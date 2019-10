Curio: „Das Volk soll gezielt in Panik versetzt werden, damit es leichter zu lenken ist“

AfD-Politiker Gottfried Curio äußerte sich zum Berliner Mietendeckel und der Eurorettungs- und Migrationspolitik der Bundesregierung. Auf einer Veranstaltung der AfD in Hannover sagte der Bundestagsabgeordnete: Der Berliner Mietendeckel und der überteuerte Wohnraumrückkauf seien nur Pseudolösungen.

Der Politiker beklagte eine „massive“ Einschränkung von Eigentumsrechten und die „Bevormundung der Bürger“. Curio sieht die derzeitigen Vorkommnisse als eine politisch gezielt eingeleitete Kampagne. Er beklagte einen Angriff auf die individuelle Freiheit und wirtschaftliche Selbstbestimmung.

Um diese Politik durchzusetzen, würden die „linksgrünen Welteretter“ eine religiös-fanatisch wirkende „Bevormundung und Drohungen“ nutzen, so Curio weiter. Dadurch soll das Volk gezielt in Panik versetzt werden, „damit es leichter zu lenken ist“.

Ganz nach den Worten der Klima-Prophetin Greta Thunberg „I want you to panic“,“ betont Curio.