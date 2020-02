Coronavirus Newsticker: Gericht ordnet Rückführung von aus Quarantäne geflohener Russin an

Seit mehr als zwei Monaten grassiert das neuartige Virus, welches zuerst in Wuhan auftrat – hier unser Coronavirus Newsticker von heute. Die Hälfte der in Bayern gemeldeten Coronavirus-Patienten wurden am Montag aus dem Krankenhaus entlassen. Für die Wuhan-Rückkehrer in der Kaserne in Germersheim endete die Quarantäne am Sonntag. Die Epoch Times hat einen 36-seitigen Sonderdruck zum Coronavirus zusammengestellt. Er enthält unzensierte Informationen, exklusives Interview, undercover Recherche, Hintergründe und Fakten: Jetzt bestellen!

Montag, 17. Februar

16:55 Uhr: Gericht ordnet Rückführung von aus Coronavirus-Quarantäne geflohener Russin an

Ein Gericht in St. Petersburg hat die Zwangseinweisung einer Frau angeordnet, die zuvor aus einer Coronavirus-Quarantänestation geflohen war. Alla Iljina müsse umgehend in das Botkin-Krankenhaus in der russischen Metropole zurückgebracht werden, urteilten die Richter am Montag. Die 33-Jährige hatte ihre Flucht aus der Klinik im Online-Dienst Instagram unter anderem mit „ungenießbarem“ Essen und den Mangel an Hygieneprodukten auf der Isolierstation begründet.

Im russischen Fernsehen war zu sehen, wie Gerichtsdiener die 33-Jährige nach der Urteilsverkündung zu einem Krankenwagen führten. Ihr Anwalt kündigte an, Iljina werde gegen das Urteil in Revision gehen. Mit dem Urteil gaben die Richter einer Klage statt, die der Chef des Botkin-Krankenhauses nach Iljinas Flucht gegen die Patientin eingereicht hatte. Dem Urteil zufolge muss die Frau bis mindestens 19. Februar im Krankenhaus bleiben. Vor ihrer Entlassung müssen zwei Labortests auf das Coronavirus negativ ausfallen.

15:50 Uhr: Regierung prüft Hilfe für deutsche Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen

Die Bundesregierung prüft, ob deutsche Bürger auf den vom neuen Coronavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffen „Westerdam“ und „Diamond Princess“ Hilfe bei der Rückkehr in ihre Heimat brauchen. Ziel sei es, dass alle Passagiere, die das wünschten, möglichst bald nach Deutschland zurückkehren können, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Zu dieser Frage stehe man auch im Kontakt mit den europäischen Partnern. In Berlin habe ein Krisenstab getagt. Derzeit werde überlegt, Rückkehrer nicht zentral unterzubringen, sondern eine Quarantäne im häuslichen Umfeld vorzunehmen. Am Sonntag wurde bekannt, dass sich auf der „Diamond Princess“ auch zwei Deutsche infiziert hatten.

14:40 Uhr: Verzweifelte Suche nach in Kambodscha an Land gegangenen „Westerdam“-Passagieren

Weil bei einer Passagierin des US-Kreuzfahrtschiffes „Westerdam“ nachträglich das neuartige Coronavirus festgestellt wurde, suchen die Behörden nun verzweifelt nach anderen Insassen des Schiffes. Der Schiffsbetreiber Holland America ist nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit den Behörden asiatischer Länder sowie der Weltgesundheitsorganisation WHO und der US-Gesundheitsaufsicht, um mögliche Kontaktpersonen der Frau zu finden. Nach tagelanger Irrfahrt war die „Westerdam“ am Donnerstag in den kambodschanischen Hafen Sihanoukville eingelaufen – inzwischen sind die Insassen in unzählige Länder weitergeflogen.

14:33 Uhr: Die Hälfte der in Bayern gemeldeten Coronavirus-Patienten aus Krankenhaus entlassen

„Wer von uns offiziell entlassen wird, kann ohne Kontaktsperre wieder in seinen Alltag zurückkehren. Hier gibt es keinen Anlass mehr zur Sorge oder zur Zurückhaltung“, sagte Professor Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing.

13:23 Uhr: Nun 454 Menschen auf Kreuzfahrtschiff infiziert – Absage für 38.000 Läufer des Tokio-Marathons

Neunundneunzig weitere Menschen wurden auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, berichteten die japanischen Gesundheitsbehörden am Montag. Weitere 504 Personen auf dem Schiff sein getestet worden, wie das örtliche NHK mitteilte. Von den 99 Personen sind 85 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder.

Mit den jüngsten Infektionsfällen steigt die Zahl der bekannten Fälle des Coronavirus auf dem Schiff auf 454, nachdem insgesamt 1.723 Passagiere und Besatzungsmitglieder getestet wurden. Seit Von etwa 3.700 Passagieren und Besatzungsmitgliedern, sind derzeit noch etwa 3.000 auf dem Schiff.

Wegen der Gefahren durch das neuartige Coronavirus dürfen nur rund 200 Elite-Athleten am traditionellen Tokio-Marathon teilnehmen. Ursprünglich waren 38.000 Läufer für den Wettkampf im Vorfeld der Olympischen Spiele im Sommer in der japanischen Hauptstadt erwartet worden.

