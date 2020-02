Coronavirus Newsticker: Weiteres medizinisches Personal gestorben – zweite Reisewelle in China begonnen

Mehr als 2 Monate sind bereits seit der ersten Bestätigung des Ausbruchs eines neuen Virus durch die Gesundheitsbehörden von Wuhan vergangen. Offizielle Zahlen steigen wieder rasant an. Grund dafür soll auch eine Umstellung bei der Identifizierung des Virus namens Sars-CoV2 sein. So wurden neue Methoden zur Identifizierung zugelassen. Dies geschah kurz bevor ein WHO-Experteam in China mit der Untersuchung der Epedemie begann. US-Experten wurden dabei nicht zugelassen.

Freitag, 14. Februar

9:45 Uhr: Krankenhausmitarbeiter in China an neuartigem Coronavirus gestorben

Der chinesischen Gesundheitskommission Zeng Yixin meldet am Freitag, dass sechs Krankenhausmitarbeiter an dem neuartigen Coronavirus gestorben seien. Erfasst wurden zudem 1716 infizierte unter dem medizinischen Personal. In Chinas sozialen Medien kursieren viele Videos von Krankenschwestern und Ärzten die schon früh auf Misstände und Versämnisse hinwiesen. Am 21. Januar bestätigte ein leitender medizinischer Berater für das Coronavirus, dass er sich selbst infiziert hat. Tage zuvor sagte er, dass die „Wuhan-Pneumonie kontrollierbar“ sei.

Ärzte und Krankenpfleger haben angesichts der Engpässe bei Schutzanzügen und Atemschutzmasken bei der Behandlung von Coronavirus-Patienten ein hohes Risiko. Sie müssen öfter dieselbe Schutzbekleidung mehrfach tragen. Ein Arzt aus Wuhan sagte der Nachrichtenagentur AFP, er und 16 seine Kollegen hätten Symptome, die auf eine Coronavirus-Infektion hindeuteten. Trotzdem würden sie weiter Patienten behandeln müssen.

Vor einer Woche starb der junge Augenarzt Li Wenliang an dem Erreger. Li hatte als einer der ersten vor dem Virus gewarnt. Nach seiner Schilderung versuchte die Polizei jedoch, ihn mundtot zu machen. Sein Tod löste in chinesischen Online-Diensten große Bestürzung aus, vielfach wurde der Ruf nach Meinungsfreiheit laut.

8:57 Uhr: Rückreise der größten Reisebewegung der Welt begonnen

Mit der Rückreisewelle von zig Millionen Chinesen, die nach den wegen der Epidemie verlängerten Neujahrsferien wieder aus ihren Heimatdörfern zu ihren Arbeitsplätzen zurückreisen, wachsen Sorgen über eine weitere Ausbreitung des Virus. Bei einem Mitglied der Reinigungskräfte in einem Hochgeschwindigkeitszug wurde nach chinesischen Presseberichten eine Infektion festgestellt, was Befürchtungen über Ansteckungen im Zug auslöste.

7:21 Uhr: Tausende weitere Infizierte in China

Die Anzahl der Virusfälle in China steigt weiter. Allein in der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina kamen innerhalb eines Tages 4823 nach offiziellen Zahlen nachgewiesene Infektionen hinzu, wie die Gesundheitskommission der Provinz laut Staatsfernsehen berichtet. Experten betrachten aber auch die neuen Zahlen mit Vorsicht und befürchten eine hohe Dunkelziffer.

7:07 Uhr: Erste Kreuzfahrt-Passagiere gehen in Kambodscha von Bord

Aufatmen an Bord der „Westerdam“: Nach tagelanger Irrfahrt durch asiatische Gewässer haben am Freitag die ersten von knapp 2300 Menschen in Kambodscha das Kreuzfahrtschiff verlassen. Die US-Botschaft in Phnom Penh twitterte: „Die ersten Passagiere sind von der #Westerdam runtergegangen und auf dem Heimweg! Wir freuen uns, sie zu begrüßen, wenn sie das Festland betreten.“

Donnerstag, 13 Februar

21:30 Uhr: Experten befürchten, dass China die WHO-Bodenmission nicht akzeptieren wird

China zögert, Hilfe vor Ort von internationalen Gesundheitsexperten zu akzeptieren, sagten Experten und Diplomaten am Donnerstag.

Das Vorstoßteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) landete bereits am Montag. Es vergingen drei Tage ohne ein Wort, bis Dr. Mike Ryan, ein Spitzenbeamter der WHO, sagte, dass der Rest des Teams an diesem Wochenende ankommen werde. Dennoch sind die meisten Teammitglieder nicht öffentlich bekannt, und es wurden keine Einzelheiten über die vollständige Mission des Teams bekannt gegeben, einschließlich des Ortes, an den sie zur Untersuchung von COVID-19 reisen werden.

Ein “ Vorstoßteam “ aus drei Experten unter der Leitung von Dr. Bruce Aylward, einem WHO-Beamten und Notfallexperten für öffentliche Gesundheit aus Kanada, sowie der WHO-Expertin Dr. Maria van Kerkhove traf am Montag in Peking ein. „Unser Vorstoßteam in China hat bei der Ausarbeitung der Zusammensetzung des Teams und des Umfangs seiner Arbeit gute Fortschritte gemacht. Wir hoffen, dass wir bald weitere Neuigkeiten bekannt geben können“, sagte Tedros am Mittwochabend vor Reportern.

Das U.S.-Zentrum für Seuschenkontrolle und Prävention (CDC) sagten am Mittwoch, sie seien nicht eingeladen worden Experten nach China zu schicken, um bei der Untersuchung der WHO zu helfen. China hat wiederholt Angebote aus Amerika zurückgewiesen, Experten zu entsenden, die zu den besten der Welt gehören.

„Wir haben immer noch nur ein Notfallteam in Peking und keins in der Provinz Hubei“, sagte Lawrence Gostin, Professor für globales Gesundheitsrecht in Georgetown Law. Gostin stellte in Frage, ob die chinesischen Behörden erfahrenes Personal der CDC akzeptieren würden – und damit „politische und handelspolitische Differenzen“ beiseite lassen würden.

Gostin bezweifelte, dass China es den WHO-Experten erlauben würde, entscheidende Informationen über den Verlauf der Epidemie unabhängig zu überprüfen. „Werden sie vollständigen Zugang zu epidemiologischen, virologischen Echtzeitdaten haben? Werden sie die Freiheit haben, in ihre Häuser und Gemeinden zu gehen…? Werden sie vollwertige Partner bei der Überwachung und der Reaktion der öffentlichen Gesundheit sein“, fragte er.

19:45 Uhr: US-Militär bereitet sich auf eine Coronavirus-‚Pandemie‘ vor

Das US-Kommando Nord bereitet sich auf die mögliche Verbreitung des neuen Coronavirus unter dem US-Personal vor. Laut einer Mitteilung des Marinekorps müssen die Kommandeure „bestehende Pläne und Richtlinien zur Eindämmung der Krankheit überprüfen, aktualisieren und validieren, um Verfahren für die Reaktion, Isolierung, Quarantäne, Einschränkung der Bewegungsfreiheit und Interventionen in den Gemeinden zu implementieren“.

Die Beamten müssen sich auch „mit der Befugnis vertraut machen“, „einen öffentlichen Gesundheitsnotstand auszurufen, die Bewegung einzuschränken, Quarantäne zu verhängen und zu isolieren“, so die Botschaft. Militärbeamte müssen sich auch mit Bundes-, Landes-, lokalen und militärischen Einrichtungen abstimmen.

17:45 Uhr: Forscher arbeiten mit Hochdruck an einem besseren Verständnis des neuartigen Coronavirus

Laut Christian Drosten, Direktor für Virologie an der Berliner Charité, arbeiten deren Forscher mit Hochdruck an einem besseren Verständnis des neuartigen Coronavirus. Aktuelle Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass sich das Coronavirus anders verhalte als die Sars-Infektion Anfang der 2000er Jahre. Sars habe sich von Lunge zu Lunge übertragen. Das neue Coronavirus scheine sich hingegen ähnlich zu einer herkömmlichen Influenza von Rachen zu Rachen zu verbreiten.

Von der Entwicklung von Impfstoffen oder Medikamenten seien die Experten „noch ziemlich weit entfernt“. Selbst die Einschätzung, dass in eineinhalb Jahren ein Impfstoff eingesetzt werden könne, sei optimistisch. Falls es in Deutschland durch das Coronavirus eine Infektionswelle gebe, werde es schwierig sein, die Normalversorgung von Kranken aufrecht zu erhalten, sagte der Charité-Direktor. „Arztpraxen werden voll sein, andere Patienten müssen warten.“ Insofern sei es wichtig, dass sich jeder mit der Krankheit befasse und mit dem, was darüber bekannt sei.

