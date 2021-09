CSU macht Druck – Entscheidung über Fraktionsvorsitz gefordert

Foto: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

Armin Laschet. Foto: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

Vor der konstituierenden Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion dringt die CSU darauf, am Dienstag einen Fraktionsvorsitzenden zu wählen. „Wir wollen eine Entscheidung über die Führung der gemeinsamen Fraktion“, sagte der wiedergewählte Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt, am Dienstag in Berlin.

Bei der ersten Sitzung nach einer Bundestagswahl habe die Fraktion die Aufgaben, für Ordnung zu sorgen und solle daher auch den Fraktionsvorsitzenden wählen, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstagnachmittag. „Deswegen ist es unser Wunsch, dass dies auch heute genauso stattfindet.“

Nach einer Niederlage dürfe es keine Folgefehler geben. Laut dem CSU-Politiker wäre einer dieser Fehler eine Entscheidung zu vermeiden oder zu verschieben. Eine vorübergehende Wahl eines Vorsitzenden lehnt er daher ab.

Offen blieb aber, ob es in der Fraktionssitzung auch zu einer Kampfabstimmung kommen könnte. Offiziell will bislang nur der derzeitige Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) zur Wahl antreten.

Im Vorfeld der Sitzung war aber unter anderem spekuliert worden, ob er vorerst nur kommissarisch im Amt bleiben könnte. CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet wollte sich in dieser Frage nicht festlegen.

Dobrindt: Kein Fraktionsvorsitzender für vier oder sechs Wochen

Dobrindt sagte dazu, die CSU werde „unter keinen Umständen einen Fraktionsvorsitzenden für vier oder sechs Wochen wählen“. Es brauche jetzt „Arbeitsfähigkeit und Ordnung“ und dafür müsse es auch die Perspektive geben, die Fraktion langfrisitig zu führen. Dies heiße aber nicht, dass nicht von den Zeiten „in bestimmten Maß“ abgewichen werden könne.

Normalerweise wird der Unions-Fraktionsvorsitzende nach der Wahl für ein Jahr gewählt. Dobrindt bestätigte, dass ihm bislang nur die Kandidatur von Brinkhaus bekannt sei.

CSU-Chef Markus Söder sieht es als Aufgabe seiner Partei an, in der Union „Ordnung, Linien, Vertrauen und Zusammenhalt zu stabilisieren“. Er sagte, dass über den Fraktionsvorsitz unter anderem noch Gespräche mit Laschet liefen.

Es sei eine „sehr knifflige und schwierige Aufgabe“. Wenn es keinen Konsens gebe, sei es „auch kein Beinbruch“. Wichtig sei es, dass die Unionsfraktion arbeitsfähig sei. Die CSU sei komplett handlungsfähig, so Söder. (dts/afp/oz)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!