11:45 Uhr: Spahn: Tun alles, damit Coronavirus nicht zu Pandemie wird

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte heute bei einem Besuch im Düsseldorfer Uniklinikum, Vorbereitungen auf einen möglichen, massiveren Ausbruch der Coronavirus-Epidemie liefen auf Hochtouren. Bisher handele es sich um eine „regional begrenzte Epidemie“. „Wir tun alles das es so bleibt, die Chinesen auch“, so Spahn, „aber es ist eben nicht ausgeschlossen, dass sich daraus eine weltweite Pandemie entwickelt.“

Man bereite sich so gut wie es denn geht darauf vor, „auch mit Kapazitäten natürlich in den Kliniken, in denen wir entsprechend ja auch Pandemieplanung betreiben.“ Es sei bisher in Deutschland gut gelungen Infektionsketten abzubrechen, so der Minister. Derweil erwägt die Bundesregierung laut Außenministerium, deutsche Passagiere von Kreuzfahrtschiffen zurückzuholen.

10:35 Uhr: VW verschiebt Produktionsaufnahme in China

Volkswagen bekommt die Folgen des neuartigen Coronavirus in China weiter zu spüren. Es gebe Probleme in den Lieferketten und der Logistik sowie nur begrenzte Reisemöglichkeiten für Mitarbeiter der Produktion, teilte Volkswagen in Peking mit. Daher soll die Produktion in den Werken des Gemeinschaftsunternehmens mit der Shanghai Automotive erst am 24. Februar wieder aufgenommen werden. Ohne den Ausbruch der Lungenkrankheit hätte die Produktion nach den Ferien über das chinesische Neujahrsfest am 3. Februar wieder begonnen. China ist der wichtigste Markt des Autobauers.

10:33 Uhr Nationaler Volkskongress in China gefährdet

Wegen der Coronavirus-Epidemie erwägt Chinas Führung eine Verschiebung der jährlichen Sitzung des Nationalen Volkskongresses in Peking. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, wird der Ständige Ausschuss des Politbüros der regierenden Kommunistischen Partei bei einem Treffen in der kommenden Woche über eine Beschlussvorlage zur Verschiebung der Parlamentssitzung beraten. Die zehntägige Sitzung sollte eigentlich am 5. März beginnen. Die Nationale Volkskongress tritt seit 35 Jahren immer im März zusammen. Die rund 3000 Delegierten versammeln sich in der Großen Halle des Volkes in Peking.

8:55 Uhr Japanischer Kaiser sagt Geburtstagsfeier ab

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat der japanische Kaiserpalast die Feierlichkeiten zum Geburtstag von Kaiser Naruhito abgesagt. Wie der Kaiserpalast am Montag mitteilte, wird das Palastgelände in Tokio am kommenden Sonntag nicht für Besucher geöffnet. Naruhito wird demnach nicht öffentlich auftreten und es wird auch kein Buch für Glückwünsche ausgelegt. Normalerweise strömen am Geburtstag des japanischen Kaisers zehntausende Gratulanten in den Palast.

In Japan haben sich mittlerweile mindestens 60 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus aus China infiziert. Am Sonntag hatte die Regierung den Japanern daher dazu geraten, „nicht dringende und nicht unbedingt nötige Menschenansammlungen“ fortan zu meiden. Vor allem ältere und kranke Menschen sollen vorsichtig sein. Gesundheitsminister Katsunobu Kato sprach von einer „neuen Phase“ der Coronavirus-Epidemie.

Kaiser Naruhito hatte den Chrysanthementhron im Mai 2019 nach der Abdankung seines Vaters Akihito bestiegen. Seine feierliche Inthronisierung mit Staatsgästen aus aller Welt fand im Oktober statt. Am 23. Februar sollte nun zum ersten Mal seit seiner Thronbesteigung sein Geburtstag gefeiert werden.

7:28 Uhr Studie: Coronavirus dürfte Autobranche hart treffen

Das Coronavirus in China könnte nach Einschätzung von Beratern der globalen Autoindustrie empfindlich schaden. Das Virus habe schon viele Branchen in Mitleidenschaft gezogen, so die Boston Consulting Group. „Aber die Autoindustrie sticht hervor als eine, die die Auswirkungen schnell und tief spürt angesichts der entscheidenden Rolle Chinas.“ So sei das Land der größte Absatzmarkt für Neuwagen und zugleich wichtiger Standort für Hersteller und Zulieferer. „Die Autoindustrie wird lokal und rund um den Globus betroffen sein“, schreiben die Berater.

7:25 Uhr: USA evakuieren Bürger von Kreuzfahrtschiff in Japan

Die USA haben am Montag hunderte ihrer Staatsbürger von dem in Japan unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ geholt. 40 US-Passagiere hätten sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und müssten in Krankenhäusern in Japan bleiben, sagte ein Vertreter der US-Gesundheitsbehörden dem Sender CBS am Sonntag. Die restlichen Passagiere wurden nach Angaben der US-Botschaft in Japan mit zwei Flugzeugen in die USA ausgeflogen, wo sie zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden.

Weitere Newsticker:

