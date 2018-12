Das Wetter an Weihnachten wird trüb und mild

Zu Weihnachten wird das Wetter in Deutschland meist neblig-trüb und mild. Nur in höheren Lagen mancher Gebirge kommen in den nächsten Tagen ein paar Flocken statt Regen vom Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Die Temperaturen bleiben nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes tagsüber oft weit über dem Gefrierpunkt, teilweise zeigt sich auch die Sonne für einige Stunden.

Am 23. Dezember kommt im Laufe des Tages im Süden in Staulagen ergiebiger Dauerregen (teils Unwetter) auf. In den Alpen taut es. Darüber hinaus frischt im Süden der Wind auf, bis hin zu steifen bis stürmischen Böen.

Mit Schneefall kann man über 800 m rechnen

Die Schneefallgrenze liegt in den Mittelgebirgen oberhalb von 800 Meter. Daher ist im Erzgebirge, dem Harz und auch im Thüringer Wald mit etwas Schnee zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst spricht in Hochlagen des Erzgebirges von 5 bis 10 cm Neuschnee.

In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze am 24. Dezember auf etwa 700 m. (dpa/ks)