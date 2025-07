Gohrischheide verzeichnet bereits größeren Brand als ganz Deutschland in einem Jahr

Das Feuer in Sachsen wütet weiter – die Einsatztaktik für den Brand wurde geändert

In der Gohrischheide ist bereits eine größere Fläche abgebrannt als sonst in einem Jahr in ganz Deutschland. Unterdessen wird die Zahl der Einsatzkräfte in Thüringen reduziert.