Trump am Samstag. Er warnte aber vor Panikmache.

10:20 Uhr: RKI meldet 150 Coronavirus-Infektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut hat am Montag 150 Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland bestätigt, nach 129 am Vortag. Laut Zählweise der selbstständigen Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten gibt es Stand Montag 86 Fälle in NRW, 26 in Bayern, 19 in Baden-Württemberg, zehn in Hessen, jeweils zwei in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sowie jeweils einen in Berlin, Hamburg, Bremen und Niedersachsen. Hinzu kommen zwei Infektionsfälle unter den Anfang Februar aus China zurückgeholten Deutschen.

Die einzelnen Landesbehörden hatten zuvor teilweise schon entsprechende Zahlen veröffentlicht, wobei das Landesministerium in Bayern die 14 bereits aus dem Krankenhaus entlassenen Fälle ausklammert. Dies entspricht nicht der sonst üblichen Zählweise.

9:50 Uhr: Lufthansa setzt Flüge nach China und in den Iran weiter aus

Die Lufthansa-Gruppe setzt alle Flüge zum chinesischen Festland sowie in die iranische Hauptstadt Teheran wegen des Ausbreitung des Coronavirus weiter aus. Nach eingehender Bewertung aller aktuell vorliegenden Informationen zum Virus habe man entschieden, die Flüge von Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines zwischen Deutschland, der Schweiz sowie Österreich und China weiterhin bis einschließlich 24. April auszusetzen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Verbindung nach Teheran soll demnach bis zum 30. April gestrichen werden.

Zudem reduzierten die Airlines der Lufthansa-Gruppe zusätzliche Frequenzen in ihrem Streckennetz unter anderem von und nach Hongkong und Seoul. Die Flüge zwischen München und Hongkong sollen zwischen dem 6. März und dem 24. April ausgesetzt werden. Fluggäste würden in dieser Zeit nach Möglichkeit über Frankfurt und Zürich umgebucht, so die Lufthansa. Zwischen dem 5. März und dem 24. April sollen auch auf den Routen von Frankfurt und München nach Seoul einige Frequenzen gestrichen werden. Auch die Frequenzen auf diversen Routen nach Italien werden nach Lufthansa-Angaben im März reduziert. Dies umfasst demnach die Ziele Mailand, Venedig, Rom, Turin, Verona, Bologna, Ancona und Pisa. Zudem sollen auch die Frequenzen auf mehreren innerdeutschen Verbindungen verringert werden.

9:20 Uhr: Zustand des Berliner Infizierten „stabil“

Der Zustand des ersten Coronavirus-Infizierten in Berlin ist nach Angaben von Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) „stabil“. Bei ihm handele es sich um einen jungen Mann aus Berlin-Mitte, sagte die Senatorin am Montag im RBB-Inforadio. Er habe sich am Sonntag in der Rettungsstelle der Charité im Virchow-Klinikum gemeldet. Von dort sei er sofort in die Charité in Mitte gebracht worden, wo er behandelt und isoliert werde.

Der zuständige Amtsarzt sei unmittelbar danach tätig geworden, so Kalayci weiter. Er habe sofort nach Kontaktpersonen des Infizierten gesucht: „Die Nachverfolgung hat bisher ergeben, dass es zehn Kontaktpersonen gab.“ In der Rettungsstelle des Virchow-Klinikums, wo der Patient sich zuerst gemeldet hatte, habe man ebenfalls nachverfolgt, mit wem er Kontakt hatte.

7:35 Uhr: Norditalien verlängert Abriegelung in Krisengebieten

Italien hat die Abriegelung von elf Gemeinden im Norden verlängert. Zivilschutzchef Angelo Borrelli hatte zuvor in Rom darüber informiert, dass 1694 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert seien. Davon seien 34 gestorben, 83 bereits wieder genesen. Außer China hat nur Südkorea noch mehr Infizierte, nämlich derzeit 4212. Im Iran wurden bisher 978 Fälle gemeldet.

7:27 Uhr: Vorsichtige Entwarnung in Bonn

In einer Bonner Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) liegen seit Sonntagabend 185 negative Tests für die Schüler einer Grundschule vor. Bei 30 Tests von Schülern und Lehrern liegen noch keine Ergebnisse vor. Ein 23-jähriger infizierter Mitarbeiter der Schule, bei dem nur leichte Symptome aufgetreten waren, befindet sich nach Angaben der Uniklinik Bonn in häuslicher Quarantäne. Der Student hatte die Karnevalsfeier im Kreis Heinsberg besucht.

7:19 Uhr: 130 gemeldete Fälle in Deutschland

Bislang liegen nach aktuellen Meldungen 130 Fälle in Deutschland vor:

Bundesland Fälle Baden-Württemberg 15 Bayern 23 Berlin 1 Bremen 1 Hamburg 1 Hessen 8 Niedersachsen 1 Nordrhein-Westfalen 74 Rheinland-Pfalz 2 Schleswig-Holstein 2 Repatriierte 2 Gesamt 130

In den aufgeführten Zahlen sind die bereits als geheilt geltenden 16 Fälle enthalten.

7:15 Uhr: Ergebnisse von Tropical-Island-Mitarbeitern erwartet

Für den Montag werden Ergebnisse von Mitarbeitern des Brandenburger Erlebnisbads „Tropical Islands“ erwartet. Dort war ein Mann aus Nordrhein-Westfalen zu Besuch, bei dem der Erreger später nachgewiesen wurde.

In Deutschland sind bislang mehr als 130 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 bekannt, das die Lungenerkrankung Covid-19 verursachen kann. Mit Berlin sind es nun zehn Bundesländer, aus denen Infektionen gemeldet wurden.

7:11 Uhr: Infektionen in Südkorea auf über 4.000 angestiegen

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in Südkorea ist auf mehr als 4000 gestiegen. Über die Nacht zum Montag kamen 476 neue Fälle hinzu, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Damit wurden bisher 4212 Menschen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet – so viele wie nirgendwo sonst außerhalb Chinas, wo die Lungenkrankheit im Dezember ausgebrochen war. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, kletterte in Südkorea um vier auf 22.

00:30 Uhr: Zwei Jahresmengen an Desinfektionsmitteln in einer Woche verkauft

Die Apotheken in Nordrhein haben in der vergangenen Woche so viel Desinfektionsmittel verkauft wie sonst in zwei Jahren. „Desinfektionsmittel sind derzeit knapp, in vielen Apotheken und beim Großhändler sind sie vergriffen“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der „Rheinischen Post“ (Montag). Dies sei aber kein Grund zur Panik.

Desinfektionsmittel würden, anders als Mundschütze, vor allem in Deutschland und Europa hergestellt. „Hier kann die Lieferung rasch hochgefahren werden. Schon bald wird Desinfektionsmittel wieder verfügbar sein, auch begrenzt-viruzides, das Coronaviren tötet.“ Auch müsse jetzt nicht jeder Desinfektionsmittel benutzen. Besonders wichtig sei eine gute Handhygiene, um sich und seine Mitmenschen zu schützen, sagte Preis.