16:15 Uhr: Coronavirus-Patient aus Münchener Klinik entlassen

In Bayern ist am Mittwoch ein am Coronavirus erkrankter Patient aus der Münchener Klinik Schwabing entlassen worden. Vorausgegangen seien intensive Abstimmungsgespräche des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit hochrangigen wissenschaftlichen Experten unter Beteiligung des Robert Koch-Institutes, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstagnachmittag mit. Die Klinik teilte unterdessen mit, dass die Person wieder „vollständig gesund“ und nicht mehr ansteckend sei.

Der Patient erfülle alle im Vorfeld diskutierten Entlasskriterien. Einzelheiten zur Person wollte das Ministerium mit Blick auf den erforderlichen Persönlichkeitsschutz nicht nennen. Insgesamt gab es bisher 14 bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern.

15:45 Uhr: Erstes Todesopfer in Japan wegen Coronavirus

In Japan ist erstmals ein mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2 infizierter Mensch gestorben. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Frau in ihren 80ern in der Tokioter Nachbarprovinz Kanagawa. Nach Erkenntnissen der Behörden war die Frau in letzter Zeit nicht auf Auslandsreisen gewesen. Bislang sind in Japan 203 Infektionsfälle bestätigt. 175 davon sind Passagiere und Crewmitglieder des Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“, das in Yokohama noch bis mindestens Mittwoch unter Quarantäne gestellt ist.

14:13 Uhr: Kreuzfahrtschiff „Westerdam“ legt in Kambodscha an

Nach tagelanger Odyssee durch asiatische Gewässer kam für 2300 Menschen an Bord der „Westerdam“ buchstäblich Land in Sicht: Das Kreuzfahrtschiff, das wegen der Sorge vor einer Einschleppung des Sars-Cov-2 mehrere asiatische Häfen nicht anlaufen durfte, ist in Kambodscha eingetroffen. Am Donnerstagabend (Ortszeit) legte das aus Hongkong kommende Schiff in Sihanoukville an, wie der Hafendirektor Lou Kimchhun bestätigte. Unter den Passagieren an Bord des Schiffes waren nach Angaben der Reederei Holland America Line auch 57 Deutsche.

Die insgesamt rund 1500 Gäste und 800 Besatzungsmitgliedern der „Westerdam“ konnten am Donnerstag nicht sofort von Bord gehen. Sie würden erst medizinisch untersucht, erklärte der Hafendirektor. Wer Symptome wie Fieber hat, werde auf Sars-CoV-2 getestet. Bisher gebe es 20 solche Verdachtsfälle, sagte der Polizeichef von Sihanoukville der „Khmer Times“. Das Gesundheitsministerium von Kambodscha war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

13:24 Uhr: Rekordanstieg der Todesopfer durch Coronavirus in China sorgt für Beunruhigung

Die Zahl der Infizierten in China stieg am Donnerstag nach Behördenangaben drastisch um über 14.800 auf fast 60.000, mehr als tausend Menschen starben bereits, selbst nach den öffentlichen Angaben. Die nun gemeldeten Toten in der besonders hart getroffenen Provinz Hubei waren der mit Abstand stärkste Anstieg der Todesfälle innerhalb eines Tages seit Ausbruch der Epidemie im Dezember. Nur wenige Stunden vor Bekanntgabe der neuen Toten- und Krankenzahlen hatte Staatschef Xi Jinping die „positiven Ergebnisse“ der von den Behörden getroffenen Maßnahmen gegen das Virus gepriesen.

Mehr dazu: Zahl der Coronavirus-Patienten steigt dramatisch – Tausende Infizierte an einem Tag

11:25 Uhr: Tierschutzbüro warnt vor Fleischprodukten aus China in deutschen Supermärkten

Das Deutsche Tierschutzbüro warnt angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronoavirus in China vor dem Kauf von tiefgekühltem Fleisch aus der Volksrepublik. Bei einer Stichprobe in Filialen von fünf Supermarktketten in Deutschland fanden die Tierschützer Geflügel- und Kaninchenfleisch als Tiefkühlware aus China, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

„Wer hundertprozentig sichergehen will, dass er sich nicht mit dem Virus ansteckt, sollte am besten kein Fleisch oder andere tierische Produkte aus China essen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Jan Peifer, das Land in dem ein Tier geschlachtet wurde müsse in jedem Fall angegeben werden. Das Deutsche Tierschutzbüro rate aus Tierschutz-, Gesundheits- und Umweltschutzgründen generell von dem Verzehr von Fleisch und anderen tierischen Produkten ab.

10:25 Uhr: Vietnam stellt Dörfer unter Quarantäne

Aus Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus sind in Vietnam mehrere Dörfer unter Quarantäne gestellt worden. Die Maßnahme gilt zunächst für 20 Tage.

10:15 Uhr: China degradiert für Hongkong zuständigen Spitzenfunktionär

Nach monatelangen politischen Protesten in Hongkong hat die chinesische Führung einen für die Sonderverwaltungszone zuständigen Spitzenfunktionär degradiert. Der bisherige Leiter des für die Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau zuständigen Büros, Zhang Xiaoming, wurde zu dessen Vizechef herabgestuft, wie der Staatsrat am Donnerstag mitteilte. Neuer Chef des Büros wird Xia Baolong, der bisher Generalsekretär des obersten Beratungsgremiums der Regierung ist.

Das Büro für Hongkong und Macau ist das höchste Organ der chinesischen Zentralregierung, das direkt für die Sonderverwaltungszonen zuständig ist. Der Leiter des Büros hat Kabinettsrang. In Hongkong gibt es seit dem Sommer Demonstrationen gegen die dortige Peking-treue Führung.

7:24 Uhr: 44 weitere Infektionsfälle auf Kreuzfahrtschiff in Japan – jetzt 218

Die größte bekannte Verbreitung des Virus außerhalb von China gibt es bislang auf einem Kreuzfahrtschiff, das seit vergangener Woche in Japan unter Quarantäne steht. Unter den 3711 Menschen, die mit der „Diamond Princess“ nach Japan gelangt waren, wurden inzwischen weitere 44 positiv auf den Erreger getestet, wie der japanische Gesundheitsminister Katsunobu Kato mitteilte. Die Zahl der bestätigen Infektionsfälle auf dem Schiff wuchs damit auf 218.

7:16 Uhr: Fehlfunktion bei US-Schnelltest

Ein US-Schnelltest zur Diagnose des Coronavirus, der bereits von 36 Ländern bestellt wurde, funktioniert nicht richtig. Das räumte am Mittwoch die US-Gesundheitsbehörde CDC ein, die den Test entwickelt hat. Bei einer Überprüfung in Laboren in mehreren US-Bundesstaaten hätten die Tests kein eindeutiges Ergebnis – also positiv oder negativ – erbracht, sagte die CDC-Direktorin für Atemwegserkrankungen, Nancy Messonnier. Vermutlich funktioniere einer der drei Stoffe zum Nachweis des Virus nicht einheitlich.

Die CDC hatte in der vergangenen Woche damit begonnen, die Schnelltests an zertifizierte Labore innerhalb der USA zu schicken. Der Behörde zufolge haben auch 36 Länder im Ausland den Test bestellt, der innerhalb von vier Stunden eine Diagnose liefern soll. Mit der Auslieferung ins Ausland wurde aber noch nicht begonnen.

07: 14 Uhr: Experten äußern sich zur Gefährlichkeit des Coronavirus

Seit Wochen löst das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 Lungenerkrankungen in China und weiteren Ländern aus. Hochrangige deutsche Experten wollen heute in Berlin zu Fragen rund um die Infektionswelle Stellung beziehen. Dabei soll es laut Ankündigung etwa um Entstehung und Ansteckungsfähigkeit des Erregers gehen. Weitere Aspekte sind demnach die erwartete Entwicklung in den nächsten Monaten und eventuelle Auswirkungen für deutsche Krankenhäuser, sollte es auch hier zu Infektionsketten kommen.

07:10 Uhr: Politisches Oberhaupt von Hubei abgesetzt

Die weiterhin rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat in China zu ersten größeren politischen Konsequenzen geführt. Der oberste politische Chef der von der Epidemie besonders hart getroffenen Provinz Hubei wurde abgesetzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag meldete. Der Sekretär der Kommunistischen Partei für Hubei, Jiang Chaoliang, wurde durch den bisherigen Bürgermeister von Shanghai, Ying Yong, ersetzt.

06:05 Uhr: EU-Gesundheitsminister treffen sich heute in Brüssel

In Brüssel treffen sich um 10 Uhr die EU-Gesundheitsminister um sich des neuen Coronoavirus „Covid-19“ anzunehmen. Themen sind mögliche einheitliche Einreisekontrollen, eine beschleunigte Entwicklung eines Impfstoffes, sowie eine sich nähernde Knappheit von Antibiotika und anderen Medikamenten durch die Abhängigkeit chinesischer Hersteller.

